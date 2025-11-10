search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Traian Băsescu evaluează șansele candidaților la Primăria Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu

0
0
Publicat:

Traian Băsescu a declarat duminică, referitor alegerile din Capitală, că se bucură că sunt candidaţi puternici. Fostul președinte a estimat că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD și l-a atacat pe candidatul social-democraților, Daniel Băluță. 

Traian Basescu nu are un pronostic pentru Capitală. FOTO Inquam / George Calin
Traian Basescu nu are un pronostic pentru Capitală. FOTO Inquam / George Calin

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie”, a afirmat fostul preşedinte la Tvr Info, citat de News.ro.

Traian Băsescu a spus că nu şi-ar dori ca Drulă să pună în aplicare ceea ce a auzit în ultimele zile, şi anume că metroul ar trebui să treacă la Capitală.

„Eu ştiu complexitatea metroului şi problemele pe care le are. Este un metrou cu multe probleme. (...) Primăria Capitalei nu poate gestiona metroul şi nici investiţiile care ţin de acesta”

„Mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”,

Fostul președinte a fost întrebat ce pronostic are pentru Capitală.

Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”, a răspuns Traian Băsescu

Chestionat în legătură cu posibilitatea ca PSD să joace la două capete la aceste alegeri, Traian Băsescu a spus că același partid „a jucat tot anul trecut la două capete”.

„Aduceţi-vă aminte că am aflat cu toţii că au dat voturi lui Georgescu, că au dat voturi lui mai ştiu eu cui, şi a pierdut candidatul lor. (...) Dar, de data asta, cred că toţi sunt disperaţi să obţină o confirmare. Şi PSD-ul, şi PNL-ul, şi USR-ul — toţi îşi doresc o victorie”, a menţionat Băsescu.

Despre Sorin Grindeanu, Traian Băsescu a spus că „s-ar putea să nu fie atât de vesel, dacă Băluţă câştigă”:

„Ei au acest obicei să-şi saboteze propriul candidat. S-a văzut anul trecut: au votat pentru Georgescu, au votat pentru Simion, nu pentru Ciolacu, l-au lăsat pe bietul om în afara turului doi. Deci, a spune că avem de unde alege”.

„Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector”

Referitor la afirmaţia lui Daniel Băluţă potrivit căreia el ar fi „cel mai antisistem candidat”, dostul șef de stat a spus:

„Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a spus Băsescu.

Fostul președinte crede că se va mai repeta situaţia în care un viitor primar să ajungă preşedinte.

„Să ştiţi, eu cred că au fost două excepţii — eu şi Nicuşor — dar nu cred că se va repeta foarte curând această experienţă. Nu cred că va fi o condiţie să fii primar general pentru a deveni preşedinte al României. Până la urmă, şi bucureştenii o să spună: «Stai, băi, frate, noi vă alegem aici şi voi plecaţi la Cotroceni? Ia staţi cuminţi!» Deci cred că e prematur să discutăm despre viitorul preşedinte pornind de la Primăria Capitalei, mai ales că, după părerea mea, Nicuşor va avea două mandate”, a spus  Traian Băsescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România
gandul.ro
image
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
mediafax.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Cristian Andrei, consultant politic: „Avem candidați pentru București cu povești mici, nu cu o poveste Mare. Nimeni nu a găsit pulsul orașului”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
S-a schimbat legea cu amenzile rutiere din România, le plătești direct de pe telefon. Codul QR pe procesele verbale, o posibilă normalitate
playtech.ro
image
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
BREAKING Două trenuri s-au IZBIT unul de altul! Zeci de persoane au fost RĂNITE!
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?