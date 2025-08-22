Video Cât costă o călătorie pe cea mai veche cale ferată din România. „14 tuneluri, 10 viaducte, 21 de kilometri de tăieturi în munte”

Cea mai spectaculoasă cale ferată construită în secolul al XIX-lea a rămas destinată turismului, la peste 160 de ani de la deschiderea ei. Leagă orașele Anina și Oravița, două foste mari centre miniere, afectate în ultimii ani de declinul industrial, dar atractive pentru turiști.

Orașele Anina și Oravița din Caraș-Severin mai au împreună circa 15.000 de locuitori.

În trecut, cele două localități din Banatul Montan, apropiate la circa 30 de kilometri, erau faimoase datorită industriei dezvoltate aici încă din perioada habsburgică. Acum, o cale ferată montană a rămas cel mai căutat loc din zonă.

Regiunea bogată a Banatului Montan

Munții Aninei au păstrat resurse minerale prețioase: aur, uraniu, fier, cupru și, mai ales, cărbune – antracit de calitate bună, cu putere calorică mare și cu puține impurități. Minele din Banatul Montan au funcționat încă din secolul al XVIII-lea și au adus la Oravița și Anina (video) coloniști germani (șvabi bănățeni), dar și cehi, slovaci, croați.

Cea mai faimoasă exploatare funcționa la Anina, unde mina de cărbune deschisă în anul 1790 ajunsese la o adâncime de aproape 1.400 de metri. Mina de antracit a Aninei era însă un loc extrem de primejdios, din cauza aprinderilor din subteran și a exploatării intense, care slăbea structura galeriilor. Gazele toxice, prăbușirile și temperaturile ridicate la mari adâncimi făceau ca munca minerilor să fie extrem de riscantă.

Tragedia care a pus capăt mineritului

Peste 1.000 de oameni au murit de-a lungul timpului în adâncurile acesteia, 217 decedând într-o singură zi, în urma unor explozii petrecute la 7 iunie 1920 în subteran. Accidentul a fost cauzat de cantitatea mare de explozivi, peste trei tone, depozitată fără măsuri de precauție, în două camere din subteranele minei.

La 14 ianuarie 2006, o altă explozie petrecută în subteran, cauzată de o eroare a unui artificier – arătau procurorii –, a ucis șapte oameni și a rănit alte persoane, iar de atunci mina din Anina a fost închisă pentru totdeauna.

Oravița, un fost oraș prosper

Oravița (video) era nu numai un oraș minier, dar și un târg prosper al secolului al XIX-lea, fiind locul unde erau aduse mineralele exploatate în Banatul Montan, înainte de a fi prelucrate sau exportate prin Baziaș, portul de pe Dunăre.

Pe lângă industria minieră, pădurile întinse din ținut susțineau la rândul lor economia celor două așezări montane. Orașul era un nod comercial și administrativ al Banatului Montan, o arată și numeroasele clădiri de epocă păstrate aici. A fost și locul primului teatru de pe teritoriul actual al României, construit în 1817.

Regimul comunist a mizat pe extinderea industrială a celor două orașe, dar și a unor localități din vecinătatea lor.

La Ciudanovița și Jitin, în anii ’50, uraniul a fost exploatat intens, minele aflându-se atunci sub controlul sovieticilor. În anii ’70, un nou orășel muncitoresc a fost plănuit în vecinătatea Aninei și Oraviței, odată cu construcția unei termocentrale care avea să funcționeze pe șisturi bituminoase, un cărbune dur, cu putere calorică mică.

Mii de oameni au fost mutați în „Orașul Nou” de la marginea Aninei, unde au fost ridicate mai multe blocuri.

→ Imaginea 1/13: Oravița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG

Termocentrala s-a dovedit a fi un eșec industrial. Primul său grup energetic, de 330 MW, a fost inaugurat în 1984, însă a funcționat doar patru ani, producând pierderi economice imense.

Din 1988, termocentrala și exploatarea de șisturi bituminoase au fost închise, iar fostele șantiere și colonii muncitorești au rămas pustii. În anii următori, și minele de cărbune, fier, aur, argint, cupru, zinc, plumb și uraniu din Banatul Montan au avut aceeași soartă.

→ Imaginea 1/17: Anina imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (78) JPG

Totuși, orașele Anina și Oravița au păstrat o parte din zestrea arhitecturală și industrială de altădată. O parte din vechea mină din Anina a fost transformată în muzeu, iar în Oravița călătorii găsesc numeroase clădiri istorice interesante, cum sunt cea mai veche gară din România (din 1854) și teatrul din 1817.

Calea ferată Oravița–Anina, atracția turistică unicat

Ambele localități sunt înconjurate de relieful spectaculos al Banatului Montan și oferă călătorilor motive de a le explora, dar marea atracție a zonei a rămas calea ferată montană care le leagă încă din anul 1863.

De peste 160 de ani, traseul de peste 30 de kilometri dintre Oravița și Anina a fost folosit aproape fără întrerupere, la început pentru transportul minereului, cărbunelui și lemnelor aduse la Oravița din Munții Banatului, apoi pentru muncitorii și localnicii din zonă, iar în ultimii ani mai mult de către turiști.

→ Imaginea 1/21: Calea ferată Oravița Anina Foto CFR Călători (1) jpg

„În stația CFR lucrau în trecut peste o sută de oameni. O mulțime de trenuri cu cărbune, lemn, cereale, materiale și oameni tranzitau gara din Oravița, venind dinspre Anina sau dinspre Ian și Baziaș. Acum, mai suntem câțiva. Noroc că o dată pe zi mai trece trenul cu turiști, de pe calea ferată montană Oravița–Anina”, relata un angajat al gării din Oravița.

Calea ferată prezintă încă interes datorită serpentinelor și curbelor abrupte, arată Primăria orașului Oravița.

„Marea artă a construcției acestei căi ferate constă în faptul că are o înclinare de 20 la mie, iar raza curbelor la această linie este de 114 metri. Au fost construite zece viaducte cu o lungime totală de 843 metri, tuneluri într-o lungime totală de 2.084 metri și străpungeri de dealuri pe o lungime totală de peste 21 de kilometri”, informează instituția.

Gara Oraviței, inaugurată în 1854, era la început un punct de legătură al liniei feroviare Oravița–Baziaș, însă portul dunărean și-a pierdut importanța după Marea Unire din 1918, iar acest traseu de peste 60 de kilometri a fost abandonat cu timpul.

Deși și-a pierdut importanța industrială, calea ferată Oravița–Anina a rămas un reper turistic al regiunii. Este gestionată de CFR, iar zilnic două trenuri mai circulă între cele două localități.

„Călătoriți în timp pe cea mai veche cale ferată montană din Sud-Estul Europei, cu 14 tuneluri, 10 viaducte, tăieturi în munte pe o lungime de 21 de kilometri, deci peste două treimi din întregul traseu! Tariful unic turistic de călătorie pe secția Oravița–Anina, valabil din 1 august 2025, este 33,5 lei pentru o călătorie simplă la clasa a II-a”, transmite CFR Călători.

Pentru localnicii din Oravița, Ciudanovița, Goruia, Ciclova Romană, Grădinari, Răcășdia și Anina, biletul costă 7,5 lei, indiferent de stația din care este achiziționat.

Pe ruta Oravița–Anina și retur circulă o pereche de trenuri, iar rezervarea locului este obligatorie, potrivit CFR Călători. Un tren Regio pleacă din Oravița la 11:15 și ajunge în Anina la 13:17, iar alt tren Regio își începe călătoria din Anina la 14:40 și sosește în Oravița în jurul orei 16:42.

Legitimațiile de călătorie se pot procura cu anticipație de 30 de zile, online și, în ziua plecării trenului, din stația Oravița, dar și de la personalul de tren, în limita locurilor disponibile.