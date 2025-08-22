Analiză Mai intră România în OCDE? „Nu ne mai confruntăm cu probleme de percepție, ci cu limitele propriei capacități de implementare”

România este stat candidat la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din 2022, dar după trei ani încă se află în sala de așteptare. Ținta anului 2026 rămâne pe masă, însă întrebarea nu mai este doar când intrăm, ci dacă avem voința politică și capacitatea instituțională să respectăm standardele clubului celor mai dezvoltate economii.

„Intrarea României în OCDE în 2026 este încă realizabilă, dar nu inevitabilă. Nu suntem în fața unui proces birocratic, ci în fața unui test real de guvernare. OCDE nu oferă termene favorabile, ci reacționează la performanță concretă. După trei ani de la primirea invitației oficiale, România nu se mai confruntă cu probleme de percepție, ci cu limitele propriei capacități de implementare”, declară, pentru Adevărul, Cristian Roșu, analist politic.

Un test real de guvernare, nu un proces birocratic

În acest moment, România a parcurs o bună parte din proces: peste jumătate dintre comitetele de evaluare au fost închise, iar ținta anului 2026 este susținută la nivel politic, explică el. „Însă, ceea ce contează acum nu mai sunt declarațiile de etapă, ci dovezile măsurabile. Trebuie urmat clar planul de măsuri cerut de OCDE”, spune specialistul.

În plan politic, se vorbește des despre „voință”, dar în realitate lipsește disciplina proiectului public, opiniază acesta. „Dacă România își dorește cu adevărat să adere la OCDE în 2026, atunci trebuie să trateze următoarele 6–9 luni cu rigoarea unui proiect strategic, nu cu lejeritatea unei negocieri simbolice. Nu mai e loc pentru ezitări, amânări sau improvizații de ultim moment. Situația economică este complicată, dar intrarea în OCDE ar putea reprezenta o victorie cu valoare dublă: simbolică și economică”, completează Cristian Roșu.

În opinia analistului, o eventuală amânare a aderării nu ar însemna doar o pierdere de prestigiu, ci un semnal economic negativ. „Ar putea însemna creșterea primei de risc, scăderea încrederii investitorilor strategici și pierderea credibilității într-un moment în care România are nevoie, mai mult ca oricând, de predictibilitate și ancore externe solide. OCDE nu este o fotografie de familie și nici un titlu onorific. Este, în esență, o obligație de a te alinia la cele mai bune practici în guvernanță, reglementare și competitivitate.

Aderarea nu va rezolva automat problemele interne, dar va crea presiunea necesară pentru a le aborda sistematic, coerent și pe baze solide. În concluzie, România poate deveni membră OCDE în 2026 doar dacă transformă angajamentele în livrări clare, transparente și verificabile. Dacă reușim acest lucru, ușa se deschide. Dacă nu, fereastra se închide temporar, dar cu un cost politic și economic pe care ni-l vom asuma singuri”, continuă Cristian Roșu.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reunește 38 dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii și funcționează ca un forum de politici publice, unde standardele privind guvernanța, transparența, comerțul și reglementările economice sunt stabilite și monitorizate. Intrarea României în OCDE ar însemna nu doar o validare simbolică, ci și acces la cele mai bune practici internaționale, la investiții strategice și la o plasă de siguranță în vremuri de incertitudine economică.

Bolojan: Aderarea României la OCDE, o reală șansă pentru reforme

Contextul oficial arată că România menține obiectivul de aderare în 2026. Pe 21 august 2025, premierul Ilie Bolojan a prezidat reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, unde au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare și accentul a fost pus pe accelerarea modificărilor normative cerute de Organizație.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a transmis premierul.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație. În prezent, România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Reformele sociale, apreciate de OCDE

În iulie 2025, Organizația a publicat un raport în cadrul Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale (ELSAC), în care apreciază progresele României în domeniul pieței muncii și al incluziunii sociale. Documentul subliniază reforme precum egalizarea vârstei de pensionare, majorarea beneficiilor minime garantate, extinderea concediului paternal și investițiile în educația timpurie, dar și consolidarea dialogului social prin reforma legislației muncii.

„Publicarea raportului de evaluare în cadrul ELSAC confirmă progresele substanțiale pe care România le-a realizat în ultimii ani. Ne bucurăm că reformele asumate – de la sprijinul extins pentru categoriile vulnerabile, la investițiile în educația timpurie – sunt apreciate la nivel internațional. În același timp, raportul evidențiază și domeniile în care mai avem de lucru – de la creșterea ratei de ocupare și reducerea emigrației, până la combaterea inegalităților sociale și îmbunătățirea formării profesionale. Vom continua să acționăm cu responsabilitate și perseverență, astfel încât politicile noastre să corespundă cât mai bine nevoilor cetățenilor și standardelor OCDE”, a declarat, la acea vreme, ministrul muncii, Petre-Florin Manole.

Direcțiile strategice recomandate de OCDE României vizează intensificarea eforturilor de creștere a ocupării, reducerea disparităților regionale și sociale, precum și îmbunătățirea calității forței de muncă. „Investițiile în educație, formare și incluziune socială sunt esențiale și trebuie să rămână prioritare în perioada următoare”, arăta Ministerul Muncii.