Traian Băsescu evaluează șansele candidaților la Primăria Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu

Traian Băsescu a declarat duminică, referitor alegerile din Capitală, că se bucură că sunt candidaţi puternici. Fostul președinte a estimat că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD și l-a atacat pe candidatul social-democraților, Daniel Băluță.

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie”, a afirmat fostul preşedinte la Tvr Info, citat de News.ro.

Traian Băsescu a spus că nu şi-ar dori ca Drulă să pună în aplicare ceea ce a auzit în ultimele zile, şi anume că metroul ar trebui să treacă la Capitală.

„Eu ştiu complexitatea metroului şi problemele pe care le are. Este un metrou cu multe probleme. (...) Primăria Capitalei nu poate gestiona metroul şi nici investiţiile care ţin de acesta”.

„Mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”,

Fostul președinte a fost întrebat ce pronostic are pentru Capitală.

„Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”, a răspuns Traian Băsescu

Chestionat în legătură cu posibilitatea ca PSD să joace la două capete la aceste alegeri, Traian Băsescu a spus că același partid „a jucat tot anul trecut la două capete”.

„Aduceţi-vă aminte că am aflat cu toţii că au dat voturi lui Georgescu, că au dat voturi lui mai ştiu eu cui, şi a pierdut candidatul lor. (...) Dar, de data asta, cred că toţi sunt disperaţi să obţină o confirmare. Şi PSD-ul, şi PNL-ul, şi USR-ul — toţi îşi doresc o victorie”, a menţionat Băsescu.

Despre Sorin Grindeanu, Traian Băsescu a spus că „s-ar putea să nu fie atât de vesel, dacă Băluţă câştigă”:

„Ei au acest obicei să-şi saboteze propriul candidat. S-a văzut anul trecut: au votat pentru Georgescu, au votat pentru Simion, nu pentru Ciolacu, l-au lăsat pe bietul om în afara turului doi. Deci, a spune că avem de unde alege”.

„Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector”

Referitor la afirmaţia lui Daniel Băluţă potrivit căreia el ar fi „cel mai antisistem candidat”, dostul șef de stat a spus:

„Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a spus Băsescu.

Fostul președinte crede că se va mai repeta situaţia în care un viitor primar să ajungă preşedinte.

„Să ştiţi, eu cred că au fost două excepţii — eu şi Nicuşor — dar nu cred că se va repeta foarte curând această experienţă. Nu cred că va fi o condiţie să fii primar general pentru a deveni preşedinte al României. Până la urmă, şi bucureştenii o să spună: «Stai, băi, frate, noi vă alegem aici şi voi plecaţi la Cotroceni? Ia staţi cuminţi!» Deci cred că e prematur să discutăm despre viitorul preşedinte pornind de la Primăria Capitalei, mai ales că, după părerea mea, Nicuşor va avea două mandate”, a spus Traian Băsescu.