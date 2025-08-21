Spania închide mai multe plaje din cauza invaziei unor creaturi marine periculoase. Înțepătura lor poate fi mortală

Turiștilor li s-a interzis să intre în apă pe o porțiune de 11 km de-a lungul coastei Costa Blanca din Spania, din cauza unor creaturi marine rare cu o înțepătură potențial mortală.

Steagurile roșii au fost ridicate pe plajele din municipiul Guardamar del Segura, situat la nord de Torrevieja, după apariția așa-numiților dragoni albaștri, care au fost numiți „cei mai frumoși ucigași din ocean”.

Melcul de mare, cunoscut și sub numele de Glaucus atlanticus, se hrănește cu meduzele portugheze mortale și alte creaturi marine veninoase, potrivit Daily Mail.

Creaturile albastre orbitoare absorb celulele urticante din hrana lor și le stochează în doze concentrate, ceea ce le conferă o înțepătură mult mai puternică decât cea a prăzii lor.

Simptomele tipice ale înțepăturii dragonului albastru includ greață, durere, vărsături și dermatită alergică acută de contact.

Primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, confirmând ieri ordinul de interdicție a accesului la mare, care, potrivit acestuia, va rămâne în vigoare până la noi dispoziții, a declarat pe contul său oficial X: „Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru”.

El a adăugat: „Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale mici ar trebui să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale. Primăria din Guardamar del Segura a lansat o operațiune preventivă pentru a detecta eventualele exemplare aduse de curenții oceanici. Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la diferitele măsuri care trebuie luate. Dacă vedeți una dintre aceste creaturi, nu o atingeți, nici măcar cu mănuși, și alertați salvamarii și alte autorități.Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru de sănătate. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis.”

Plaja Vivers, o porțiune naturală de coastă la sud de râul Segura și la nord de plaja La Babilonia, a fost zilele acestea plină de oameni, deși mai puțini decât în mod normal au intrat în mare, sfidând interdicția de scăldat și riscând amenzi mari.