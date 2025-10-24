Video Parașutiștii ucraineni au eliberat un sat din Donețk și au luat prizonieri 50 de soldați ruși

Forțele de asalt aerian au eliberat satul Kuceriv Iar din regiunea Donețk, capturând peste 50 de soldați ruși și salvând civili prinși în capcană, relatează Militarnyi, preluat de Euromaidan Press.

Eliberarea acestui sat marchează un nou succes local pentru forțele ucrainene pe frontul din Donețk, unde luptele s-au intensificat în ultimele săptămâni în direcțiile Pokrovsk și Dobropilia. Trupele ucrainene au desfășurat acțiuni ofensive pentru a recupera așezările ocupate și a perturba liniile defensive rusești.

Operațiunea a fost efectuată de Batalionului Separat de Recunoaștere 132 din cadrul Forțelor de asalt aerian, pe frontul Dobropillia. După o scurtă misiune de recunoaștere și o serie de atacuri de precizie, trupele ucrainene au străpuns apărarea rusească și au preluat controlul asupra așezării.

Peste 50 de soldați ruși au fost capturați după ce s-au predat, în timp ce alții au fost uciși în timp ce încercau să fugă. Prizonierii au fost predați autorităților competente.

În cadrul operațiunii de curățare a satului, trupele ucrainene au descoperit civili care erau ținuți captivi în subsoluri. Aceștia au fost evacuați și au primit oferit ajutor.

Potrivit localnicilor, trupelor ruse li s-a ordonat „să nu captureze civili în viață” înainte de a se retrage, o afirmație confirmată de comunicări interceptate, publicate de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Sectorul Dobropillia este unul dintre cele mai disputate fronturi ale războiului, după ce în august 2025, forțele rusești au avansat aproximativ 15 kilometri in interiorul teritoriului apărat de ucraineni, amenințând rutele de aprovizionare către Pokrovsk și Kostiantinivka.

Unitățile de elită ucrainene au ripostat, fragmentând incursiunea rusească și izolând sodații infiltrați de celelalte trupe. Rusia a concentrat aproape 100.000 de soldați în zonă, însă în urma unei serii de contraatacuri, ucrainenii au recuperat mai multe așezări, zădărnicind în mare măsură eforturile Rusiei de a-și extinde pozițiile în vederea unor noi asalturi.