Băsescu, despre retragerea trupelor SUA din România: „Când le-a fost greu ne-am dus după ei și în Afganistan, și în Irak”

Decizia privind redimensionarea trupelor americane în România nu ar trebui interpretată ca un semnal al lipsei de interes a Statelor Unite față de țara noastră, a declarat fostul președinte Traian Băsescu. El a explicat că prezența militară americană în regiune a fost gândită încă din 2014, sub forma unei prepoziționări de tehnică militară pe flancul estic, și nu neapărat printr-o desfășurare permanentă de trupe.

„Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România, şi o să vă spun şi de ce. Ultimul Summit NATO la care eu am participat a fost summitul NATO din Ţara Galilor, din 2014. Atunci s-a stabilit ca NATO să-şi prepoziţioneze o tehnică de luptă pe Flancul estic. Deci, nu neapărat soldaţi să ai tot timpul, ci să ai tehnica de luptă aici şi când e nevoie îi aduci cu avioanele militare şi au tehnica de luptă. Eu cred că acest program s-a derulat din 2014 până acum”, a explicat Băsescu, duminică, 9 noiembrie, la TVR Info.

Fostul șef al statului a amintit că România are o singură bază permanentă, cea de la Deveselu, în timp ce alte locații sunt baze de antrenament sau logistice, unde trupele străine sosesc prin rotație, nu permanent.

„În plus, noi avem, prin acte normative, o singură bază permanentă, cea de la Deveselu. Celelalte sunt baze de antrenament, Cap Midia, Babadag, Smârdan în judeţul Galaţi, Cincu în munţii Făgăraşului, sunt baze de antrenament unde vin militari şi americani, şi francezi şi belgieni, ne antrenăm şi plecăm. Sau baze logistice şi acestea sunt Mihail Kogălniceanu şi Portul Constanţa. Aşa sunt definite în documentele pe care le avem”, a spus Băsescu,

„Americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan, şi în Irak. Iar în Irak a fost aproape dramatic că ne-am dus, pentru că, cel puţin noi ştiam că nu-i adevărat că ar fi arme chimice depozitate de Saddam Hussein şi nici arme nucleare, dar, mă rog, am fost buni parteneri”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă decizia Pentagonului privind reducerea trupelor ar putea fi reconsiderată, fostul președinte a afirmat că totul depinde de rotația forțelor, adăugând că „America e foarte puțin predictibilă în momentul de față”.

„Uitaţi-vă că acum câteva zile voia să sprijine Ucraina, astăzi a anunţat că nu mai vinde nimic pentru Ucraina. Deci trebuie să ne bazăm pe ce poate Europa”, a subliniat Băsescu.

El a criticat și percepția unor analiști americani potrivit cărora Europa ar fi „speriată” de Rusia fără motiv: „Europa este terorizată nu că n-ar putea să învingă armata rusă, ci este terorizată pentru că a lăsat ca arsenalul nuclear să-l dezvolte Statele Unite, iar acum Statele Unite au devenit nesigure în relaţia cu Europa, în timp ce cel care ne-ar putea invada, ruşii, n-or să accepte niciodată să piardă. Decât să piardă, vor introduce în jocul războiului arma nucleară. De asta suntem îngrijoraţi. Nu că n-am face faţă unui război clasic cu Federaţia Rusă.”

Fostul președinte a reiterat că obiectivul real al lui Vladimir Putin rămâne crearea așa-numitei Novorossiya, care include sudul Ucrainei – „Donbas, Lugansk, Zaporojie, Odessa și Brațul Chilia”. „Eu nu cred că Putin se va opri până nu atinge acest obiectiv”, a conchis Traian Băsescu.