Prevalența teoriilor conspirației și ascensiunea extremismului reprezintă fenomene îngrijorătoare în societatea românească contemporană, potrivit analizei lui Theodor Paleologu. În Interviurile Adevărul, fostul ministru al Culturii a abordat aceste teme, subliniind impactul lor asupra climatului politic și social.

Irina Petraru, Adevarul: În această săptămână s-a vorbit foarte mult, și nu numai în această săptămână, în ultima perioadă, s-a vorbit foarte multe despre conspirații. După tragedia din Rahova au apărut foarte multe teorii ale conspirației care circulă pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, în legătură cu ce s-ar fi putut întâmpla acolo, în blocul din Rahova. Suntem aproape de momentul în care vom marca 10 ani de la tragedia din Colectiv, inclusiv acel episod tragic din istoria recentă a României este înconjurat de foarte multe teorii ale conspirației. Și ce s-a întâmplat de curând la Curtea Constituțională este considerat așa un mister, că cineva știa deja de decizia respectivă. Dar de fiecare dată aceste conspirații vin la pachet și cu o polarizare a populației. Noi versus ei. Noi, poporul, care am reușit să ne prindem că ei ne ascund ceva, și ei, cei care reprezintă statul și care de fiecare dată fac lucruri împotriva noastră și ca să ne controleze. Cam asta este starea de spirit în momentul acesta. În paralel a apărut un studiu care arată niște date foarte interesante: România între magie și ezoterie. Un studiu prezentat alături de profesorul Teodor Paleologu. Mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră.

Theodor Paleologu: Mulțumesc pentru invitație. Cred că aveați nevoie de un medicament după șocul Șoșoacă. Un spectacol îngrozitor. M-am uitat la interviul cu dânsa și e absolut degradant. Și vă felicit că i-ați ținut piept, chiar dacă nu vă auzeam uneori, că urla peste domneavoastră, tot felul de asemenea.

Adevărul: Și doamna Șoșoacă, și cei de la SOS România au fost aleși în Parlamentul României și există spațiul pentru toată lumea să-și spună părerea și să-i întrebăm ce au făcut până acum. Dacă nu ne răspund, asta e problema dumnealor.

Societatea românească este foarte nevrotică

Theodor Paleologu: Vorbeați de conspiraționism. Nu e o chestiune tipic românească. Se regăsește și în alte culturi, mai mult decât în altele. Și cred că e și o nevoie a omului modern în, ce sens? Nu e nimic nou ce spun acum. În lumea modernă, în lumea capitalistă, indivizii sunt separați unii de alții. Există o atomizare a societății care e foarte angoasantă pentru individ. Individul izolat are tot felul de frici. Se simte neputincios. Simțindu-se neputincios, imaginează niște forțe oculte foarte puternice. Acum sigur că lucrul ăsta variază de la o societate la alta. Această stare de atomizare, alienare, e mai puternică în unele societăți decât în altele. Sunt totuși societăți mai zdravene la cap decât societatea românească. Societatea românească este foarte nevrotică și chiar mai rău de atâta. Sunt fenomene de adevărată psihoză colectivă care se manifestă din când în când, succesul lui Șoșoacă, succesul lui Călin Georgescu, e un fenomen de psihoză colectivă. Sunt oamenii deraiați mental care creează o contagiune patologică în societate. Și pe fondul ăsta apar evident tot felul de explicații, pentru că unul dintre resorturile prostiei este de a nu vrea să accepti lucrurile evidente. În cazul exploziei din Rahova, evident că e vorba de un accident. Sigur că o fi cineva de vină pentru respectivul accident, dar e un accident. Am auzit niște teorii absolut absurde. Nu le-aș fi aflat dacă n-aș fi fost invitat la unele emisiuni. Așa am aflat, că nu mă uit la toate prostiile pe TikTok. Sunt prezent pe TikTok, fac niște filmulețe în fiecare săptămână, de mai multe ori pe săptămână, dar nu am cont TikTok, deci nu văd ce se spune pe TikTok și văd că este un univers absolut îngrozitor. Adică sunt tot felul de mizerii care circulă pe TikTok și au foarte mare succes. În zilele noastre, orice dobitoc, orice nebun poate să-și spună părerea...

Adevărul: Sunt cuvinte dure.

Theodor Paleologu: Eu le asum pentru că asta este adevărul. E vorba de prostie și de demență. Orice dobitoc și orice imbecil poate posta orice. Și întotdeauna va găsi pe alții care să creadă ce spune. Cu cât o tâmpenie e mai mare, cu atâta suscită mai mare interes. Cu cât ceva este mai vulgar, mai dezgustător, cu atâta suscită mai mult interes. Dar stați puțin. Simplu fapt că m-am uitat până la capăt la interviul cu doamna Șoșoacă, ține și în cazul meu de această fascinație pentru dezgustător, pentru obscen. Doamna Șoșoacă este o ființă obscenă.

Adevărul: Riscați să fiți dat în judecată.

Theodor Paleologu: Nu mă interesează. Tancul sovietic calcă totul în picioare. Este tancul sovietic, este tancul lui Putin. Putin o dirijează și este foarte clar care este rolul acestei femei în societatea românească. Este mai toxică, mai odioasă decât Anna Pauker. Revin la ce vă spuneam. În zilele noastre, orice dobitoc, orice nebun poate posta orice și va găsi urmăritori. E o vorbă faimoasă a unui mare scriitor francez din secolul XVII, Boileau. care spunea: Un prost găsește întotdeauna pe altul mai prost care să-l admire. Asta e rețeta după care funcționează tot felul de aberații pe care le auzim. Pe lângă fenomenul prostiei autohtone, există evident și propaganda rusă. Și trebuie să fie foarte clar că propaganda rusă nu este un bau-bau. Uniunea Sovietică a creat din 1918 până în 1991 cel mai amplu, cel mai mare, cel mai eficient aparat de dezinformare, manipulare și propagandă din istoria umanității. Este o tâmpenie să-ți imaginezi că acest aparat a dispărut dintr-o dată, că s-a evaporat cu atât mai mult cu cât un colonel KGB este de atâta timp președintele Rusiei. Este la mintea cocoșului că acest aparat funcționează în continuare și este mai eficient decât era în anii 80. Deci trebuie să distingem între prostia genuină și propagandă și dezinformare. Unele absurdități legate de accidentul din Rahova sunt difuzate de propaganda rusă, dar să nu uităm totuși rolul prostiei autohtone, a prostiei genuine, acest fenomen al rețelelor sociale în care orice dobitoc, orice nebun poate să spună ce vrea.

Adevărul: Poate este și nevoia de atenție pentru că așa-numitul rage-bait, nu știu dacă vă este cunoscut acest termen, este o modalitate de a atrage urmăritori pe rețelele de socializare și tocmai așa putem explica inclusiv absurdul unor postări care să atragă atenția. Cu cât mai ieșit din comun, cu atât mai mult atrage atenția. Putem să ne gândim și la asta și la o nevoie de validare a oamenilor tocmai pe aceste rețele sociale ...o deraiere dintr-un anumit punct de vedere.

Theodor Paleologu: Am fost zilele trecute la Digi24 și am văzut un asemenea personaj care explica care sunt dedesubturile tragediei din Rahova. După mutră, îți dădeai seama că e un troglodit, un primitiv, un dobitoc absolut. Cum se exprima, ce tâmpenii spunea. Nu, e vorba în mare măsură de tâmpenie, de noaptea minții, ce să mai vorbim. Și noaptea minții, sigur că fascinează pe alți proști. E foarte simplu. Ah, că mai ai și personaje cinice care vor să facă audiență spunând tot felul de trăsnăi. E adevărat și lucrul ăsta. Da, și aici sunt sigur mai multe școli de gândire, pentru că unii se întreabă dacă, de exemplu, Călin Georgescu e dement sau doar face pe nebunul. Eu sunt din prima școală de gândire, chiar cred că e nebun. Dar e o întrebare legitimă, pentru că, pe de altă parte, dacă faci prea mult pe nebunul, până la urmă devii. Ăsta era cazul lui Corneliu Vadim Tudor. Corneliu Vadim Tudor era un om care făcuse pe nebunul atâta timp încât chiar devenise nebun. Adică nu mai era normal și sunt filmulețe cu el în care vezi că este complet deraiat.

Adevărul: Sunt cuvinte dure și știu că vi le asumați dar trebuie să facem o precizare...

Theodor Paleologu: Îl prefer pe Vadim Tudor, prefer un tip care e complet cinic și știe că minte și recunoaște că minte. I-a spus tatălui meu, Coane Alecule, cum să cred așa prostii? Pentru că vă amintesc, tatăl meu a fost ținta acestor odioase personaje, acestor trompete ale securității timp de zeci de ani, în revista Săptămâna, ticăloșii de acolo, Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor și alte haimanale l-au înjurat pe tatăl meu sistematic timp de zeci de ani. Dar Corneliu Vadim Tudor recunoștea în privat că el nu crede nimic din toate lucrurile astea. Pentru că era de un cinism absolut. Într-un fel, prefer un cinic precum Corneliu Vadim Tudor, mai degrabă decât un dement genuin cum este Călin Georgescu.

Adevărul: Vă asumați aceste cuvinte?

Theodor Paleologu: Da, evident că da. Să nu credeți că pe mine mă impresionează amenințările unei Șoșoacă.

Adevărul: Nu mă refeream la asta. Mă refeream la cuvintele dure folosite.

Theodor Paleologu: Stați puțin, un moment. Doamneavoastră aveți impresia că Vadim Tudor era altceva decât un șarlatan? Vă întreb. Aveți impresia asta?

Adevărul: Eu mă gândesc că poate... Nu, uitându-ne la modul în care abordează aceste persoane publice rețelele de socializare în speță TikTok. Mă gândesc că este cazul și a unor persoane care vor pur și simplu să-și facă imagine. Este un climat, cum l-ați descris foarte bine, în care merge.

Theodor Paleologu: Să vă dau un exemplu. În 2019, când am candidat la prezidențiale, Andrei Caramitru a scris despre mine niște mizerii. Știind că sunt mizerii. Și i-a și spus unei prietene comune, - Da, evident că Paleologu era mai bun decât Barna, evident că da, asta e cât se poate de clar. Dar am făcut-o, în felul ăsta mi-am crescut audiența - pentru că eu am și răspuns și sunt oameni care te atacă pentru că vei răspunde și în felul ăsta le crește audiența. Între timp, Andrei Caramitru și-a cerut scuze când ne-am văzut. Am acceptat scuzele. Nu sunt ranchiunos. Dacă cineva îmi spune că a greșit, că regretă acest lucru, nu sunt ranchiunos. Pot să înțeleg genul ăsta de calcul de pildă. Mihail Neamțu tot așa mă atacă pentru a-și crește vizibilitatea, numai că el e cu adevărat un ticălos absolut, pentru că spune niște minciuni absolut cretine, pur și simplu. De pildă, Mihail Neamțu spune că mi-am făcut studiile pe banii lui Vântu. Este o absurditate că am fost la Harvard pe banii lui Vântu. Nu, la Harvard am fost de două ori. Odată am fost research assistant al profesorului Harvey Mansfield în 1999-2000, iar în 2002-2003 am fost fellow, post doctoral fellow, adică cercetător și eram plătit de Universitatea Harvard. N-are nicio legătură cu nimic. În plus, eu am fost elev, funcționar, stagiar al Ecole Normale Superiori, deci aveam un salariu din partea statului francez. N-aveam nevoie de niciun fel de ajutor, susținere sau mai știu eu ce. Mi-am câștigat pâinea prin munca mea, și e o muncă foarte temeinică și foarte serioasă. Deci, asemenea oamenii sunt de un cinism absolut. Mihail Neamțu este perfectul simbol al decăderii morale totale. Toată lumea onestă din țara asta, orice om decent, n-are decât dispreț pentru acest personaj dezgustător, care dezonorează Parlamentul României, este președintele Comisiei pentru Cultură. N-a mai existat niciun președinte al Comisiei pentru Cultură atât de dezgustător precum Mihail Neamțu. Și iarăși îmi asum acest lucru și prezența lui face imposibilă activitatea Comisiei pentru Cultură.

Adevărul: Credeți că poate și din partea lor este vorba de o polarizare pe care o întrețin? Noi cei care suntem treziți în conștiință versus ei cei care sunt plătiți de Soroș, sunt diverse alte etichete, le cunoașteți și dumneavoastră, nu știu dacă erați încadrat, erați cumva și dumneavoastră plătiți de Soroș?

Theodor Paleologu: Întâmplarea face că n-am avut niciodată nici cea mai mică tangență cu Fundația Soroș. După ce m-am căsătorit în 1993, am dus-o foarte greu, cu banii, o vreme. Și atunci mi-aș fi dorit poate să primesc și eu o bursă Soroș cum primeau diferiți studenți români. Foarte numeroși. Au primit mii de cercetători și studenți burse din partea Fundației Soros, fără ca asta să implice vreo adeziune ideologică la o agendă anume. Însă nu am primit niciun ban de la Fundația Soros. De altfel, Gabriel Liiceanu, care pe atunci era bine dispus față de mine, a scris o recomandare. N-am primit nimic, nici nu s-a pus problema. Și după aia am avut o bursă din partea statului francez, pentru că o duceam foarte greu cu banii și am avut o bursă pe criterii sociale, iar apoi am devenit elev funcționar al Ecole Normale Superiore, cu o leafă foarte bună, care mi-a permis să continui studiile în condiții excelente, să și predau în America, să mă duc și la Harvard, cum spuneam mai devreme. Deci nu mai știu de unde am pornit...

Adevărul: Porneam de la o etichetă aplicată cu foarte mare larghețe.

Theodor Paleologu: Cu Soros n-am avut niciodată nicio tangență, dar asta este placă a acestor energumeni. Oricine nu e de acord cu ei e sorosist și de altfel e complet stupid. Îi spun că Soros e marxist sau neomarxist. E o imbecilitate. Numai niște inculți total pot să spun așa ceva. Soros este un elev al lui Karl Popper. Karl Popper este unul dintre cei mai importanti critici ai marxismului. Soros nu e marxist, e o imbecilitate. Doar niste idioti, doar niste inculți pot să spuna ca Soros e marxist. A, poti sa-l critici pe Soros pentru alte chestiuni, fără-ndoială. De altfel, in cartea care o sa apara peste o luna la editura Trei, noua mea carte, - Cine mai opreste apocalipsa - , am câteva critici la adresa lui Popper și ale lui Soros. Dar e o critică filozofică. Cu Soros nu am avut niciodată nicio tangență, iar antisoroșismul ăsta este... O enormă minciună propagandistică folosită de extremele drepte. Adică extrema dreaptă din America, extrema dreaptă din România, din Ungaria, evident, Soros mușcă mâna care l-a întreținut. Viktor Orban este cel mai spectaculos cameleon și demagog din Europa din ultimii 35 de ani. Omul ăsta s-a reinventat de vreo 4-5 ori până acum și spune acum exact contrariu a ceea ce spunea în anii 90. Cameleonul perfect și văd că îi merge în continuare pentru că și societatea maghiară are patologiile ei, nu doar societatea românească. Nu suntem noi singuri pe lume care suferim de raciile pe care le descriam mai devreme. Prostia autohtonă există și în Ungaria, nu doar în România.

Adevărul: Mă gândeam că poate e vorba de o simplificare, o etichetă care să simplifice acea parte a poporului pe care merită să o urăști. Din motive absolut imposibile. Gen sorosiști, da? Neomarxiști.

Theodor Paleologu: Este exact același lucru cu jidovit în anii 20-30. Exact același lucru și sunt aceleași resorturi ale fascismului și antisemitismului. De fapt, antisoroșismul este numele de cod pentru obsesia cu protocoalele înțelepților din Sion. Este o nouă formă a antisemitismului. Despre asta este vorba. Pentru că Codreanu, pe care îl admiră atât de mult doamna Soșoacă și Călin Georgescu, că e o competiție între ei...Care e mai legionar? Care este mai dement în declarații? Codreanu spunea că ai pe deoparte jidanul și jidovitul. Ori jidovitul, spunea Codreanu, e mai rău decât jidanul. Pardon că folosesc aceste expresii. Sunt citate, evident că eu nu vorbesc în termenii ăștia. Dar jidovitul e mai periculos, spune Codreanu, și jidovit poate să fie oricine. Să nu uităm cum și-a început cariera criminală Corneliu Zelea Codreanu. Și anume prin acea faimoasă listă de oameni care trebuie omorâți, asasinați, care a dus la încarcerarea lui. Cine era primul pe listă? George Mârzescu, eroul luptei împotriva comunismului. Și legionarii se pretindeau comuniști, dar voiau să-l omoare exact pe acel... Mă rog, legionarii nu își spuneau încă pe atunci. Cei care urmau să devină legionari vreau să-l omoare exact pe omul care a luptat cel mai eficient împotriva pericolului bolșevic...și pe el îl considerau jidovit. Iar până la urmă, Codreanu ce-a făcut? L-a omorât cu sânge rece pe prefectul Manciu. Așa zicând, pentru că este instrumentul jidovitului Mârzescu. Este total fals că ar fi fost legitimă apărare, pentru că dacă e legitimă apărare, glonțul nu intră prin ceafă. Deci aia a fost o crimă, care arată foarte clar ce este mișcarea legionară și cine este cu adevărat Corneliu Zelea Codreanu. Așa că vin toți acești demagogi, toți acești șarlatani, toți acești extremiști de acum și ne spun că mișcarea legionară a fost chintesența spiritualității și demnității românești și că, vezi Doamne, Codreanu a fost un geniu. Citez din Călin Georgescu și din Șoșoacă, acești fasciști ai zilelor noastre.

Configurația actuală ne duce spre un dezastru previzibil

Adevărul: Mai departe, totuși, dacă e să avem o astfel de atmosferă în România, cum credeți că vor evolua partidele pe care le avem? Avem partide așa-numite pro-europene la putere, folosesc și eu tot o etichetă, și partide așa-numite suveraniste în Parlament, în opoziție, în momentul acesta, pentru că cei de la PSD sunt în continuare la putere chiar dacă au amenințat cu plecarea.

Theodor Paleologu: Da. Și să nu uităm că ei au torpilat proiectul de lege privind pensiile speciale. Ministrul Justiției e de la PSD, Secretarul General al Guvernului e de la PSD. Cei 4 judecători de la PSD au votat împotriva legii, la care s-a adăugat și doamna numită de Iohannis, lucrurile sunt destul de evidente. Asta nu înseamnă că Bolojan n-ar fi greșit și el. Cred că s-a grăbit. Totuși, au fost necesare patru luni și trei amânări ca să constate că lipsea avizul CSM și, din câte înțeleg, Ministrul Justiției spusese lucrul ăsta pe scurt. Din păcate, PSD-ul este la fel de imatur. După alegerile de anul trecut, ne-au asigurat că au înțeles mesajul. N-am impresia că au înțeles mesajul. Iar configurația actuală ne duce spre un dezastru previzibil.

Adevărul: Care ar fi formula la care vom ajunge în urma acestui dezastru?

Theodor Paleologu: Dezastru previzibil este... să sperăm că o să-l evităm. Adică e posibil să se evite chiar și un dezastru previzibil, pentru că dacă îl prevezi, există posibilitatea de a-l preîntâmpina. Dar niciun președinte nu a avut un început de mandat atât de dificil și o coaliție atât de problematică. Ori asta creează un climat foarte prost pentru alegerile din 2028. Pe de altă parte, vezi că în continuare autoritățile nu sunt destul de ferme. Au înțeles ceva, deci e deja un progres. Vreau să mai spun câte ceva despre ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor. Eu nu am aplaudat nici o clipă anularea alegerilor. Pentru că anularea unor alegeri este un dezastru. Oricum ai lua-o e un dezastru. Problema este că un fascist, un infractor și un trădător nu trebuie să ajungă să candideze în alegeri. Nu trebuia să se ajungă în situația în care Călin Georgescu este în turul 2. Iar aici intervine imensa imbecilitate a liderilor PSD și PNL, pentru că ei au creat situația în care ne-am trezit cu fascistul în turul 2. Ei au creat această situație și mai e un lucru, și au și făcut niște planuri de astea, că hai să-l susținem pe Georgescu, hai să-l susținem pe George Simion, că în felul ăsta câștigăm. Au săpat o groapă în care au căzut de proști și Ciolacu, și Ciucă și evident, președintele Iohannis.

Adevărul: Anularea alegerilor a fost o încercare de a ieși din această groapă pe care au conștientizat-o, probabil.

Theodor Paleologu: Da, numai că creează un enorm handicap pentru actuala formulă.

Adevărul: Și în actuala formulă există vreun politician sau vreo formațiune politică să fie capabilă să contracareze acest pericol extremist, credeți?

Theodor Paleologu: E greu să spun. Nu contați pe mine, că eu mă ocup de casa paleologului.

Adevărul: Facem apel la istorie.

Theodor Paleologu: Apelul la istorie... Sigur că acum divaghez puțin. Și în anii 30 a fost o reacție întârziată față de crimele legionarilor. Faptul că în 1937 legionarii au avut 16% din voturi și ceilalți fasciști, adică Goga și Cuza, 9%, este rezultatul slăbiciunii statului și a complicităților a indulgențelor prost plasate. E din nou problema slăbiciunii statului, pentru că Codreanu a fost, după cum știți, achitat în mod scandalos pentru crima comisă la Iași, pentru asasinarea lui Manciu, dar sunt și alte asemenea episoade. Nu este singura crimă nepedepsită. Iar apoi, când a fost asasinat I.G.Duca, au fost condamnați în sfârșit cei care l-au împușcat, dar trebuia băgat la închisoare și Codreanu, și generalul Cantacuzino, toată conducerea Gărzii de Fier trebuia să fie băgată la închisoare pentru că erau vinovați. Ei au fost comanditarii asasinării lui I.G.Duca. Deci vedem cum slăbiciunea justiției, slăbiciunea autorităților face ca un rău să crească în societate. Și după aceea, când te confrunți cu un val, ai tendința de a lua măsuri abuzive. Anularea alegerilor e mult mai puțin grav decât ce a făcut Carol al II. Mă refer la asasinarea lui Codreanu și alte lucruri de genul ăsta. În legătură cu asasinarea lui Codreanu, vreau să spun ceva, ceva ce știu din familie. Și bunicul meu, și bunica mea erau foarte buni prieteni cu Grigore Gafencu, care pe atunci era ministru de Externe, și l-a acompaniat pe Carol al II-lea la Berchtesgaden, când s-a văzut cu Adolf Hitler. Și ce povestea Gafencu este că regele Carol al II-lea a fost furios. S-a înfuriat îngrozitor în urma întrevederii cu Hitler. Hitler i-a pus condiții, i-a spus ce să facă, i-a dat un ultimatum și, printre altele, i-a cerut să îl elibereze pe Codreanu din închisoare. Carol al II-lea îl disprețuia profund pe Hitler, avea o scârbă profundă față de omul Hitler. Și faptul că Hitler și-a permis o asemenea obrăznicie la adresa lui, principe german, Hohenzollern-Zigmaringen, da, vine mizerabilul ăsta din Austria, devenit cancelar al Germaniei și îmi spune mie, Carol de Hohenzollern-Zigmaringen, ce să fac în țara mea, s-a înfuriat îngrozitor și, urcându-se în tren, a dat ordinul, acum îl omorâți pe Codreanu, Spunea Gafencu că a încercat să-l convingă să nu facă lucrul ăsta. Că l-a rugat să nu facă acest lucru. Gafencu era de foarte multă vreme încă din tinerețe bun prieten cu Carol al II-lea. Făcuse parte din același cerc de prieteni din care făcuse parte și bunica mea. Și l-a rugat insistent să nu fac acest lucru, dar Carol al II-lea a avut efectiv o reacție de furie patriotică - Cum își permite Adolf Hitler să-mi dea mie ordine, eu care sunt regele României?

Adevărul: Dacă e să ne întoarcem însă în 2025, spre 2026... Dacă e să ne uităm pe studiul de care vă spuneam ceva mai devreme, România între magie și ezoterie. Românii cred că oricum sunt puteri externe care controlează România și că o criză financiară sau o pandemie sunt ambele create de un grup de elite mondiale. Illuminati și tot felul de alte nume. În condițiile acestea, cu un astfel de popor, în prag de referendum, că se vorbește acum de tot felul de variante de referendum, inclusiv pentru Capitală, crearea unui București fără județul Ilfov pe lângă, crearea unui București fără sectoare, sunt tot felul de propuneri acum. În aceste condiții se face apel la popor. E o idee bună?

Theodor Paleologu: Sunt anumite subiecte pe care mai bine nu întrebi poporul pentru că sunt întrebări mult prea simple, da sau nu. Ori la unele întrebări nu există răspuns simplu. Răspunsul corect nu poate fi decât unul nuanțat. Da sau nu e mult prea simplu. Și vedem dezastrul Brexit. A fost marea prostie a lui David Cameron de a încerca să tragă preșul de sub picioarele lui Nigel Farage cu acest referendum. Și a ieșit o catastrofă. Și acum își dau pumni în cap britanicii că au făcut această mare dobitocie. Vedeți că prostia autohtonă, repet, nu e o specialitate românească. Sigur că prostia în variantă românească are, cum să spun, culoarea ei locală. Dar e peste tot. Cum spunea Voltaire, vom părăsi lumea asta la fel de stupidă cum am găsit-o. Nu trebuie să ne mirăm. Vedeți că știu că nu-i deloc popular să vorbești despre prostie, dar neavând niciun fel de ambiții pot s-o fac. De altfel, trebuie să vă spun că unul dintre eroii mei favoriți este un om politic atenian din secolul IV înainte de Hristos, Focion, care frecventa, se pare și Academia lui Platon. Focion era un om care spunea exact ce gândește și le spunea concetățenilor lui exact ce gândea. Și odată a fost aplaudat de toată lumea în adunarea populară. Toată lumea l-a ovaționat, l-a aplaudat. Și el s-a oprit și a spus, - de ce mă aplaudați? Am spus cumva o prostie? - Ăsta-i genul de un politic pe gustul meu. Dar cine s-o facă?

Cel mai cool, ca să spun așa, este să fii primar general

Adevărul: Păi cine s-o facă în România? E vreun om politic în România în momentul acesta care să vă atragă atenția? În mod pozitiv. De varianta pe care nu o recomandați, am vorbit deja.

Theodor Paleologu: Vrând nevrând îmi atrag atenția tot felul de oameni. Primul ministru, președintele...

Adevărul: Vă place Ilie Bolojan?

Theodor Paleologu: Atât cât l-am cunoscut, da. Am interacționat foarte puțin cu el. Când era primar la Oradea, eu eram ministru al Culturii și mi-a prezentat proiectele lui pentru patrimoniu urban al Oradei. Și am fost foarte impresionat, a fost foarte bucuros că avea una asemenea proiect și ce e mai important e că s-a ținut de treabă. Asta este remarcabil. Deci din punctul ăsta de vedere am foarte mare respect pentru Ilie Borlojan. Pe de altă parte, un bun primar nu e neapărat la fel de eficient ca prim-ministru. Noi avem cultul primarului, domnule, că e bun gospodar. Da, poate să fie bun gospodar. La nivelul lui, eu cred că nici Nicușor Dan nu trebuia neapărat să candideze la președinție. Eu mi-aș fi dorit să continue ca primar, că l-am susținut încă din 2012. În 2016 am fost dat afară din PNL pentru că l-am susținut pe Nicușor Dan. Eu mi-aș fi dorit să continue și să lase ceva în urmă. În România există trei posturi foarte importante: președinte, prim-ministru și primar general. Cel mai cool, ca să spun așa, este să fii primar general. Poți să lași mult mai mult în urmă.

Adevărul: Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă?

Theodor Paleologu: Trebuie să rămâi mai mult ca să lași ceva în urmă. E deja mare lucru că a blocat atâtea mizerii care se prefigurau. A împins în direcția PUG-ului de care avem atâta nevoie. Am înțeles că a făcut lucruri importante în materie de termoficare, lucruri de genul ăsta. Dar ca să se vadă cu adevărat ceva într-un oraș ca Bucureștiul, trebuie mai mult timp, două, trei, patru mandate. Și mie mi se pare jobul cel mai mișto. Dacă îți place așa ceva, dacă ești făcut pentru așa ceva, dacă ești capabil, e cel mai grozav, pentru că poți lăsa foarte mult în urmă. Odată l-am întrebat pe Traian Băsescu: Ce v-a plăcut cel mai mult în cariera dumneavoastră politică? Fără ezitare mi-a spus primar general. Pentru că a fi președinte este foarte constrângător, foarte limitant. Eu am candidat crezând că mă potrivesc cu această limitare, nu mă doresc cu adevărat, pentru că știu cât este de frustrant și de limitant și de neplăcut de fapt să trăiești în lumea asta protejată, supravegheată și așa mai departe. Dar revenind, sigur că sunt persoane care mi-atrag atenția vrând nevrând, aud despre ei, ce-au mai zis, ce-au mai făcut, dar nu sunt atât impresionat. Nu am impresia că am avea cine știe ce lumini în politica românească.

Adevărul: Vi s-a propus să fiți consilier al președintelui? A existat o informație pe surse, s-a spus că dumneavoastră nu ați fi fost de acord.

Theodor Paleologu: În primul lucru, trebuie să vă spun care este mirarea mea că asa ceva s-a aflat. Și nu e regulă că în România nimic nu rămâne secret. Nimic. E incredibil. Este această nevoie a românilor de a da din gură, de a face... Amicul X sau amicul Z, pardon, al lui Caragiale. Oameni care vor să-și dea importanță, că au aflat ei nu știu ce. E de groază. Știți cum a fost debarcat Nicușor Dan din fruntea USR? Printr-un SMS care a informat presa despre ceva ce spusese el în cadru restrâns, în mai puțin de un minut. Vă dați seama ce calitate umană, ce mizerabil. Acum, în legătură cu lucrul ăsta, nu știu cum a apărut această informație, pentru că nu e în regulă.

Adevărul: Dar a fost o propunere, s-a pornit de la un adevăr.

Theodor Paleologu: Lucrurile sunt clare încă de anul trecut. Mi s-a propus de trei ori să candidez la prezidențiale. Și foarte clar am spus în mod repetat de ce nu pot să fac acest lucru. Și aceleași motive stau și în spatele deciziei mele de a nu mă alătura nici unei echipe cu iz politic. Pentru că, în ultimii ani, Casa Paleologu a crescut foarte mult. Avem foarte multe contracte cu companii. Între 30% și 40% din cifra noastră de afaceri provine din contracte cu companii private, companii serioase care au în regulamentul lor să evite orice legătură cu lumea politică. În plus, sunt total dedicat activității Casei Paleologu. Am convingerea că este un lucru extrem de important pentru societate, pentru că educația este crezul meu. Am spus-o în repetate rânduri. Am spus-o și în campania mea prezidențială din 2019. Educația este alfa și omega. Iar eu asta fac prin Casa Paleologu. Am avut peste 14.000 cursanți unici. Nu mă refer la cei care au venit la evenimente mari, cum a fost, de pildă, ieri sau alaltăieri, conferința mea de la Iași. Sunt evenimente cu sute de oameni. Pe alea nu le pun la socoteală. Mă refer doar la participanții unici, la cursanții unici care se înscriu la cursuri. Am avut 3500 de bursieri, deci 25% dintre cursanții noștri sunt bursieri. Deci am conștiința că fac ceva foarte important în societate. Mult mai important decât să fiu parlamentar sau ministru sau mai știu eu ce. Chiar nu-mi doresc așa ceva. Și prefer să pot spune adevărul, să nu fiu legat de niciun fel de o obligație de a mă limita în ceea ce spun. Iar dacă Nicușor Dan vrea să mă întrebe ceva, sunt disponibil 24 de ore din 24. Este un om pe care care îl cunosc de 30 de ani, e un om pe care îl apreciez foarte mult, îi apreciez calitățile, îi știu și defectele, dar este un om foarte perseverent, un om care gândește strategic, are naivitățile lui, e adevărat, are stângăciile lui, dar e un om capabil să învețe. Deci știe foarte bine că în orice moment pot să îi răspund la orice întrebare la care mă pricep și încă ceva, spun 100% ce gândesc. Nu toți consilierii spun ce gândesc, pentru că au preocupări legate de carieră. Eu n-am nicio preocupare legată de carieră, nu mă interesează nicio funcție. Și tocmai de-aia pot să spun exact ce gândesc, să practic ceea ce grecii numeau parezia, curajul de a spune adevărul. Vorbeam mai devreme despre Focion. Ăla este pentru mine modelul omului public care spune adevărul, chiar dacă nu-l face neapărat simpatic.

Nicușor Dan spune ce gândește, are și umor și e auto-ironic

Adevărul: Și pentru că suntem la interviurile Adevărul, ce i-ați recomandat președintelui Nicușor Dan?

Theodor Paleologu: I-am dat două cărți ale mele și anume - Cum pregătim un discurs - și aici cred că are de făcut progrese. De ce are de făcut progrese? Pentru că, vedeți, el e foarte informat. Când se exprimă asupra unui subiect, știe ce spune. Ați ascultat fără îndoială discursul lui în Parlament când a fost instalat ca președinte. Iar fiica lui a spus că a fost plicticos. Uite, fiica lui a practicat parezia. i-a spus adevărul, și Nicușor Dan a avut umorul și inteligența să spună lucrul ăsta. Vezi, e foarte atașant în sensul ăsta. Spune ce gândește, are și umor și e auto-ironic. Și cu toate astea discursul era scurt. A fost un discurs interesant prin ce spunea, dar fără niciun fel de emoție. Un discurs eficient se sprijină pe logos și pe patos, pe argumente și pe emoții. Logosul și patosul de care vorbește Aristotel sunt cele două picioare ale discursului. Un discurs exclusiv rațional este un discurs unijambistic, ca și cum ai sări într-un picior. Deci i-am recomandat, i-am dat cu dedicație cartea mea subliniind că un președinte e un animal cuvântător și de asemenea, înainte de a fi ales, i-am dat cartea mea despre patologiile puterii. El a fost primul om căruia i-am dat cartea mea, pentru că s-a întâmplat chiar în duminica respectivă să iau exemplarele de la editura, de la editura Trei. Și am și pozat dedicația pentru ca să rămână vigilent. Patologiile puterii sunt o carte pe care sper că o s-o citească. Nu cred că a citit-o încă. Sigur n-a citit - Cum pregătim un discurs -. Sfaturile pe care le pot da eu sunt și în cărțile pe care le-am scris, în cursurile pe care le țin. Nu e nevoie să am o funcție de consilier, chiar nu e nevoie de acest lucru. Dar sunt cărți pe care le recomand oricui. Să știți că și un jurnalist trebuie să citească Patologiile Puterii pentru că există patologii ale puterii jurnalistului. Și cunoașteți și dumneavoastră cazuri de jurnaliști cărora li s-au urcat la cap, care au luat-o razna, care se cred procurori, se cred infailibili, li s-au urcat la cap și am exemple. Nu menționez acum numele, dar sunt cazuri ridicole. Și mi-aduc aminte și în campania din 2019, o doamnă, acum are funcție publică, și apoi un domn care a avut și o aventură politică, luau față de mine un ton superior. Știau ei mai bine decât mine ce o să fac eu. Evident că râdeam de ei. Mi se par absolut ridicoli. Deci există patologii ale puterii și la jurnaliști. Dar mai cu seama jurnaliștii de televiziune.

Primul ministru are cea mai mare putere, dar este postul cel mai ingrat cu putință

Adevărul: Probabil că sunt mai predispuși. Dacă ar fi să vorbim și despre Ilie Bolojan. N-ați spus ceva mai devreme că aveți o părere bună despre dumnealui? Ca primar, mai puțin ca prim-ministru, se află acum într-o situație mai puțin lejeră.

Theodor Paleologu: Să vă spun ceva. La Oradea, el decidea și lumea executa. Și a funcționat. Când conduci un guvern e mult mai greu. De-aia spun că e mult mai bine să fii primar decât prim-ministru. Prim-ministru este postul cu cea mai mare putere, Dar este un post extrem de dificil. E cel mai nasol, ca să zic așa. L-ați avut invitat pe Ludovic Orban data trecută. El să vă spună cât de greu este să fii prim-ministru. Mai cu seamă când ai un președinte care îți bagă bețe în roate la tot pasul, cum a fost cazul lui. Primul ministru are cea mai mare putere, dar este postul cel mai ingrat cu putință. De-aia vă spun că dintre cele trei funcții importante, primar general e cel mai plăcut.

Adevărul: Știți că numele lui este vehiculat ca variantă pentru Primăria Capitalei.

Theodor Paleologu: În această mare mahala care este Bucureștiul, și spun mahala fără niciun fel de conotație pozitivă, circulă tot felul de zvonuri.

Toți șefii de partide sunt ardeleni

Adevărul: Ar fi potrivit domnul Bolojan ca primar al Bucureștiului?

Theodor Paleologu: Poate că da. Nu știu ce să vă spun. Sigur că-i preferabil față de alte nume care se vehiculează. Dar uitați-vă, fac acum o observație care nu mai are legătură directă cu problema primăriei. Mă uit că toți șefii de partide sunt ardeleni. La PNL avem un ardelean. La PSD, bun, bănățean. Nu e chiar același lucru. La USR, bun, bănățean, hai să spunem. De UDMR nu mai vorbim. Primul ministru este ardelean, președintele este ardelean. E ciudat, pentru că acum un secol regățenii erau peste tot, că doar armata română eliberase Ardeleanul.

Adevărul: Credeți că e o explicație sau pur și simplu așa s-a nimerit?

Theodor Paleologu: Nu știu, e interesant lucrul ăsta. E un fenomen pe care îl observ ca istoric. Nu am încă o interpretare.

Adevărul: Par niște oameni mai serioși ardelenii?

Theodor Paleologu: Să știți că eu nu sunt convins că e totdeauna așa.

Între PSD și AUR există foarte multe lucruri în comun

Adevărul: Dacă e să vorbim puțin totuși despre scenariile posibile, că sunt posibile, un PSD care să plece de la guvernare, o variantă de guvernare PSD-AUR, pe care cei de la AUR și-o doresc, pentru că au făcut nenumărate invitații de acest gen, credeți că e posibil și dacă da, ce ar însemna asta pentru România?

Theodor Paleologu: Nu numai că e posibil, dar este chiar foarte plauzibil. Între PSD și AUR există foarte multe lucruri în comun. Sunt importanți politicienii din PSD care de fapt au pregătit calea pentru AUR. Te uiți la ce spuneau. Personajele astea odioase, Dragnea, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu, ăla, Pleșoianu, este același lucru. Și unii dintre ei susțin pe Călin Georgescu, Dăncilă tot așa...

Adevărul: Sorin Grindeanu nu vi se pare din același film?

Theodor Paleologu: Stai puțin, că el e din filmul Nordis, e altceva. Însă există un fond comun între PSD și Aur. Sunt vase comunicante. Nu întâmplător o parte din electoratul PSD s-a dus către Aur. Dar pentru mine nici nu-i ceva cu totul nou. Pentru că în anii 90 ăștia au condus România în acea perioadă de corupție generalizată. Ei țipă împotriva corupției, dar de fapt corupția este datorată patrihoților. Ce sunt patrihoții? Patrihoții sunt cei care urlă în permanență - nu ne vindem țara - , nu ne vindem țara ca să o jefuiască ei. Exact asta s-a întâmplat în vremea lui Iliescu, care el era onest, sărac și cinstit, însă sub el era devalizată țara. De către cine? De către patrihoți. Care este formula politică a regimului patrihotic românesc? Patrulaterul roșu din 92-96. PDSR, PSM, care au dat PSD-ul, PUNR și PRME, care acum sunt reprezentate în AUR. De fapt, o alianță PSD-AUR ar fi aceeași formulă ca în anii Iliescu din 1990 până în 1996. Aceeași formulă. roșu și brun, mă rog, verde în cazul României, da, că.. culoarea fascismului românesc este verdele, nu este culoarea brună ca în cazul Germaniei naziste. Mă rog, verde, roșu, în fond, ce sunt acești neolegionari? Sunt ca niște pepeni, adică sunt verzi pe din afară și de fapt sunt roșii înăuntru, pentru că e și un mesaj neocomunist. Acum, tot discursul ăsta neo-legionar, neo-fascist, neo-ceaușist este ca o șhaorma cu de toate. Sunt tot felul de lucruri incompatibile între ele, dar ei le amestecă. E foarte multă nostalgie ceaușistă în tot acest discurs. De fapt, aurismul e un ceaușism combinat cu legionarism, cu fascism, cu vadimism, protocronism, toate mizerile astea, toate gunoaiele astea adunate într-o shaorma absolut infectă și indigestă, care produce categoric toxiinfecție alimentară garantată. Deci n-ar fi ceva nou, de altfel corespunde unei sensibilități populare, pentru că e clar că o parte din poporul român a dat crezare de 35 de ani acelorași bălării, acelorași lozinci, acelorași minciuni. Pentru că nici măcar nu sunt minciuni noi. E același discurs. Nu ne vindem țara ca de fapt să o jefuiască ei. România e o colonie. Cum să fie o colonie? De ce spune propaganda auristă și putinistă că România este o colonie a Franței? Pentru că Franța este cea mai importantă putere militară din Europa, deci este un dușman clar pentru regimul Putin. Este singura țară din Uniunea Europeană care dispune de un arsenal nuclear propriu. Și mai e de spus un lucru. N-a mai existat niciodată în istoria României o asemenea francofobie. O asemenea campanie deșănțată împotriva Franței. Niciodată n-a mai existat ceva. Este o crimă împotriva istoriei naționale acest lucru. Oamenii care propagă această minciună nerușinată sunt niște trădători și ei trebuie desemnați ca trădători. Georgescu e trădător. Simion e trădător, Șoșoacă este o trădătoare și ei țipă împotriva trădătorilor, tocmai pentru a deturna atenția de la trădarea lor fundamentală. Pentru că asta e realitatea. Hoții strigă hoții, trădătorii strigă trădătorii, fașciștii țipă împotriva nazismului medical și altor gogorițe din capul lor. Deci, lucrurile trebuie numite așa cum sunt. Și lucrurilor trebuie spus pe nume, pentru că prea multă lume e prudentă. Multora le e frică. Multora le e frică, de exemplu, că Șoșoacă o să-i dea în judecată și o să le ceară cine știe ce sume. Altora le e frică de violență fizică. Nu trebuie să ne fie frică. Nu ne vom bucura de libertate decât dacă suntem curajoși. Dacă avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Altminteri, merităm să fim sclavi. Și am fost supuși unei tiranii abjecte și degradante până în 89. Ne-am ridicat în 89. Ar fi tragic ca după 35 de ani sau după 40 de ani să recădem în tiranie, din pură prostie și din lipsă de curaj.