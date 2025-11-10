search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren

0
0
Publicat:

Vladimir Putin a visat să refacă imperiul rus. A promis-o, a repetat-o obsesiv și și-a legat întreaga carieră politică de această ambiție. Dar istoria are un simț al ironiei: în timp ce Kremlinul visează la trecut, fostele republici sovietice s-au întărit, s-au desprins și caută viitorul fie în Vest, fie în Orient.

urss

Țările care au spus definitiv „nu” Moscovei

Statele baltice, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria — toate și-au sigilat ieșirea din orbita rusă prin aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Chiar dacă unele mai cochetează cu discursuri prorușe, nimeni nu vrea să se întoarcă sub umbrela Kremlinului.

„A primi gaz rusesc e una, a-ți ceda suveranitatea e cu totul altceva”, explică politologul american de origine ucraineană Alekander Motil, profesor la Universitatea Rutgers.

Țările din zona gri – pendulând între Est și Vest

Republica Moldova, Georgia și Armenia rămân într-o zonă de tranziție. Câteodată par prinse în orbita Moscovei, alteori se apropie de Vest. Dar indiferent de zigzagurile politice, toate trei apără cu obstinație un lucru: independența.

Azerbaidjanul are suficienți bani și destulă autoritate pentru a-i refuza Kremlinului presiunile. În plus, sprijinul Turciei îl face imun la șantajul rusesc.

În Asia Centrală, Kazahstanul și Uzbekistanul joacă abil între Rusia și China, păstrând un echilibru precar, dar eficient. Turkmenistanul, izolat și fără ieșire la mare, mimează neutralitatea, însă degradarea Mării Caspice ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Moscova.

Influența rusă se topește, dar China câștigă teren

Uniunea Economică Eurasiatică, proiectul lui Putin de a uni fostele republici sovietice, a rămas o construcție anemică: doar Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Rusia mai fac parte din ea.

Între timp, China și-a extins discret umbrela prin Organizația de Cooperare de la Shanghai, unde Moscova e doar un partener printre mulți alții. Pentru majoritatea statelor din Asia Centrală, viitorul economic se scrie deja în chineză.

Belarus și Ucraina – două povești opuse

Belarusul rămâne formal aliatul Moscovei, dar Aleksandr Lukașenko joacă dublu. Oficial fidel Kremlinului, neoficial încearcă să nu se lase târât în războiul împotriva Ucrainei.

A trecut mai bine de trei ani și jumătate de la invazia rusă, iar armata belarusă n-a tras un glonț în frontul ucrainean.

În ultimele luni, dictatorul de la Minsk a făcut și gesturi „cosmetice”: a eliberat zeci de deținuți politici și a primit semnale pozitive dinspre Washington. SUA au ridicat unele sancțiuni, iar Lukașenko a bifat o nouă dovadă că știe să supraviețuiască între marile puteri.

Ucraina, în schimb, e complet pierdută pentru Rusia.

„Poporul care odinioară era divizat în privința Moscovei este astăzi unit în dorința de a-și apăra identitatea și independența”, spune Motil.

Pentru Putin, pierderea Ucrainei înseamnă prăbușirea celei mai importante „perle” din coroana imperială.

Imperiul care se destramă

Deși Kremlinul continuă să repete retorica „lumii ruse” și a misiunii civilizatoare, momentul pentru refacerea imperiului a trecut de mult. În anii ’90, când fostele republici erau slabe, dezorganizate și vulnerabile, Rusia ar fi putut, poate, să-și reconstruiască sfera de influență.

Dar a ratat momentul.

Astăzi, statele independente sunt mai puternice, mai stabile și mai puțin dispuse să accepte vreo formă de dominație. Iar Rusia însăși e epuizată de războiul din Ucraina: armata slăbită, economia pe marginea recesiunii, rubla instabilă, iar izolarea diplomatică aproape completă.

„Datorită lui Putin, visele imperiale ale Rusiei mai respiră, dar perspectivele imperiului sunt moarte”, conchide Motil. „Dependența de bunăvoința Chinei și a Coreei de Nord a transformat Rusia într-un fel de Burkina Faso cu bombă nucleară — capabilă să distrugă, dar incapabilă să cucerească.”

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
mediafax.ro
image
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
fanatik.ro
image
Cristian Andrei, consultant politic: „Avem candidați pentru București cu povești mici, nu cu o poveste Mare. Nimeni nu a găsit pulsul orașului”
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Neculai Stanciu face topul celor mai prost îmbrăcate vedete din România: „La Andreea Bălan și Oana Roman este ceva dezastruos”
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Scena de pe Columnă și fotografia lui Denis Galloway, Sursa Radu Vulpe, Muzeul Etnografic al Transilvaniei jpg
Istoria unei fotografii: „Dacii” din Munții Poiana Ruscă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?