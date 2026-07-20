Platforma Conservatoare din PNL și-a lansat manifestul. Critici privind direcția partidului: „Nu avem nevoie de o nouă identitate”

Platforma Conservatoare din interiorul PNL și-a prezentat manifestul, construit în jurul reafirmării valorilor tradiționale ale dreptei, dar și al ideii că, în perioade de criză, sunt necesare compromisuri politice în interesul țării.

Inițiatorii definesc Platforma Conservatoare drept „un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal”, dedicat reafirmării valorilor dreptei românești. Aceștia insistă că inițiativa nu reprezintă o facțiune politică și nu urmărește crearea unei structuri paralele de conducere.

„Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, se arată în manifest.

Inițiatorii susțin că PNL se află „în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare” și critică o cultură politică despre care afirmă că ar fi bazată pe conformism și marginalizarea vocilor critice.

Apel la compromisuri politice „în interesul țării”

Manifestul susține că interesul României trebuie să se afle deasupra interesului de partid și pledează pentru compromisuri politice în perioadele de criză.

„Deasupra interesului partidului rămâne întotdeauna interesul României. Partidele politice sunt instrumente ale democrației, nu scopuri în sine. Numai în regimurile totalitare partidul devine un scop în sine; într-o democrație, el există pentru a servi binele comun”, se arată în document.

Potrivit manifestului, „în momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri făcute în interesul țării”.

„Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice și redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambițiilor personale”, mai susțin inițiatorii platformei.

Aceștia afirmă că PNL trebuie să coopereze cu celelalte partide democratice atunci când interesul național o impune, dar fără să renunțe la propriile principii sau să accepte „o poziție de inferioritate politică sau doctrinară”.

Critici privind îndepărtarea PNL de valorile sale

Platforma își propune, potrivit manifestului, „reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață și respectul pentru identitatea națională”.

Inițiatorii invocă drept modele cultura dialogului și a dezbaterii asociate unor foști lideri liberali precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu-Tăriceanu și Crin Antonescu.

Manifestul reclamă o îndepărtare a PNL de propriile valori în ultimii ani, în ciuda adoptării documentului „Modernizare cu rădăcini” la Congresul din 2025.

„Promovarea unor persoane provenite din zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experiență și cultivarea unei imagini de inferioritate față de alte formațiuni politice au contribuit la această evoluție”, se arată în document.

Platforma susține că PNL trebuie să promoveze „politici autentice de dreapta” și respinge transformarea partidului într-o formațiune „definită exclusiv prin alianțe conjuncturale sau prin adaptarea permanentă la agenda altor formațiuni politice”.

„PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuși”, afirmă inițiatorii.

Manifestul se încheie cu un apel către membrii partidului care doresc să apere „credința strămoșească, valorile familiei și ale tradiției, precum și baza iudeo-creștină pe care s-a clădit civilizația europeană”.

„Ne dorim ca Platforma Conservatoare să devină o veritabilă Agora - un spațiu curat în care libertatea de gândire să nască soluțiile mari de care România are nevoie pentru a deveni acea patrie dreaptă la care visăm cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, se arată la finalul manifestului.

Iulian Chifu anunță că vrea să se alăture platformei

Analistul Iulian Chifu și-a exprimat intenția de a se alătura inițiativei, deși nu este membru al Partidului Național Liberal.

„O abordare constructivă care merită atenție și căreia mă voi alătura. Sper să mă primească, chiar dacă nu sunt membru PNL”, a transmis Iulian Chifu.