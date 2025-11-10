De ce magistrații își pot negocia pensia, iar românii de rând nu? „Pentru că au butoane. Alți bugetari nu au”

Proiectul de modificare a pensiilor magistraților se negociază intens în coaliția de guvernare și este pe cale să se ajungă la o înțelegere. Negocierile ca la piață - pensii de 70% sau 75% din salariul net - îi fac pe români să se întrebe: de ce doar magistrații pot să-și negocieze pensiile?

Modificarea pensiilor magistraților din România a ajuns în faza de negocieri, după ce CCR a respins, zilele trecute, proiectul lui Bolojan pe motiv că nu a așteptat 30 de zile avizul consultativ al CSM.

Potrivit unor surse citate de presă, PSD ar fi cedat la presiunea magistraților și vrea ca prin noul proiect să majoreze pensia specială la 75% din salariul net față de 70% cât era în proiectul inițial al Guvernului Bolojan și să încetinească ritmul de creștere a vârstei de pensionare (termen de conformare de 15 ani față de 10 ani în proiectul inițial).

Preşedintele Nicușor Dan a confirmat, la o discuție cu jurnaliștii, de la finalul săptămânii, că se poartă discuții în coaliție pe tema pensiilor magistraților și este pe cale să se ajungă la un compromis.

În cadrul aceleiași discuții cu jurnaliștii, Nicușor Dan a fost întrebat: „De ce magistrații își pot negocia pensia cu liderii politici la 75% din salariul net, iar românii de rând nu?”

Nicusor Dan a replicat că nu a spus niciodată că pensia magistraților ar trebui să se ridice la 75% din salariul net, ci a susținut „că este o negociere între partidele din Coaliție”. Când i s-a amintit că într-un interviu dat presei a susținut că diferența dintre 70% (procentul propus de Guvernul Bolojan) și 75% (procentul despre care se spune pe surse că ar fi acceptat de către magistrați) nu este foarte mare, Nicușor Dan a răspuns: „Eu n-am spus asta decât ca cititor al informațiilor din spațiul public”.

Președintele a susținut că pragul de 75% este „în discuție, dar eu n-am spus că a fost validat de cineva”.

Clipul a provocat o discuție interesantă pe platforma Reddit. Dincolo de ce procent a validat sau nu președintele Nicușor Dan, a rămas informația certă – anume că magistrații, spre deosebire de majoritatea celorlalți români, își negociază pensiile cu decidenții politici.

„Păi și nu era constituțional cu 70% și 15 ani, dar va fi cu 75% și 20 ani?”

Prezentăm mai jos o parte dintre comentariile utilizatorilor rețelei Reddit:

„Foarte bine punctat. N-are nicio legătură cu Constituția ce se întâmplă, e doar o negociere între borfași.”

Un utilizator a invocat un principiu din dreptul francez, după care este inspirat sistemul de drept din România, care spune că un drept dobândit nu poate fi pierdut: „Motiv pentru care magistrații care au intrat în sistem pe legea cu 80% nu pot să ajungă la 70%, pentru că și-ar pierde dreptul dobândit, și de-asta e neconstituțional. Perioada de 20 de ani le-ar permite celor care au dobândit deja dreptul să iasă la pensie în condițiile actuale”.

„Păi și scutirile în construcții și IT nu au fost tot drepturi dobândite? Atunci cum au putut fi scoase? E constituțional ca oamenii să le plătească lor pensii de 20.000 lei și să iasă la pensie la 47 de ani, în timp ce ne rup cu taxe și impozite?”

„E constituțional să se taie de la prostime de azi pe mâine, dar la șmecheri nu e constituțional.”

„Se joacă cu focul, la următoarele alegeri extremiștii vor lua majoritate în parlament”.

„Magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât omologi lor”

Totuși, Nicușor Dan a intervenit în discuția privind modificările la pensiile magistraților.

Un comentator a prezentat un citat dintr-o declarație dată de Nicușor Dan în luna august despre pensiile magistraților:

„Da, eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din țări europene. Un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații – și am avut exercițiul ăsta aproape zilnic o perioadă, și săptămânal perioada când am fost primar – magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Și atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să-i cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta.”

În aceeași intervenție, din luna august, Dan a refuzat să se pronunțe cu privire la procentul de 70% din salariul net propus de guvern, arătând că rămâne la latitudinea Parlamentului.

„De ce pot negocia? Pentru că au butoane. Alți bugetari nu au, cum ar fi profesori sau medici – ce-or să facă? Nu mai vin la școală sau spital? Mare tragedie, combinațiile merg în continuare”, a intervenit un utilizator.

„În schimb, judecătorii, jandarmii, etc., trebuie ținuți cu burta plină, că nu știi când ai nevoie să scapi de un dosar sau să spargi un protest”, a intervenit altcineva.

„Adică este întrebat Dan: „De ce magistrații își pot negocia pensia cu liderii politici la 75% din salariul net, iar românii de rând nu?”. De ce nu răspunde la întrebările astea?” - se întreabă un utilizator. Un altul îi răspunde: „Iar Dan are suficient creier să nu-și asume un răspuns la o așa capcană de întrebare. Răspunsul este unul absolut evident și dacă ai un minim de idee despre cum funcționează politica, înveți să eviți aceste capcane. Este un fenomen extrem de comun în orice interviu politic.”

Întrebarea trebuia pusă CSM și coaliției de guvernare

Unii comentatori au susținut că întrebarea trebuia pusă nu lui Nicușor Dan, ci coaliției de guvernare sau CSM-ului: „Președintele nu decide în niciun punct cifrele care vor fi în propunerea de lege. Ca paralelă, nu te duci la pompieri ca să le ceri să ridice o mașină parcată în fața curții tale. Poți să îi ceri președintelui o poziționare, dar nu ai de ce să îi aduci reproșuri când nu a fost niciodată direct implicat.”

„Întrebarea reporterului este o întrebare populistă și răspunsul este evident: pentru că magistrații sunt într-o poziție de forță, în care își pot judeca pretențiile și strânge statul aprig de c... în același timp. De-aia”.

„Românii de rând nu sunt uniți, nu sunt organizați și nu sunt o castă care să poată forța statul. Românii de rând au votat cu PSD și PNL și AUR. Ce vreți mă să vă dea un parlament covârșitor dominat de nebunia, impostura și hoția PSD, PNL și AUR?” - se întreabă cineva.

„Sunt legi date de PSD și PNL pe parcursul a decenii care ne-au dus aici. Ce vreți mă să vă facă președintele? Să se certe cu PSD? Și ce ar rezolva? PSD reprezintă votul unei felii importante de români, vot dat în 2024. Anul trecut” - intervine altcineva.

„Poporul, prin votul lui de 35 de ani, e victimă, dar e și complice. Și poporul aruncă cisterne de benzină pe țară, poporul votează niște piromani care să facă regulile și să pornească focul. Apoi, poporul se sperie de vălvătaie, alege un pompier căruia îi dă un degetar de apă și îi cere să stingă pojarul. Și apoi urlă la pompier că de ce nu reușește?” - explică un alt utilizator.

„Ce să zică și el. Băi frate, trebuie să recunoaștem că unii sunt mai egali decât alții în țara asta și ăia neegali trebuie să muncească să-i plătească pe ăștialalți. E foarte simplu” - a concluzionat altcineva.

Consilier prezidențial: „dacă nu rezolvăm repede, vom pierde 230 de milioane de euro”

Faptul că se poartă o negociere și că se va ajunge în curând la o înțelegere a fost subiniat și de Radu Burnete, consilierul prezidențial al președintelui Nicușor Dan. El a declarat la Digi 24 că reforma magistraților, cât și cea a administrației publice locale și centrale urmează să fie discutate săptămâna viitoare de către partidele aflate la guvernare.

În ceea ce privește reforma magistraților, consilierul prezidențial susține că există două termene limite, dintre care unul care este depășit de mult:

„Avem două termene limită, unul care e depășit de foarte multă vreme, pentru că e impus de societate. Și aici, domnul președinte a spus și el că e destul de cert că oamenii își doresc această reformă și și-o doresc de foarte mulți ani de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o restanță veche.

Mai avem un termen impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că, dacă nu rezolvăm repede cu acest pachet pe magistrați, vom pierde 230 de milioane de euro. Ăsta era un jalon în PNRR, și aici mai avem câteva săptămâni, 28 noiembrie. Astea sunt cele două termene”.

Burnete speră că destul de repede vom avea o concluzie în pachetul privind magistrații.