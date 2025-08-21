Zeci de profesori care au rămas fără ore la nivelul școlii, după reîncadrare, s-au prezentat în ședință publică pentru a se identifica și pentru ei o soluție. O parte se apropie de pensie, alții s-au titularizat nu cu mulți ani în urmă. Cei mai mulți vor preda de anul acesta în mai multe școli.

Refacerea încadrării, ca urmare a măririi normei didactice cu două ore și a comasării claselor cu efective mici de elevi (măsuri cuprinse în setul de norme de austeritate promovate în plină vacanță de vară), a dat peste cap tot sistemul de educație. Directorii s-au trezit peste noapte cu o problemă majoră în „ogradă”, fiind nevoiți să le găsească titularilor școlii, în primul rând, încă două ore pentru a le putea mări norma de predare la 20 ore/săptămână. Nu în toate cazurile a fost posibil, așa că zeci de profesori titulari, la nivelul fiecărui județ, s-au văzut nevoiți să se prezinte în ședință publică (pentru mulți va fi nevoie să se prezinte și la alte ședințe), organizată de inspectoratul școlar județean, și să opteze pentru ore disponibile într-o listă care se tot schimbă pe măsură ce directorii de școli anunță orele vacante.

O astfel de ședință a avut loc joi, 21 august 2025, la Slatina, în județul Olt. Lista cu profesorii aflați în restrângere de activitate sau completare de normă a cuprins 44 de nume. Profesori de toate vârstele, titulari pe: Limba română, Franceză, Istorie, Arte vizuale, Geografie, Matematică, Educație fizică etc., alături de învățători și educatori.

Pentru a-și putea alege din orele disponibile a fost nevoie să-și depună la IȘJ un dosar cu o multitudine de documente, toate cele cuprinse în dosar fiind evaluate pentru ca la final să se acorde un punctaj. În funcție de acest punctaj s-a făcut repartizarea orelor necesare fiecăruia. Pentru o parte dintre ei este o rezolvare provizorie, pentru un an, alții trag speranță că nu vor mai trece și vara viitoare prin același stres.

Pe fețele tuturor se citește îngrijorarea, chiar dacă știu lista cu posturi/catedre/fragmente de catedră vacante și s-au gândit ce li s-ar potrivi cel mai bine. Alții spun că de fapt ar mai fi ore prin școli, pe care directorii, din motive de ei știute, nu le anunță ca fiind libere. Cert este că nu pot alege decât din lista oficială, iar dacă nu găsesc variante rezonabile (la școli cât de cât apropiate de domiciliu), se mulțumesc și cu „mozaic”. Cei din mediul rural sunt, de altfel, obișnuiți cu astfel de soluții, aș că la întrebări precum „Muzică ați mai predat?”, sau „Nu vreți două ore de Desen?” răspunsul este „Da”.

„Am înțeles că se pot da ore remediale. Aș putea să iau?”

Pentru unii profesori situația se rezolvă repede. Nu se luptă mai mulți pe aceleași ore, sunt ore disponibile în școli din zonă, așa că se încheie căutarea. Alții stau însă pe gânduri mult. Nu găsesc atâtea câte le trebuie, nu găsesc nici în a doua specializare (cei care au), nu pot să facă nici „mozaic”... „Am înțeles că se pot da ore remediale. Aș putea să iau?”, se mai aude câteodată, după ce s-au tot cercetat variante. Și orele remediale devin o soluție. Evident, pentru un an școlar doar, urmând să se reia căutările și în 2026.

Educatoarele și învățătoarele care au venit în ședință și-au pierdut postul cu totul, în cazul lor nu se mai pune problema de completare. Pentru unele, varianta găsită în ședință e un compromis, dar sunt și situații în care „s-a întâmplat bine”. Un astfel de caz este cel al unei educatoare care mai mulți ani la rând a făcut naveta de la Slatina la Sprâncenata, adică peste 120 km zilnic. Cheltuiala nu i-a fost decontată în ultimii trei ani, aproximativ 1.200 lei lunar. Acum a găsit în sfârșit un post disponibil la o grădiniță chiar în Slatina.

„Voiam să plec, am încercat la pretransfer și nu am reușit și încercasem să depun dosar și voiam să văd ce se întâmplă la detașare. Dar pentru că am avut ocazia...”, a explicat educatoarea.

O învățătoare de la Școala Strejeștii de Sus a rămas de asemenea fără post, după 32 ani în școală, în urma refacerii încadrărilor. „S-au comasat clasele, fiind două clase de-a IV-a. Predau de 32 ani în școală, sunt din localitate. Mai am trei ani până la pensie. Pentru mine n-a fost bine, dar asta este. S-a găsit soluția să rămân la grădiniță anul acesta și toamna viitoare se vor face din nou două clase de pregătitoare, pentru că sunt copii. Și fiind titularul școlii... Dar nu e deloc ușor să treci prin asta. Emoții, stres, să vii, să depui dosar, să stai în ședință...”, a declarat învățătoarea, pentru „Adevărul”.

O altă profesoară, cu o vechime de 27 ani la catedră, este de asemenea în situația de a-și completa norma. A predat, doar la Vișina Nouă, Geografie, Istorie și Educație Socială. Acum, pentru a reuși să adune cele 20 de ore necesare, va preda în patru școli.

„Având în vedere mărirea de normă s-a ajuns în această situație. Sunt mai multe efecte, pentru că a scăzut și numărul de copii, fiind în mediul rural. Se predă și simultan. Acum am luat în completare Muzică și Desen la mine în școală și Educație socială în alte școli. Acum predau în patru școli, înainte predam în una singură”, a spus profesoara.

„Cei care ies de aici învârtiți și suciți sunt acei copii”

O altă profesoară de Limba română s-a trezit peste noapte că are nevoie de mai multe ore pe care nu le-a putut obține, pentru a fi sigură de ele, decât în ședință publică. Directoarea școlii predă la rândul ei aceeași disciplină, însă, spune profesoara, totul este volatil, nimeni nu poate garanta că directoarea nu renunță la funcție și se întoarce la post, caz în care va trebui din nou să caute ore. Aceeași reținere de a accepta ore care de drept sunt ale unor directori de școală au avut-o, de altfel, mulți alți profesori aflați în situația de a-și completa norma.

„Suntem în restrângere pentru că din zece clase într-o școală am rămas cu șapte clase. Școală în mediul rural. Eram trei structuri și s-au unit clasele. S-au luat zece dintr-o parte și 12 din altă parte și s-a făcut o clasă. Pe Limba română eram doi profesori, doamna director și eu. Doamna director are 20 de ore și mie îmi mai trebuiau. Am găsit într-un sat, aproape, dar și ce am găsit... Probabil vor intra și ei în restrângere peste ceva timp. Am zis să fie o soluție de moment, totuși să am garanția că la mijlocul anului școlar nu plec în altă parte. Mi-au rămas opt ore în vechea școală și alte 10 ore unde am luat astăzi”, a declarat profesoara.

Cadrul didactic susține că astfel de evenimente îi afectează pe profesori, înnsă și mai mult rău le face copiilor. „Nici nu știu cum va fi, e ceva de noaptea minții. Cert este că noi ne găsim (n. red. - ore). Titularii își găsesc, cei cu note peste 7 și care n-au prin loc titularizabil își găsesc în etapa următoare, dar cei care ies de aici învârtiți și suciți sunt acei copii pe care dimineață de dimineață îi aduci. Noi avem un microbuz, dar ne înșiruim pe 12 km, de asta eram trei școli. Acum, pur și simplu va trebui să luăm copiii din capăt și să-i aducem la centru. Asta va însemna ca microbuzul acela să aducă toți copiii spre centru - mai rămâne și o școală mărginașă -, cred că va fi nevoie de două ore să care la ei. Că deja noi avem copii mici pe care îi căram spre școală. Și acum va ieși un bâlci. Cred că noi vom începe orele undeva pe la 9.00 - 10.00, iar unii copii vor ajunge de la pe la 7.30-8.00 în școală, pentru că trebuie să vină cu un învățător sau cu un diriginte. Dirigintele va trebui să se ducă apoi să-și aducă copiii în sat. Copiii pierd, că noi ne găsim ore până la urmă. Că ne mutăm, că suntem la două școli, nu e mare scofală, dar ei... Nu mi se pare <Wow> ce ni se întâmplă nouă, mie mi se pare <Wow> ce li se întâmplă acestor copii luați și tracasați cu microbuzul și sosire la plecare. Unii termină la 12.00, unii termină la 13.00, unii termină la 14.00. Dar cei care termină la 14.00 și sunt de la <Cuca Măcăii> sunt așteptați de alții care termină la 12.00. Sau, va trebui să vină microbuzul să ia doi, trei mici, să-i ducă pe ei, să se întoarcă să ia alți doi, trei mai mari... Sunt elevi de clasa a VII-a care termină la 15.00. Va fi de noaptea minții, pe copii nu poți să-i ții atâtea ore”, a fost de părere profesoara.

La finalul ședinței publice au mai rămas foarte puține cazuri nesoluționate. Cele 12 cadre didactice aflate în restrângere de activitate au primit fiecare un post pe perioadă nedeterminată, în schimb în cazul completărilor de normă lucrurile nu au mai stat pentru toți la fel. „Am mai avut 32 cazuri de completări de normă, persoane care au rămas fără numărul complet de ore (știți că norma crescut de la 18 la 20 ore). S-au rezolvat dintre ele șapte în cadrul unității de învățământ, celelalte 25 au fost soluționate astăzi în ședința publică, cu două excepții: la Educație fizică și sport - unde a rămas un singur candidat care se prezintă în următoarele ședințe, după prezentarea documentelor care îi erau necesare, și o candidată la Limba Română - care a refuzat orele disponibile astăzi, așteptând o altă ședință pentru ore vacante (n. red. - profesoara a refuzat variantele oferite pentru că acestea erau provizorii)”, a declarat inspectorul școlar general-adjunct Mariana Gheorghe.

Următoarea ședință publică va fi organizată în 26 august, când se pot prezenta pentru a obține ore candidații care au susținut în acest an concursul de Titularizare și care au înregistrat note peste 7. Sunt mai puține posturi disponibile pentru ei, lista fiind diminuată cu cele 12 atribuite cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate și cu orele alocate celor cu completări de normă.