Joi, 21 August 2025
Adevărul
Cazul profesoarei ucise în Craiova. Criminalul ar fi devenit agresiv cu polițiștii înainte de a se arunca pe geam

Publicat:
Ultima actualizare:

Criminalul din Craiova a murit la spital, după ce a sărit de la balcon la vederea autorităților. Vecinii spun despre el că era depresiv, după ce firma pe care o avea a dat faliment.

Scenele de groază au avut loc în prezența fiicei celor doi FOTO Facebook
Scenele de groază au avut loc în prezența fiicei celor doi FOTO Facebook

Vecinii spun că puțin după ora 10 au auzit certuri în apartamentul celor doi soți din Craiova. La un moment dat femeia a strigat după ajutor, iar un poștaș care intrase în bloc și a auzit-o a alertat autoritățile.

Toată întâmplarea a avut loc în fața fetiței celor doi, în vârstă de 11 ani, care se afla în apartament când a avut loc crima.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin.

Polițiștii au intrat cu forța în apartamentul individului, care a devenit recalcitrant, agresiv, ar fi aruncat cu mai multe obiecte către aceștia în încercarea disperată de a scăpa, motiv pentru care s-a și aruncat de la etaj, ulterior, au transmis surse pentru Antena 3.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra. Avusese o firmă care a dat faliment, iar din acel moment ar fi intrat în depresie, spun vecinii pentru Știrile ProTV.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o vecină.

Potrivit medicilor, bărbatul s-a înjunghiat înainte să se arunce de la etaj. El a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital. În cele din urmă, a murit din cauza rănilor.

"Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM - SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculara a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate efortuile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp", a transmis SJU Craiova printr-un comunicat.

Femeia preda germana la un liceu de prestigiu din oraș și era foarte apreciată. Colegii spun că aceasta nu s-a plâns niciodată că ar avea probleme în căsnicie.

„Este o tragedie care din păcate va avea urmări asupra fetiței colegei noastre care din păcate nu mai este printre noi”, a spus Daniel Ion, inspector școlar general ISJ Dolj.

Copila de 11 ani se află acum în grija bunicilor și a unei mătuși. Inspectorii de la protecția copilului Dolj se vor asigura că primește consiliere psihologică după evenimentele traumatizante.

