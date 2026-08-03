 Consilierul premierului avertizează că România riscă în continuare să fie retrogradată în „junk”. „Ne-a trecut glonțul pe la ureche” | adevarul.ro
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Consilierul premierului avertizează că România riscă în continuare să fie retrogradată în „junk”. „Ne-a trecut glonțul pe la ureche”

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Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat luni, 3 august, că România riscă în continuare să fie retrogradată de agențiile de rating în categoria „junk”, în pofida măsurilor fiscale adoptate de Guvern.

Ionuț Dumitru/FOTO: Mediafax
Ionuț Dumitru/FOTO: Mediafax

„Vestea bună este că nu am fost retrogradați, deși pare că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Am avut o decizie inițială a Fitch de retrogradare, la care România a făcut apel contestând această decizie și aducând argumente suplimentare. E important că autoritățile române au reușit să convingă Fitch că nu trebuie să retrogradeze România și ratingul a fost menținut.

Dar, cred că trebuie să tragem o concluzie din asta, că există acest risc de retrogradare și el este mare. Adică avem o agendă de reforme de implementat de la care nu trebuie să ne abatem, pentru că orice abatere sau orice semn că nu am ține direcția este clar penalizat cu implicații foarte mari pentru noi”, a declarat Ionuț Dumitru la Digi24.

Ionuț Dumitru a afirmat că unul dintre principalele riscuri pentru ratingul Fitch îl reprezintă creșterea datoriei publice, alimentată de deficitele bugetare încă ridicate.

„Chiar dacă am reușit să le scădem de la un nivel de 90% din PIB în 2024 la în jur de 6% din PIB în anul acesta, avem în continuare deficite uriașe. Dacă ne uităm și la evaluarea agenției Fitch, putem vedea că unul dintre factorii negativi pentru rating este creșterea datoriei publice, care este alimentată de deficitele încă foarte mari.

Chiar dacă le-am redus, deficitele sunt foarte mari și datoria publică continuă să crească. (...) Pentru a putea stabiliza, adică datoria publică să nu mai crească, va trebui să reducem deficitul cu cel puțin 1,5% din PIB”, a spus acesta.

Consilierul onorific al premierului a mai declarat că viitorul Guvern trebuie să continue fără abatere consolidarea fiscală și reformele, avertizând că orice semn de slăbiciune va fi sancționat de piețe. El a subliniat că nu există alternativă la reducerea deficitului bugetar.

„Deci avem nevoie de o cumpătare pe partea de cheltuieli. Încă o dată, asta nu înseamnă că salariile și pensiile nu vor crește, vor crește, dar uitați-vă câte discuții a născut legea salarizării și probabil că și acesta a fost unul din aspectele la care Fitch s-a uitat și a decis inițial să ne retrogradeze.

Și anume, deși avem o lege a salarizării care aduce un efort suplimentar de circa 12 miliarde de lei pe an, asta nu e deloc puțin, înseamnă în jur de 6-7% creștere anul viitor a facturii de salarii, am avut foarte multe comentarii și foarte multe presiuni sociale, inclusiv greve. Adică în condițiile în care salariile în asamblu cresc, presiunea socială a fost alimentată cumva și toată lumea a avut ceva de comentat pe această lege”, adaugă expertul în economie.

Fitch: „Ratingurile României sunt susținute de apartenența la UE și de intrările de capital aferente”

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, însă păstrează perspectiva negativă și avertizează că instabilitatea politică reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economia țării.

„România a rămas fără guvern în urma prăbușirii coaliției cvadripartite în mai 2026, după 10 luni de mandat. În opinia Fitch, acest lucru a deschis o perioadă potențial extinsă de riscuri politice și de guvernare, momentul, componența și stabilitatea unui nou guvern fiind extrem de incerte, pe fondul diviziunilor profunde dintre foștii parteneri de coaliție”, arată agenția.

Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,9% din PIB în 2026, însă datoria publică va continua să crească până la 64,5% din PIB în 2028, iar inflația și incertitudinile politice rămân riscuri importante pentru economia României.

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