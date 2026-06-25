Video AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depăși pragul de 40% la următoarele alegeri, susține prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu a declarat la Interviurile Adevărul că partidul este încrezător în acest rezultat electoral.

„Noi suntem absolut convinși”, a afirmat Dungaciu, referindu-se la perspectiva depășirii pragului de 40% la viitoarele alegeri.

Acesta a susținut că există o diferență între așteptările populației și actuala configurație parlamentară, situație care, în opinia sa, ar putea justifica revenirea la urne prin alegeri anticipate.

„Dacă ar fi alegeri anticipate, noi nu am avea nicio problemă. Toți cei care sunt acum pe listă vor fi pe listă și mâine. Și chiar mai mulți s-ar putea alătura”, a spus Dungaciu.

În opinia sa, un nou guvern ar putea fi format într-un interval scurt de timp, dacă partidele vor să ajungă la un compromis.

„M-aș mira să nu avem”, a spus Dungaciu, referindu-se la posibilitatea instalării unui nou Executiv, adăugând că până „săptămâna viitoare vom avea un Guvern”.

„Până în toamnă putem avea un guvern funcțional, o majoritate care să reflecte voința populației. Dar totul depinde de voința politică pe care unii nu vor s-o exprime”, a adăugat acesta.

În analiza sa privind scena politică, Dungaciu a susținut că Partidul Social Democrat (PSD) traversează o perioadă dificilă și este principalul actor interesat de evitarea alegerilor anticipate.

„PSD este cel mai mare adversar al alegerilor anticipate”, a spus el, adăugând că formațiunea se află „în degringoladă”.

Despre Partidul Național Liberal (PNL), acesta a afirmat că ar putea înregistra o creștere de imagine în funcție de deciziile politice viitoare și de modul în care liderii săi sunt percepuți de electorat.

Tototată, acesta a comentat și schimbările de la nivel guvernamental și modul în care opoziția a acționat politic în Parlament.

„Noi când am dat jos guvernul Bolojan, nu am dat persoana. Cei de la PSD au vrut să dea persoana domnului Bolojan jos. Noi am dat guvernul și viziunea. Cred că i-am folosit pe ei, pentru că noi am anunțat moțiunea de cenzură”, a afirmat Dungaciu.