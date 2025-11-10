Dan Petrescu are mari probleme de sănătate: ar fi slăbit zeci de kilograme. Gică Popescu: „Nu poate nici acum să-şi ţină picioarele drepte”

Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) a refuzat revenirea la CFR Cluj, de unde plecase de la echipă la finlul lunii august (gruparea ardeleană pierduse 2-7 cu Hacken) în play-off-ul de Conference League, iar postul i-a revenit lui Daniel Pancu (48 de ani), care a debutat cu victorie, 1-0 cu Unirrea Slobozia.

„Bursucul” n-a dus lipsă de oferte. A fost curtat de formații din Polonia și din Bulgaria, dar le-a refuzat, dorind să-și pună la punct sănătatea. Tehnicianul a rămas în Cluj.

Fără ca informațiile să fie certe, momentan, antrenorul ar fi plecat din din România, din cauza unor probleme de sănătate.

Giovanni Becali (73 de ani), cel care i-a fost impresar, a venit cu ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos, accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat Giovanni Becali, pentru Fanatik.

„Ori a pierdut kilogramele ca să slăbească, că era gras, el întotdeauna a avut probleme cu șoldul”, a completat procuratorul.

„El avea probleme medicale mari!”

Gică Popescu (58 de ani), în prezent președinte la Farul Constanața, a vorbit în trecut despre problemele cu care prietenul său s-a luptat încă din perioada în care era jucător activ.

„Petrescu e cel mai strâmb jucător! El nu luase vizita medicală în Anglia, a semnat antrenorul ca să poată să-l transfere! Ăla e profesionistul! Ani de zile, stretching câte 40 de minute înainte şi după antrenament. Apă plată tot timpul la el, dietă atentă.

Avea probleme cu stomacul, cu şoldul, cu picioarele, cu gâtul. Da' cu ce n-a avut probleme! Şi a făcut performanţă la cel mai înalt nivel doar pe seriozitate! D-aia face şi acum rezultate, ca antrenor e cum a fost ca jucător.

Mă teroriza cu stretchingul! A învăţat în Italia să facă posturi, îl găseam seara în cameră cu picioarele pe pereţi. Impresionant! Calităţi fizice n-a avut.

Poate nu înţelegeţi: el avea probleme medicale mari! El nu poate nici acum să-şi ţină picioarele drepte, că are un picior mai mare şi unul mai mic, şoldurile cu probleme...

Gâtul! Cum bea un pahar cu apă rece sau sufla vântul mai tare, i se umflau amigdalele. Un om incredibil de serios!”, spunea Popescu într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.