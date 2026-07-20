 Grindeanu: „PSD nu votează legea salarizării în forma actuală”. Liderul social-democraților propune o „comisie de criză” în Parlament | adevarul.ro
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Video Grindeanu: „PSD nu votează legea salarizării în forma actuală”. Liderul social-democraților propune o „comisie de criză” în Parlament

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu vor susține proiectul legii salarizării în forma actuală, susținând că acesta îi dezavantajează pe profesori, medici și militari. Totodată, liderul PSD a acuzat blocajul guvernamental și a propus înființarea unei „comisii de criză” în Parlament pentru deblocarea proiectelor urgente.

După ce a prezentat poziția PSD față de cele șase proiecte legislative restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Sorin Grindeanu a făcut apel la toate partidele parlamentare să renunțe la disputele politice și să se concentreze pe adoptarea reformelor necesare.

„Transmit un avertisment serios tuturor partidelor, să lase politica deoparte”, a declarat președintele PSD la începutul conferinței de presă.

Grindeanu a amintit că, în acest moment, doar patru dintre cele șase proiecte restante au fost depuse în Parlament, în timp ce legea salarizării și legea integrității nu au intrat încă în procedura legislativă.

Potrivit liderului social-democrat, PSD va vota modificările la Codul administrativ, legea privind recompensarea salariaților din Ministerul Finanțelor, legea decarbonizării – în forma care include amendamentele PSD și UDMR – și Codul Urbanismului.

În cazul Codului Urbanismului, Grindeanu a spus că social-democrații sunt de acord ca atribuțiile privind emiterea autorizațiilor de construire în București să fie transferate Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor, nu imediat.

„Nu susținem acest demers al dumnealor când în funcția de primar general se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizații”, a afirmat liderul PSD.

PSD refuză să voteze actuala lege a salarizării

În schimb, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține proiectul legii salarizării în forma actuală.

„PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, ai medicilor și ai militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet: exclus”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democraților a afirmat că PSD va susține legea integrității doar dacă aceasta nu va diminua atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI).

„Partidul Social Democrat va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax/ Alexandru Dobre
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax/ Alexandru Dobre

Președintele PSD a susținut că România traversează o perioadă de blocaj administrativ, afirmând că instituțiile statului sunt afectate de actuala criză guvernamentală.

„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a mai susținut că platformele informatice ale statului sunt vizate de atacuri cibernetice și că acest lucru afectează inclusiv piața imobiliară.

„Platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piață, cea imobiliară, în acest moment este complet blocată”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a avertizat și că, în lipsa unei intervenții legislative rapide, persoanele care și-au achiziționat locuințe cu TVA de 9% ar putea fi obligate să achite TVA de 19% începând cu 1 august.

Grindeanu propune o „comisie de criză” în Parlament

În finalul declarației, Sorin Grindeanu a lansat un apel către toate grupurile parlamentare pentru constituirea unei comisii speciale care să elaboreze amendamentele necesare pentru rezolvarea problemelor urgente.

„Având în vedere toate aceste aspecte și multe alte lucruri urgente care țin de administrarea curentă a țării, lansez o invitație către toate grupurile parlamentare: propun să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a transmis președintele PSD.

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