Pedeapsa primită de un angajat de la Kaufland, acuzat că primea șpaga cu elicopterul de la un cunoscut afacerist

Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, furnizorul de fructe și legume îi ducea banii cu elicopterul.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat joi, 23 octombrie, că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme, scrie Bihoreanul.

Potrivit comunicatului, acordul a fost încheiat pe 20 octombrie 2025, cu bărbatul în vârstă de 44 ani din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, inculpat pentru luare de mită în formă continuată.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, se arată în document.

În schimb, inculpatul ar fi acceptat marfa livrată de furnizor, indiferent dacă aceasta corespundea sau nu standardelor de calitate impuse.

Potrivit surselor publicației, cel care oferea mită era Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș.

Gal este, de asemenea, anchetat în alt dosar pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la Mega Image, Profi, Lidl și Auchan.

Angajatul Kaufland, care primea mita direct în contul bancar sau îi era livrată personal, cu elicopterul, și-a recunoscut integral fapta, a transferat benevol suma primită ca mită în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și a acceptat pedeapsa propusă de procuror.

Acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani și nu are voie să ocupe funcții publice sau posturi care implică autoritate de stat.

De asemenea, îi este nterzis să mai lucreze ca inspector de calitate legume-fructe în cadrul Kaufland România. În plus, va presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.