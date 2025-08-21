Schimbare bruscă a procurorului în dosarul Extensiv. Frații Mihăilescu fug de „caracatița” din Craiova

Nemulțumiți de modul în care se efectuau cercetările privind pe lichidatoarea Costea Cristina, în luna februarie, frații Mihăilescu, proprietarii arenei și a terenului pe care s-a aflat odinioară stadionul „Extensiv” din Craiova, au formulat o cerere de trimitere a cauzei la alt Parchet.

Solicitarea le-a fost respinsă, iar organele de urmărire penală au tergiversat soluționarea cauzei, purtându-se cu mănuși cu persoanele indicate ca fiind beneficiare ilegale a situației.

Au urmat două contestații și stabilirea unor termene de soluționare a cauzei pentru 15 iulie, respectiv 1 octombrie.

După nenumărate memorii, în această lună, la doi ani și jumătate de la data sesizării faptelor ce formează obiectul dosarului, s-a constatat că dosarul fusese restituit la Poliție, la mijlocul lunii trecute.

S-a invocat faptul că soluția de clasare propusă de Poliție nu este oportună și că nu ar fi fost respectat dreptul la apărare al petenților.

Ancheta va fi continuată de alt procuror

Urmare acestei restituiri a dosarul de urmărire penală, dosarul nu va mai ajunge la același procuror care îl avea în supraveghere de doi ani și jumătate și urmează a fi înaintat altui procuror.

Partea prejudiciată în dosar consideră că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova „există un interes clar de soluționare a cauzei prin clasare și că procurorul care a avut cauza în supraveghere nu era de acord cu această soluție, astfel că prin restituirea acesteia la organul de poliție s-a urmărit înlocuirea procurorului cu un alt procuror care probabil va fi de acord cu soluția propusă de organul de cercetare penală, pentru a evita consecințele ce pot deriva din soluționarea legală și temeinică a cauzei penale în sensul că urmare acestei constatări există posibilitatea redeschiderii procedurii insolvenței derulate în baza dispozițiilor Legii 85/2006”, după cum apreciază apărătorii legali.

Situația a generat o nouă cerere de trimitere a cauzei la alt Parchet, care urmează a fi soluționată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La ÎCCJ se va stabili dacă, la nivelul instanțelor și Pachetelor din județul Dolj, frații Mihăilescu mai pot beneficia de o justiție imparțială.

Procesul are la bază terenul și bunurile de pe stadionul Extensiv. „Rechinii” imobiliari au pus ochii pe teren și, după trucarea unei licitații - chestiune reclamată de partea prejudiciată (frații Eugen și Nicu Mihăilescu), ar fi intrat în posesia bunurilor. Foștii proprietari reclamă faptul că nu au parte de un proces corect, partea adversă, influentă la nivel local, având conexiuni solide cu elemente din sistemul juridic oltean.