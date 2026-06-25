Dan Dungaciu (AUR), invitat la „Interviurile Adevărul”. Va analiza criza politică și negocierile pentru desemnarea viitorului premier

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, este invitat joi, de la ora 13:00, la „Interviurile Adevărul”, unde va analiza criza politică și negocierile privind desemnarea unui nou premier, după eșecul învestirii Guvernului Veștea.

Sunt momente de incertitudine pe scena politică, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, s-a conturat varianta unei „guvernări pro-occidentale, minoritare”.

Șeful statului a explicat miercuri, la Cluj, că formațiunile politice se află în prezent în etapa în care își stabilesc condițiile pentru susținerea unui guvern din afara executivului.

„Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem cât de curând. Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzia”, a declarat președintele.

Întrebat dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, are șanse să fie desemnat premier, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar, afirmând că decizia va depinde de consensul partidelor implicate în negocieri.

În paralel, liderii PNL, USR și UDMR au transmis președintelui un scenariu de lucru pentru un acord politic care să asigure susținerea viitorului Executiv, indiferent din ce formațiune va proveni premierul. Pe masa negocierilor se află atât variante din PSD, inclusiv Sorin Grindeanu, cât și nume susținute de alianța PNL-USR-UDMR.

În cadrul „Interviurilor Adevărul”, Dan Dungaciu va comenta perspectivele formării noului guvern, șansele diferitelor formule de majoritate și rolul AUR în actualul context politic, după respingerea în Parlament a Guvernului Veștea.