Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate

De profesie economist, Elena Băsescu a cochetat cu modellingul, după care a dat lovitura ajungând în Parlamentul Europei (2009-2014), candidând ca independentă. După experiența de Strasbourg, EBa a trecut pe la Camera de Comerț și Industrie, iar în 2020 a încercat să ajungă în Parlamentul României, fără succes. Iar în ultima vreme și-a găsit un loc călduț în cadrul unui Consiliu de Administrație - un traseu clasic pentru ex-politicieni.

Pasionată de cai, fiica fostului președinte Traian Băsescu a activat până în luna mai a acestui an în CA al Federației Ecvestre Române, unde se ocupa de partea de marketing, social media și promovare. În urma unui conflict cu oficialii forului care conduce echitația din România, Elena Băsescu a fost înlăturată din funcție, după un vot al colegilor ei din boardul federației.

„A fost o decizie luată în unanimitate în Consiliul de Administrație și ratificată apoi în Adunarea Generală, care este forul suprem. Din punct de vedere procedural s-au întrunit toate condițiile. Ea se ocupa de partea de marketing”, a explicat atunci Claudiu Seliștean, secretarul general al Federației Ecvestre Române.

EBa deține de brand de haine

Rămasă fără post, EBa s-a dedicat unei afaceri private, ea deținând un brand de haine și accesorii care are și o linie pentru pasionații de echitație, cu emblema ”Ride for Rou” (Călărește pentru România). În ciuda tensiunilor cu conducerea FER, care au culminat cu îndepărtarea din funcție, Elena Băsescu a rămas aproape de sportul de care s-a îndrăgostit. Ea postează mereu pe pagina sa de Instagram fotografii de la concursuri, dar și de la o academie de echitație pentru copii.

Ajunsă la 45 de ani și cu o înfățișare total diferită față de când era implicată în politică, Elena Băsescu își crește singură cei trei copii - Sofia (12 ani) și Traian (10 ani), din căsătoria cu Bogdan Ionescu ”Syda”, și Anastasia (8 ani), din timpul relației cu fostul iubit, Cătălin Tomata. Toți trei au moștenit pasiunea pentru echitație și cai de la mama lor.