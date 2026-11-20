Europarlamentarul Gheorghe Piperea, ales președinte al organizației București a AUR, este invitat astăzi, de la ora 15:00, la „Interviurile Adevărul”.

Printre temele ce vor fi abordate azi se numără faptul că președintele României, Nicușor Dan, spune că se teme de alegerile din 2028, în timp ce AUR pregătește demersul pentru suspendarea sa. În paralel, partidul își „turează motoarele” pentru Primăria Capitalei.

Zilele trecute, Gheorghe Piperea a criticat situația financiară și administrativă a Primăriei Capitalei, apreciind că problemele instituției depășesc aspectele economice.

Foto: Adevărul/Cătălin Mănescu

Ce planuri are AUR pentru București? Cum vede Gheorghe Piperea actualul context politic și ce strategie pregătește pentru perioada următoare?

Aflați răspunsurile astăzi, de la ora 15:00, la „Interviurile Adevărul”.