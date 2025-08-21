search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
Video Imagini cu doi copii români și tatăl lor, salvaţi de la înec, în Grecia, de un surfer: „Înghițea apă, nu mai înota”

Publicat:
Ultima actualizare:

Un român şi cei doi copii ai săi au fost salvaţi de la înec, în Grecia, de un surfer. Imaginile cu operațiunea dramatică s-au viralizat pe rețele sociale.

Vangelis Papaioannou practica SUP (stand up paddle) când a observat copiii luptându-se cu valurile, în timp ce tatăl lor fusese deja luat de curenţi, la câţiva metri distanţă, potrivit News.ro.

Surferul a ajutat mai întâi copiii să se întoarcă la ţărm, apoi l-a salvat şi pe tată. Toţi sunt în stare bună de sănătate.

„Am auzit ţipetele copiilor”

Imaginile pline de suspans s-au viralizat, în trei zile adunând zeci de mii de vizualizări pe YouTube.

„Condiţiile erau dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am filmat ce voiam în mare, în timp ce mă întorceam, am auzit ţipetele copiilor care îşi pierduseră tatăl, m-am ridicat pe placă şi l-am văzut la 50-60 de metri distanţă”, a povestit surferul la televiziunea naţională ERT.

Vangelis Papaioannou a detaliat situația critică în care se afla tatăl.

„El plutea, nu mai făcea niciun gest să înoate, m-am dus acolo, era în stare gravă, înghiţea apă şi l-am ajutat să se agaţe de placă. I-am arătat cum să se agaţe de placă, el întreba de copiii lui, apoi am ieşit”, a continuat el.

Momentul salvării bărbatului. FOTO captură video YouTube
Momentul salvării bărbatului. FOTO captură video YouTube

Papaioannou a recunoscut că a fost o mare responsabilitate să întreprindă singur o astfel de operaţiune de salvare „deoarece există multe dificultăţi”.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, două persoane aflate pe un colac gonflabil au fost la un pas de tragedie, după ce au fost duse de curenți în larg, fiind salvate în cele din urmă de jandarmii din Constanța.

O zi mai târziu, un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în mare pentru a salva doi copii aflați în pericol de înec. 

