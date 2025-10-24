Preşedintele României, Nicuşor Dan, a fost huiduit vineri, la sosirea sa în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Acolo, el a participat la ceremonia comună de aniversare a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Un bărbat a strigat către şeful statului „Eşti cel mai slab preşedinte”.

Sursa video: Facebook/Tele M Iași

La intrarea în clădire, şeful statului a fost întâmpinat de zeci de persoane care protestau. Aceştia au scandat „Ruşine!”, „Trădătorule!” şi „Pleacă în Ucraina!”, iar un bărbat i-a strigat: „Eşti cel mai slab preşedinte!”.

Ca reacție, Nicuşor Dan i-a salutat cu mâna pe protestatari, fără a face declaraţii, şi a intrat apoi în instituţie.

Preşedintele a ajuns la Iaşi direct de la Bruxelles şi are programată o vizită oficială în judeţ. Pe lângă participarea la ceremonia aniversară a UAIC şi UNAGE, şeful statului va vizita compania „Antibiotice Iaşi” şi va avea întâlniri cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”.

Șeful statului se întâlnește și cu cei doi lideri liberali Mihai Chirică și Costel Alexe. Prima întâlnire este programată la 20.30, cu primarul Municipiului Iași, Mihai Chirică. De la 20.45 se va întâlni cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

De la Iaşi, Nicuşor Dan urmează să participe, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”, platformă internaţională a statelor care sprijină Ucraina.