LIVE TEXT | Război în Ucraina.Pentru prima dată după 6 iulie 2022, nu au existat câştiguri teritoriale în Ucraina ale Rusiei

UPDATE 06.11 Noaptea distractivă continuă la Belgorod

Cu câteva ore înainte de exploziile din Crimeea, la Belgorod, obiceiurile proaste de a fumat în locul nepotrivit au incendiat un depozit de muniţii din satul Timonovo de lângă Belgorod .Locuitorii din localitate postează deja artificii în cinstea zilei lui Bavovna (expresie în ucraineană cu sensul că undeva în Rusia au loc explozii).

UPDATE 05.45 Nu au existat câştiguri teritoriale în Ucraina ale Rusiei, revendicate sau evaluate, la 18 august 2022, pentru prima dată după 6 iulie 2022.

Sursele ruse şi ucrainene nu au revendicat noi câştiguri teritoriale pe 18 august. Cu toate acestea, forţele ruse au continuat să efectueze atacuri terestre limitate şi nereuşite pe axa de est ,pe 18 august.

Surse ruse au raportat explozii în Crimeea – posibil cauzate de apărarea antiaeriană rusă, recunoaşterea ucraineană sau un atac ucrainean – în noaptea de 18 august. Trei surse locale au declarat pentru Reuters că cel puţin patru explozii au avut loc în jurul bazei aeriene Belbek, în Crimeea ocupată de ruşi, lângă Sevastopol. Guvernatorul Sevastopolului numit de Rusia, Mihail Razvozhaev, a susţinut că informaţiile preliminare indicau faptul că apărarea antiaeriană rusă a doborât o dronă ucraineană şi nu a provocat nicio pagubă. Videoclipul cu o mare explozie care a circulat pe reţelele de socializare imediat după exploziile raportate a fost dintr-o angajament anterior, din 8 august şi nu este din vecinătatea bazei aeriene.

Surse ruse au mai susţinut că apărarea antiaeriană rusă a doborât o dronă în apropierea Podului Kerci dintre Crimeea şi Rusia în noaptea de 18 august, în timp ce imaginile de pe reţelele de socializare au arătat apărarea antiaeriană activă în zonă. Consilierul prezidenţial ucrainean Mykhailo Podolyak a scris pe Twitter pe 17 august că podul Kerci a fost construit ilegal şi „trebuie demontat”. Partea feroviară a podului Kerci este o ţintă importantă pentru Ucraina pentru a perturba capabilităţile logistice ruseşti în Ucraina ocupată. Videoclipurile de pe reţelele de socializare au susţinut, de asemenea, că înfăţişează apărarea antiaeriană activă a Rusiei la o bază rusă din Nova Kakhova, în sudul oblastului Herson, în noaptea de 18 august, sugerând o posibilă serie coordonată de atacuri ucrainene, dacă au existat atacuri sau survolări cu drone.

La momentul publicării, nu este clar dacă exploziile raportate se datorează atacurilor sau recunoaşterii ucrainene, manipulării proaste de către Rusia a echipamentului militar, apărării antiaeriene ruse de succes sau apărătorilor ruşi nervoşi care probabil se pregătesc pentru atacuri suplimentare în zonele în care Armata rusă credea până acum că se află în afara raza de acţiune a forţelor ucrainene.

UPDATE 03.46 Lista principalilor donatori de echipamente militare pentru Ucraina

Potrivit experţilor Institutului pentru Economie Mondială al Universităţii Kiel, SUA rămân cel mai mare donator militar al Ucrainei, cu 25,45 miliarde de dolari. Locul doi este ocupat de Regatul Unit (4,11 miliarde de dolari), iar al treilea de Polonia (1,83 miliarde de dolari).

UPDATE 02.27 În Harkov, ocupanţii au distrus un monument vechi de aproape un secol - Palatul Culturii „Zaliznychnyk”

În Harkov , ocupanţii au distrus un monument de arhitectură construit în urmă cu 90 de ani în stil constructivist - Palatul Culturii „Zaliznychnyk”, postat pe Telegram Ministerul Culturii şi Politicii Informaţionale din Ucraina.

„Pe 18 august, dimineaţa, în urma tirului de rachete ruseşti, a fost distrus Palatul Culturii Zaliznychnyk din Harkov. Este un monument de arhitectură în stil constructivist, care a fost construit în urmă cu 90 de ani, conform proiectului lui arhitectul A. Dmitriev”, se spunea în mesaj.

Potrivit Procuraturii Regionale Harkiv, ocupanţii au tras cu o rachetă în Palatul Culturii din districtul Kholodnohirsky din Harkiv. O suprafaţă de 4.200 de metri pătraţi a fost arsă. m. O anchetă preliminară a fost începută în temeiul părţii 1 a art. 438 din Codul penal al Ucrainei (încălcarea legilor şi obiceiurilor războiului).

Pe 18 august, dimineaţa, invadatorii ruşi au lansat cel puţin 5 atacuri cu rachete asupra Harkivului.

UPDATE 01.38 Dmytro Kazatsky, un apărător al Mariupolului este în viaţă.

El este autorul fotografiilor de renume mondial ale Azovstal .

"Dmitri mi-a spus că este sănătos. A spus că acum este în Donetsk. Când a vorbit, era un anchetator în apropiere. Avea voie să sune", a spus sora lui Dmitro.

ŞTIRE INIŢIALĂ Federaţia Rusă se opune zonei demilitarizate din apropierea ZNPP: ei spun că astfel centrala va deveni „vulnerabilă” UNIAN

Rusia a respins propunerea secretarului general al ONU António Guterres de a demilitariza zona din jurul centralei nucleare Zaporijia, capturată de trupele ruse.

Ivan Nechayev, director adjunct al Departamentului de Informaţii şi Presă al Ministerului rus al Afacerilor Externe, a declarat joi, 18 august, că propunerea de a crea o zonă demilitarizată în jurul centralei nucleare este „inacceptabilă” - va face centrala mai vulnerabilă, relatează TASS. În acelaşi timp, el a anunţat acordul Moscovei de a permite experţilor de la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) accesul la CNE Zaporijia.

„Ne aşteptăm ca experţii AIEA să viziteze CNE Zaporijia în viitorul apropiat, lucru care a fost agreat pe deplin în iunie”, spune Nechaev.

Pe 18 august, comandamentul militar rus a ameninţat că va opri funcţionarea centralei nucleare Zaporijia, cea mai mare din Europa.

Înainte de aceasta, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a declarat că pe 19 august ar putea avea loc o „ provocare pe scară largă a regimului de la Kiev ” la ZNPP în timpul vizitei secretarului general al ONU Antonio Guterres în Ucraina.

După cum a raportat Direcţia Principală de Informaţii a Ucrainei, Rusia pregăteşte pentru mâine, 19 august, o provocare la CNE Zaporijia .

Personalul centralei nucleare Zaporijia a cerut lumii să nu permită ireparabilul din cauza iresponsabilităţii şi nebuniei ocupanţilor ruşi.