LIVE TEXT | Rusia a început războiul în Ucraina. Explozii în mai multe oraşe. Putin: Răspunderea pentru vărsarea de sânge, pe conştiinţa regimului ucrainean

Transmisiune în direct din Kiev:

UPDATE 07.27 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi introducerea legii marţiale în toate teritoriile ţării, după ce şeful statului rus, Vladimir Putin, a declarat în zori începerea unei "operaţiuni militare" în Ucraina, transmite Reuters.

UPDATE 07.15 Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj în care condamnă agresiunea militară a Ucrainei de către Federaţia Rusă, menţionând că ţara noastră este pregătită să ofere asistenţă umanitară ucrainenilor. "Niciun cetăţean al României nu trebuie să se teamă", a mai spus Klaus Iohannis.

UPDATE 06.58 CNN prezintă o listă de şapte oraşe şi zone din Ucraina, pe care se află inclusiv capitala, Kiev, în care au fost auzite explozii, conform reporterilor de la afţa locului şi a martorilor oculari.

Kiev - Reporterii CNN au auzit explozii din partea de est, în direcţia aeroportului internaţional din oraş. Pe reţelele socile, mai mulţi utilizatori au auzit explozii în regiunea Borispil, din estul Capitalei, unde se află aeroportul. CNN nu are confirmări că a fost vizat aeroportul.

Harkov - O echipă CNN a auzit o serie de explozii puternice.

🇷🇺🇺🇦⚡Kharkov, military facilities of the Armed Forces of Ukraine are burning, which became the first targets of missile strikes. pic.twitter.com/l7O1QYixYd