Presa franceză: Carrefour vrea să vândă supermarketurile din România

Grupul francez de retail Carrefour analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, scrie presa franceză.

Mișcarea vine în contextul în care compania își revizuiește prezența internațională și caută să se retragă și din Polonia și Argentina, după vânzarea recentă a filialei din Italia.

Potrivit publicației franceze L’Informé, retailerul a decis deja să își vândă activitățile din România, deși grupul nu a confirmat oficial informația, scrie retaildetail.be/fr. Conform sursei, BNP Paribas ar fi banca însărcinată cu identificarea unui posibil cumpărător.

„Adevărul” a întrebat retailerul francez care sunt motivele pentru care ar dori să părăsească România. Până la momentul publicării acestui articol nu am primit un răspuns.

O strategie globală de reorganizare

În cadrul adunării generale a acționarilor din luna mai, directorul general Alexandre Bompard anunțase o „revizuire strategică completă” a activităților grupului. „Ne-am propus o analiză fără tabuuri. Există formate și piețe pe care vom decide fie să le vindem, fie să ne asociem. Vom fi foarte activi în lunile următoare”, declara atunci Bompard.

Decizia de a renunța la activele din România face parte dintr-un proces mai amplu de optimizare a portofoliului internațional al Carrefour. În iulie, grupul a vândut operațiunile din Italia – aproximativ 1.200 de magazine – către compania NewPrinces. În paralel, JP Morgan ar gestiona procesul de vânzare din Polonia, iar Deutsche Bank pregătește ieșirea din Argentina.

Prezența Carrefour în România

Deși analizează o eventuală vânzare, Carrefour România a raportat rezultate stabile pentru acest an. În al treilea trimestru, compania a înregistrat o creștere comparabilă a cifrei de afaceri de 0,2%, iar pe primele nouă luni din 2025, veniturile s-au ridicat la 2,2 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 1,9% față de anul anterior.

Carrefour operează în România o rețea de sute de magazine sub mai multe formate — hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate — și se numără printre cei mai mari angajatori din sectorul de retail.

O mișcare anticipată de analiști

Decizia grupului nu este considerată o surpriză. De mai mulți ani, Carrefour își concentrează eforturile pe piețele considerate strategice, precum Franța, Spania și Brazilia, și renunță treptat la operațiunile mai puțin profitabile.

Pentru moment, compania nu a făcut comentarii oficiale privind o posibilă tranzacție în România.