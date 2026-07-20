Oana Țoiu avertizează asupra atacurilor cibernetice ale Rusiei: „România trebuie să fie mai bine pregătită”

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a afirmat luni, 20 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că atât instituțiile publice, cât și mediul privat trebuie să fie mult mai bine pregătite pentru a face față atacurilor cibernetice.

„Și în conversațiile cu SUA abordăm această componentă, pentru că sunt companii prezente atât în România, cât și în SUA care dezvoltă produse ce răspund acestor nevoi. Vorbim de o nouă paradigmă în securitatea cibernetică, în multe cazuri se lucrează și la capacitatea de răspuns și readucerea sistemelor să funcționeze după atac”

Aceasta a adăugat că oamenii politici care participă la evenimente organizate de Ambasada Rusiei la București sau călătoresc în Rusia „nu reprezintă statul român” și că prezența lor arată că Moscova „nu mai are capacitatea de a aduce la aceeași masă mulți lideri din lume”.

„Nivelul de reprezentare s-a văzut cu ochiul liber care este”, a afirmat ministrul.

Oana Țoiu a subliniat că toate statele europene mențin relații diplomatice cu Rusia, chiar dacă dialogul politic este în prezent limitat.

„În acest moment, și noi mai avem o comunitate de români în Federația Rusă. Nu este numeroasă, dar avem datoria de a fi prezenți acolo, așa cum, la Moscova, activitatea ține de coordonarea cu celelalte ambasade europene sau ale aliaților. Este foarte important să putem păstra acest cadru instituțional”

Întregul interviu cu ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, poate fi urmărit mai jos: