LIVE TEXT | Război în Ucraina. Doi piloţi de top ai lui Putin, ucişi într-o lovitură cu rachete HIMARS. Germania a trimis lansatoare de rachete în Ucraina

UPDATE 07.04 Olena Zelenska, imaginea curajului în revista Vogue: „După Bucea am înţeles că era un război menit să ne extermine pe toţi”

Revista Vogue a realizat un portret al Olenei Zelenska, soţia preşedintelui Ucrainei, o prezenţă foarte activă în spaţiul public începând cu luna iunie. Prima doamnă a mers, de altfel, inclusiv la Casa Albă şi s-a adresat legislativului Statelor Unite, cerând ajutor armat pentru ţara sa.

„Nu există un scenariu pentru primele doamne în timp de război, aşa că Olena Zelenska îl scrie pe al ei”, este fraza de început a portretului Olenei Zelenska, pentru ca apoi să fie subliniat că aceasta „a preferat întotdeauna să rămână în culise, în timp ce soţul ei, un comediant devenit politician, a cărui preşedinţie poate încă determina soarta lumii libere, a strălucit în lumina reflectoarelor. Dar de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, Zelenska s-a trezit brusc în centrul scenei, într-o tragedie”.

UPDATE 05:30 Zelenski a fost decorat de Boris Johnson

Preşedintele Volodimir Zelenski a primit, marţi, decoraţia Sir Winston Chirchill prin care i se onoreaza conducerea. La ceremonie Zelenski a luat parte virtual.

„Preşedintele Zelenski s-a confruntat cu un test de conducere la fel de sever ca Churchill”, a spus Boris Johnson într-un comunicat de presă.

„El a arătat lumii ce înseamnă cu adevărat curajul moral şi fizic, cu un calm prin excelenţă Churchillian. Sfidarea, demnitatea şi seninătatea lui sub presiunea extremă au mişcat milioane de oameni. A fost o adevărată onoare să-l numesc prietenul meu şi este imensul meu privilegiu să-i ofer acest premiu astăzi”, a spus Johnson, relatează Libertatea.ro.

UPDATE 04:00 Forţele ucrainene ar efectua noi lovituri asupra podului Antonivski, conform unor rapoarte neconfirmate

În regiunea Herson, forţele armate ucrainene ar efectua noi lovituri asupra podului strategic Antonivksi. Rapoartele încă nu au fost confirmate, după ce s-a relatat că au avut explozii în zona prodului de peste râul Nipru.

UPDATE 00:45 Naftogaz este prima companie de stat care intră în incapacitate de plată

Compania ucraineană Naftogaz a devenit prima entitate guvernamentală din Ucraina care a ajuns în incapacitatea de plată. Firma energetică de stat nu a reuşit să achite toate plăţile datorate obligaţiunilor internaţionale, înainte de expirarea perioadei de graţie.

„Naftogaz nu a primit acordul cabinetului de miniştri al Ucrainei pentru a efectua plăţile necesare”, a spus compania într-un comunicat de presă.

UPDATE 23.10 Ungaria este singurul stat membru UE care a votat împotriva acordului de raţionalizare a gazelor

Ungaria a votat marţi împotriva acordului de raţionalizare a gazelor naturale în această iarnă pentru a preveni un şoc sever de aprovizionare, după cum a anunţat guvernul ungar, relatează Libertatea.ro.

„Regulamentul UE privind economiile de gaze este nefondat, inaplicabil şi ignoră complet interesele poporului maghiar, motiv pentru care guvernul ungar a fost singurul stat membru care a votat împotriva adoptării sale”, a declarat ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului de la Budapesta, Péter Szijjártó, la Bruxelles.

UPDATE 19.25 Doi piloţi de top ai lui Putin, ucişi într-o lovitură cu rachete HIMARS

„Au fost livrate lansatoarele de rachete multiple de tip MARS2 promise şi alte trei obuziere autopropulsate de tip 2000. Ne ţinem de cuvânt”, a spus Lambrecht.

Şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, a confirmat primirea armelor şi a spus că acestea vor fi trimise în prima linie.

„Lansatoarele multiple de sisteme de rachete de tip Mars II au fost deja transferate în Ucraina de aliaţii noştri germani. Ruşii vor avea parte foc”, a postat Iermak pe Telegram.

Lambrecht a mai spus că Germania va accelera ritmul de livrare a unor arme grele pentru susţinerea Ucrainei în faţa agresiunii militae ruse.

UPDATE 17.18 Uniunea Europeană a convenit să impună sancţiuni împotriva grupului de motociclişti „Lupii nopţii”

„Lupii nopţii” sunt faimoşi pentru înclinaţiile lor naţionaliste, călătoriile provocatoare pro-Kremlin în Europa şi legăturile avute cu Vladimir Putin.

Grupul se află deja pe lista de sancţiuni a Statelor Unite pentru că a recrutat şi sprijinit luptători separatişti din estul Ucrainei după anexarea Crimeei de către Moscova în 2014. Liderul acestui grup, Aleksandr Zaldostanov, căruia i se spune „Chirurgul”, susţine într-un comentariu oferit pentru Financial Times că sancţiunile UE „nu au nicio semnificaţie” pentru el.

„Dacă nu vom mai putea călători (în UE, n. red.), atunci prietenii noştri, fraţii noştri vor veni în schimb aici, în Rusia”, a declarat el.

Potrivit lui Kirill Stremusov, adjunctul şefului administraţiei militaro-civile din Herson, referendumul la avea loc în pofida contraofensivei anunţate de Kiev.

El susţine că încercarea Kievului de a recupera regiunea Herson înseamnă trimiterea unor „luptători la moarte sigură”.

Stemusov afirmă că referendumul urmează să aibă loc în curând. În opinia sa, nu există decât un singur rezultat, şi anume alipirea la Rusia.

„După ce va avea loc, vom face parte din Rusia, va fi o altă istorie, o altă ţară”, a declarat Stremusov pentru agenţia de presă de stat TASS.

Mai mult, Stremusov spune că un referendum similar va fi organizat în aceeaşi zi în partea din regiunea Zaporojie ocupată de ruşi.

Ucraina a primit din Germania mai multe lansatoare de rachete multiple şi trei obuziere cu sistem de autopropulsie, a anunţat marţi ministrul apărării german Christine Lambrecht, potrivit DPA.

Statele membre ale UE au decis marţi prelungirea cu şase luni, până pe 31 ianuarie 2023, a sancţiunilor europene împotriva unor sectoare ale economiei ruse, impuse iniţial în 2014 după anexarea Crimeii şi la care s-au adăugat noi pachete de sancţiuni după agresiunea începută de Rusia contra Ucrainei pe 24 februarie, relatează agenţia EFE.

UPDATE 13.56 Dmitri Medvedev, despre sancţiunile Occidentului faţă de Moscova: „Un cocktail dezgustător de grosolănie arogantă şi prostie primitivă”

Dmitri Medvedev, fostul preşedinte rus şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat, marţi, că Rusia este pedepsită prin măsurile restrictive impuse de UE din „dorinţa de a proteja oamenii" şi a numit actuala politică europeană faţă de Moscova drept „un cocktail dezgustător de grosolănie arogantă, infantilism adolescent şi prostie primitivă”, relatează TASS.

UPDATE 13.21 Torturile prin care au trecut apărătorii ucraineni ai oţelăriei Azovstal: hrăniţi cât să supravieţuiască şi treziţi zilnic cu imnul naţional al Rusiei

Luptătorii ucraineni care au apărat oţelăria Azovstal din Mariupol s-au confruntat cu abuzuri în timpul captivităţii, a informat, duminică, New York Times, citând interviuri cu soldaţii care au fost capturaţi şi eliberaţi în schimbul de prizonieri, relatează Business Insider.

Circa 2.500 de militari, care au luptat la Azovstal, au fost transportaţi într-o închisoare rusă din aşa-numita Republică Populară Doneţk, după ce s-au predat la jumătatea lunii mai, se arată în raport, conform Business Insider.

UPDATE 12.51 Ministerul britanic al Apărării afirmă că nu există „niciun indiciu” precum că armata rusă ar fi ţintit o navă ucraineană şi un stoc de rachete antinavă Harpoon în atacul efectuat sâmbătă asupra portului Odesa.

„Rusia va continua să acorde prioritate eforturilor de a degrada şi distruge capabilităţile antinavă ale Ucrainei. Cu toate acestea, procesele de ţintire ale Rusiei sunt foarte probabil subminate în mod regulat de informaţii învechite, planificare proastă şi o abordare de sus în jos a operaţiunilor”, se arată în buletinul de marţi al Ministerului britanic al Apărării.

Potrivit armatei ucrainene, ruşii au lansat sâmbătă patru rachete Kalibr asupra portului din Odesa. Două dintre ele au lovit o staţie de pompare, iar celelalte două au fost doborâte.

După ce au negat atacul de la Odesa, efectuat la o zi privind semnarea unor acorduri menite deblocării exporturilor de cereale prin Marea Neagră, autorităţile ruse l-au recunoscut în cele din urmă duminică justificându-se că a vizat ţinte militare, şi anume o navă ucraineană şi rachete Harpoon livrate de occidentali. Ori portul Odesa este considerat vital pentru exporturile de cereale ale Ucrainei.

UPDATE 10.31 Motivul pentru care un atac amfibiu rusesc asupra Odesei ar avea şanse minime de reuşită

Ministerul britanic al Apărării apreciază că şansele desfăşurării unui asalt amfibiu de către trupele ruseşti asupra oraşului-port ucrainean Odesa sunt minime.

Serviciile de informaţii britanice arată, în evaluarea zilnică a evoluţiei războiului din Ucraina, că docul din portul Odesa a fost lovit, duminică, 24 iulie, de rachete de croazieră ruseşti, în timp ce Ministerul rus al Apărării susţine că că a lovit o navă de război ucraineană şi un stoc de rachete antinavă.

Rachetele anti-navă sunt considerate o ameninţare esenţială pentru Rusia, deoarece pun în pericol acţiunile flotei din Marea Neagră şi limitează planul de a organiza un asalt amfibiu pentru a cuceri Odesa.

UPDATE 09.16 Atacuri de proporţii cu rachete ruseşti la Nikolaev şi Odesa

Forţele ruse au lovit marţi dimineaţă infrastructura portuară din regiunea Nikolaev (Mikolaiv), în sudul Ucrainei, a anunţat primarul oraşului Nikolaev, Oleksandr Senkevici, citat de Reuters.

"O lovitură de proporţii cu rachete a fost lansată asupra sudului Ucrainei din direcţia Mării Negre şi cu ajutorul aviaţiei", a declarat el la televiziunea de stat, fără să ofere detalii cu privire la consecinţele atacului.

Regiunea Odesa a fost din nou vizată de un atac al inamicului rus, care a utilizat avioane strategice cu rază lungă de acţiune, a anunţat în acelaşi timp şeful administraţiei militare regionale ucrainene Serhii Bratciuk, citat de agenţia de presă Ukrinform.

The head of the #Mykolaiv regional state administration, @vitalij_kim, said that nine rockets were fired at the city. pic.twitter.com/3P6HcYTWNI