Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Grindeanu respinge ideea unei colaborări PSD–AUR: „Ar însemna să ieșim din Coaliție, ceea ce nu ne dorim”

Publicat:

După ce premierul Ilie Bolojan a spus că „orice partid poate depune moțiune cu AUR ca Guvernul să plece”, Sorin Grindeanu a exclus ferm o asemenea variantă, afirmând că PSD rămâne partener serios în actuala Coaliție și nu are niciun plan de colaborare cu formațiunea lui George Simion.

Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax

Întrebat despre speculațiile privind o posibilă înțelegere locală între PSD și AUR, Sorin Grindeanu a respins categoric această variantă, afirmând că partidul rămâne angajat în actuala Coaliție de guvernare.

„Noi am hotărât să intrăm în Coaliție cu PNL, USR, UDMR și minoritățile, nu doar la nivelul Comitetului Politic, ci printr-un vot extins în partid. Aproape 5.000 de oameni au votat pentru această formulă de guvernare”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că nu are cunoștință de niciun acord local între PSD și AUR și că o asemenea colaborare ar fi incompatibilă cu actuala alianță. „Ca să facem asta, ar însemna să ieșim din Coaliție, ceea ce nu ne dorim. Nu am de ce să comentez ceva ce nu există. PSD, când a decis să intre în această Coaliție, a făcut-o ca un partener serios, care aduce plusvaloare prin politicile publice propuse. Nu avem niciun astfel de plan”, a declarat liderul PSD.

Afirmațiile vin în contextul discuțiilor din teritoriu privind eventuale colaborări locale între PSD și AUR, după ce mai multe filiale județene au semnalat presiuni din partea ambelor formațiuni pentru susținerea unor proiecte comune. Grindeanu a transmis că partidul va menține linia de guvernare asumată și că orice abatere de la această decizie ar fi sancționată politic.

Un conflict tot mai vizibil între Bolojan și Grindeanu

Tensiunile din Coaliția de guvernare s-au amplificat după schimbul de replici dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Declarațiile vin în contextul divergențelor pe tema reformei pensiilor magistraților și al speculațiilor privind posibile înțelegeri locale între PSD și AUR.

Premierul Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că orice partid nemulțumit de actuala guvernare poate „depune o moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă”. Reacția acestuia a venit după ce Grindeanu l-a avertizat că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor magistraților.

„În condiţiile în care orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria, are posibilitatea să depună moţiune de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament, cu AUR sau cu cine se poate. Nu e o problemă”, a spus Bolojan, adăugând că stabilitatea guvernării și încrederea investitorilor sunt afectate de astfel de dispute.

Premierul a mai afirmat că între 30% și 40% din ratingul unei țări depinde de percepția privind stabilitatea politică, iar „declarațiile tari” din Coaliție au efecte directe asupra costurilor de finanțare.

Politică

