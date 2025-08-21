Cazul profesoarei ucise în Craiova. Criminalul ar fi devenit agresiv cu polițiștii înainte de a se arunca pe geam

Criminalul din Craiova a murit la spital, după ce a sărit de la balcon la vederea autorităților. Vecinii spun despre el că era depresiv, după ce firma pe care o avea a dat faliment.

Vecinii spun că puțin după ora 10 au auzit certuri în apartamentul celor doi soți din Craiova. La un moment dat femeia a strigat după ajutor, iar un poștaș care intrase în bloc și a auzit-o a alertat autoritățile.

Toată întâmplarea a avut loc în fața fetiței celor doi, în vârstă de 11 ani, care se afla în apartament când a avut loc crima.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin.

Polițiștii au intrat cu forța în apartamentul individului, care a devenit recalcitrant, agresiv, ar fi aruncat cu mai multe obiecte către aceștia în încercarea disperată de a scăpa, motiv pentru care s-a și aruncat de la etaj, ulterior, au transmis surse pentru Antena 3.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra. Avusese o firmă care a dat faliment, iar din acel moment ar fi intrat în depresie, spun vecinii pentru Știrile ProTV.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o vecină.

Potrivit medicilor, bărbatul s-a înjunghiat înainte să se arunce de la etaj. El a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital. În cele din urmă, a murit din cauza rănilor.

"Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM - SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculara a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate efortuile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp", a transmis SJU Craiova printr-un comunicat.

Femeia preda germana la un liceu de prestigiu din oraș și era foarte apreciată. Colegii spun că aceasta nu s-a plâns niciodată că ar avea probleme în căsnicie.

„Este o tragedie care din păcate va avea urmări asupra fetiței colegei noastre care din păcate nu mai este printre noi”, a spus Daniel Ion, inspector școlar general ISJ Dolj.

Copila de 11 ani se află acum în grija bunicilor și a unei mătuși. Inspectorii de la protecția copilului Dolj se vor asigura că primește consiliere psihologică după evenimentele traumatizante.