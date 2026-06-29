Dan Dungaciu, după demisia Silviei Uscov din AUR: „Partidul este unit. Nu am avut niciodată sentimentul că există diferențe de valori”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat luni că demisia avocatei Silvia Uscov nu reprezintă un semn al unor rupturi în partid și a susținut că formațiunea rămâne unită.

„S-au invocat diferențe de valori, nu am avut niciodată sentimentul acesta. Dimpotrivă. Au fost probabil niște diferențe tactice, pentru că există în partide abordări diferite, doar că, atunci când se ia o decizie în partid, aceasta se ia de forurile de conducere, deci membrii partidului trebuie să și-o asume”, a declarat Dungaciu, la Antena 3 CNN.

Acesta a comparat disciplina de partid cu cea din armată, afirmând că fiecare membru trebuie să respecte deciziile conducerii.

„Ce s-ar întâmpla dacă, într-o armată, fiecare șef de pluton sau comandant de divizie, după luptă, ar face așa cum îi trece lui prin minte?”, a adăugat liderul AUR.

Dungaciu a reafirmat și poziția partidului privind organizarea de alegeri anticipate, susținând că aceasta este o decizie asumată de mai mult timp.

„Invit membrii partidelor și Președinția să discutăm cât de repede să organizăm alegeri anticipate, pentru că aceasta este poziția noastră. Avem 50% șanse de anticipate și este o decizie asumată de câteva săptămâni sau luni”, a spus el.

Potrivit prim-vicepreședintelui AUR, decizia formațiunii de a nu vota Guvernul Veștea a fost luată în unanimitate cu o săptămână înainte de votul din Parlament.

„Partidul este la fel de unit ca atunci când s-a depus moțiunea și nu s-a votat Guvernul Veștea. Ar fi absurd să ceară acum AUR să voteze o propunere de guvern. Ar însemna să negăm tot ce am spus până acum”, a afirmat Dungaciu.

El a adăugat că suspendarea președintelui rămâne o opțiune luată în calcul de AUR dacă opoziția față de organizarea alegerilor anticipate va continua, însă a precizat că un astfel de demers va fi inițiat doar dacă există șanse reale de reușită.

Declarațiile lui Dan Dungaciu vin după ce avocata Silvia Uscov și-a anunțat demisia din AUR, explicând că nu mai împărtășește aceleași valori cu partidul condus de George Simion. Decizia a fost luată după ce aceasta l-a criticat public pe liderul AUR pentru solicitarea de organizare a alegerilor anticipate.