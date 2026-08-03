Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la comisariatele Gărzii de Mediu din cinci județe: „Sunt şefi care taie şi spânzură la comanda baronilor politici”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a dispus un control de urgență la comisariatele Gărzii Naționale de Mediu din județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea, în urma unor sesizări potrivit cărora probleme importante de mediu ar fi fost ignorate sau tratate superficial.

Corpul de Control al ministrului va verifica dacă inspectorii de mediu au prioritizat corespunzător problemele cu impact major asupra comunităților și dacă activitatea acestora a urmărit soluționarea unor situații sistemice sau doar raportarea unor rezultate statistice.

„Este vorba de Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea. Corpul de control va trebui să analizeze dacă acţiunile de control ale acestor comisariate reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din judeţele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecţia mediului”, a explicat Diana Buzoianu, luni, pe Facebook.

„Eu nu merg doar la tăiat de panglici prin țară, ci mă duc să văd și problemele”

Ministrul Mediului spune că a luat această decizie după ce a primit numeroase reclamații din teritoriu privind modul în care sunt tratate problemele de mediu.

„Să o luăm de la început. `Doamna Buzoianu, la noi în oraș/județ garda de mediu e mână în mână cu primarul/președintele de Consiliu Județean și nu vede problemele`. `Doamna Buzoianu, inspectorii din local nu răspund la sesizări`. `Doamna Buzoianu, de ani de zile avem problema asta de mediu nerezolvată și noi suntem acuzați că de ce facem atâta caz pe subiect`. O parte din replicile pe care le primesc recurent când merg prin țară. Nu am niciun motiv să inventez asta - m-aș bucura sincer să stea lucrurile perfect la instituțiile din subordinea ministerului. Doar că eu nu merg doar la tăiat de panglici prin țară, ci mă duc să văd și problemele, să ascult oamenii, să văd ce putem face mai bine. Și sunt enorm de multe probleme pe mediu”, a detaliat Diana Buzoianu.

Acuzații privind influențe politice și controale ineficiente

Diana Buzoianu a lăudat activitatea multor inspectori ai Gărzii de Mediu, dar a atras atenția și asupra unor disfuncționalități din sistem.

„Dar, în acelaşi timp, nu putem ascunde (cui îi foloseşte să facem asta, dacă nu chiar mafiilor?) că sunt şi comisari şefi care confundă demnitatea rolului cu puterea de a tăia şi spânzura la comanda baronilor politici. Nu putem ascunde că sunt şi inspectori care nu acţionează cu binele comunităţii în minte. În toate vizitele mele pe teren, de fiecare dată când am descoperit nereguli, dacă am atras atenţia asupra lor, reţeta de răspuns a fost aceeaşi de la toate autorităţile care nu şi-au făcut treaba: victimizare instantaneu, urmată de un răspuns pompos cu nişte cifre care ascund problema identificată”, a afirmat Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului susține că numărul controalelor și sancțiunilor nu reflectă întotdeauna gravitatea problemelor existente în teren.

„Ştiţi, pe hârtie, un loc poate fi verificat de zeci de ori şi sancţionat pentru încălcările cele mai mici de 5-6 ori (fără a se «vedea» problemele cele mai grave), ca apoi să ne fie explicat tuturor cum asta se cheamă performanţă”, a mai declarat oficialul.

Diana Buzoianu a subliniat că verificările urmăresc să stabilească dacă autoritățile de control și-au îndeplinit efectiv rolul de protejare a mediului și a comunităților afectate.

„România nu se face bine doar cu rapoarte strălucitoare, ci cu acţiuni concentrate acolo unde problemele de mediu ajung să pună chiar în pericol viaţa oamenilor”, a transmis ministrul interimar al Mediului.