Dezbaterile din Parlament pe tema securității în Marea Neagră s-au transformat într-un schimb de replici între reprezentanții USR și AUR, după ce deputata SOS Verginia Vedinaș a contestat descrierea regiunii drept „cea mai periculoasă din lume”. George Simion și Oana Țoiu și-au adresat acuzații, în timp ce discuțiile au vizat și responsabilitatea Rusiei pentru amenințările din regiune.

Deputații au dezbătut miercuri proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu - Plan de acțiune privind securitatea în materie de drone și soluții antidrone.

Discuțiile au devenit tensionate după intervenția deputatei SOS Verginia Vedinaș, care a contestat caracterizarea Mării Negre drept „cea mai periculoasă din lume”. În replică, deputatul USR Allen Coliban a prezentat o serie de cifre privind atacurile din regiune, afirmând că, în 2026, au fost lovite 570 de nave, iar 40 de marinari și-au pierdut viața.

„Sunt cifre superioare celor din Strâmtoarea Ormuz”, a susținut parlamentarul, care a indicat Rusia drept responsabilă pentru situația de securitate din regiune. „Marea Neagră a ajuns în situația aceasta din cauza agresorului numit Rusia”, a subliniat acesta.

Oana Țoiu: „Nici o vorbă critică față de Rusia”

Ulterior, deputata USR Oana Țoiu, fost ministru de Externe, a intervenit în dispută, acuzând o parte dintre politicienii care se revendică de la suveranism că evită să critice Rusia, deși aceasta ar fi încălcat granițele României.

„Știți ce nu se aude de la o bună parte dintre politicienii care se declară suveraniști? Nici o vorbă critică față de Rusia”, a afirmat aceasta, amintind că suveranitatea presupune și respectarea inviolabilității frontierelor.

Oana Țoiu a invocat incidentele cu dronele care au explodat în Galați, dar și atacurile din Marea Neagră, inclusiv din apele teritoriale ale României și din zona Dunării.

„În momentul în care te duci către electorat cu o promisiune suveranistă și taci în momentul în care Rusia încalcă aceste granițe, [...] asta înseamnă că, dacă nu ai nici măcar curajul propriilor declarații, nu ai nici măcar curajul cuvintelor, România nu se va putea baza niciodată pe deciziile tale ca patriot”, a declarat deputata USR.

Aceasta a încheiat intervenția acuzându-i pe politicienii vizați că nu au curajul să își susțină propriile declarații și afirmând că patriotismul presupune și curaj.

George Simion, atac la adresa USR

Liderul AUR, George Simion, a urcat ulterior la tribună și i-a răspuns Oanei Țoiu, criticând activitatea acesteia în fruntea Ministerului de Externe și acuzând USR că a promovat persoane pe criterii de partid în ambasade și consulate.

Răsturnarea de situație de la Pentagon care ne privește direct, explicată de un analist american de origine română: „Nimeni nu a spus asta la Washington”

„Vine aici doamna Țoiu să ne dea lecții despre diplomație, după ce a băgat toate sinecurile din lumea asta, toți useriștii progresiști în ambasade, consulate și a dat dovadă de ce înseamnă de fapt pile și statul la stat”, a afirmat liderul AUR.

Simion a susținut că responsabilitatea pentru situația actuală revine și partidelor care s-au aflat la guvernare, întrebându-i pe reprezentanții USR de ce critică opoziția în loc să își asume propriile decizii.

Acesta a criticat și modul în care a fost gestionată industria de apărare, susținând că programul SAFE ar fi asociat cu probleme de corupție și invocând Uzina Mecanică Sadu.

„Pomeniți de SAFE cu atâta emfază, cu atâta mândrie, când de fapt SAFE-ul înseamnă astăzi, domnule deputat, corupție”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a adus în discuție și incidentele cu dronele din apropierea portului Constanța, susținând că România ar fi fost aproape de un „mare carnagiu”. Totodată, i-a reproșat Oanei Țoiu că nu ar fi intervenit pe lângă președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a preveni astfel de incidente.

Simion a criticat și direcționarea fondurilor către compania germană Rheinmetall, în detrimentul industriei militare românești, înainte de a lansa un atac direct la adresa USR: „De asta nu o să vă mai voteze lumea să ajungeți înapoi la guvernare”.

Oana Țoiu îi reproșează lui Simion că a făcut România de râs în străinătate

În replică, Oana Țoiu l-a acuzat pe liderul AUR că a prejudiciat imaginea României prin aparițiile sale în străinătate și a respins criticile acestuia la adresa diplomaților români.

„Cineva care a mers în Franța și ne-a făcut de râs acolo, care a mers în Polonia și ne-a făcut de râs acolo, care s-a dus în SUA să taie un tort pe care era teritoriu suveran al Groenlandei, nu poate să își permită să vină la microfon la Camera Deputaților, să jignească diplomații României”, a declarat deputata USR.

Aceasta a susținut că diplomații români reprezintă țara cu profesionalism și încearcă să repare prejudiciile de imagine provocate de astfel de episoade.

Oana Țoiu a respins și predicțiile lui George Simion privind viitorul electoral al USR, amintind că partidul se confruntă cu astfel de pronosticuri încă din 2016.

„Împlinim 10 ani și vom continua și în următorul deceniu să reprezentăm românii, modernizarea și România cu cinste și onoare”, a afirmat aceasta.

În final, deputata USR a acuzat AUR că evită să critice partenerii de majoritate parlamentară atunci când are nevoie de sprijinul acestora și că preferă să își îndrepte atacurile către alte formațiuni din opoziție.

„Această țară nu mai poate să fie condusă de rețele corupte, această țară merită mult mai mult decât PSD cu toată puterea”, a susținut Oana Țoiu, adăugând că alegătorii vor sancționa la vot comportamentul politicienilor.