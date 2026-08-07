România se află într-un moment crucial din punct de vedere economic, după ce a evitat retrogradarea ratingului de țară de către agenția Fitch și în timp ce așteaptă verdictul agenției Moody's. În același timp, o problemă ignorată ani la rând riscă să genereze consecințe majore: nivelul scăzut al Dunării, care ar putea afecta producția de energie și alimentarea cu electricitate.

Aceste teme sunt analizate de Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, în cadrul unei noi ediții a „Interviurilor Adevărul”, unde vorbește despre starea economiei românești, perspectivele finanțelor publice și provocările care se conturează în perioada următoare.

Expertul analizează și implicațiile deciziilor agențiilor internaționale de rating asupra economiei României și va analiza miza evaluării pe care Moody's urmează să o anunțe.

Totodată, economistul comentează riscurile generate de scăderea accentuată a debitului Dunării și efectele pe care fenomenul le poate avea asupra sistemului energetic și economiei.