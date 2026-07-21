 Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”. Europarlamentarul va discuta despre criza politică și blocajul formării noului Guvern | adevarul.ro
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Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 11.00

Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”. Europarlamentarul va discuta despre criza politică și blocajul formării noului Guvern

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Europarlamentarul PMP Eugen Tomac este invitat marți, 21 iulie, la „Interviurile Adevărul”, unde va vorbi despre criza politică actuală și principalele provocări de pe scena politică.

Eugen Tomac/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Eugen Tomac/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Principalele tensiuni din coaliția de guvernare sunt provocate de proiectul legii salarizării, pe care PSD a avertizat că nu îl va susține în forma actuală. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că noua lege îi dezavantajează pe profesori, medici și militari.

De cealaltă parte, PNL afirmă că legea salarizării unitare trebuie să respecte atât condițiile negociate cu Comisia Europeană, cât și posibilitățile reale ale bugetului de stat.

„PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, transmit reprezentanții partidului.

Liberalii consideră că Parlamentul trebuie convocat în sesiune extraordinară chiar de săptămâna viitoare, pentru ca proiectele să fie adoptate cât mai rapid.

„Partidul Național Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară. PNL susține convocarea acesteia și va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp”, se mai arată în comunicat.

PNL avertizează că eventualele întârzieri sau blocaje politice ar putea avea consecințe directe asupra fondurilor europene.

De asemenea, Tomac va vorbi despre blocajul privind formarea unui nou Guvern, în contextul în care se împlinesc 77 de zile de guvern interimar. Ultimele consultări convocate de președintele Nicușor Dan au avut loc pe 13 iulie, la Cotroceni, însă acestea s-au încheiat fără un rezultat concret. Liderii fostei coaliții au părăsit sediul Administrației Prezidențiale în tăcere, refuzând să facă declarații. 

Într-o analiză pentru „Adevărul”, Sergiu Mișcoiu, profesor de Științe Politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a examinat principalele variante de executiv aflate pe masă la Palatul Cotroceni, subliniind că un eventual cabinet de „armistițiu” este condamnat să își piardă susținerea la următoarea dispută majoră între partidele politice.

Politologul Sergiu Mișcoiu explică faptul că dificultățile întâmpinate de Nicușor Dan în încercarea de a forma o majoritate parlamentară sunt legate, în mare măsură, de percepția creată în jurul propriilor sale opțiuni politice, deși, din punct de vedere doctrinar, acesta aparține unei alte familii politice decât cea cu care a fost asociat în ultimele luni.

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