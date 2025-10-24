Gestul făcut de producătorul scării folosite în jaful de la Muzeul Luvru: „Când trebuie să te miști rapid”

O companie germană a ajuns fără voie în atenția presei după jaful în plină zi de la Muzeul Luvru, după ce una dintre platformele sale a apărut în imaginile cu hoții ce au dispărut cu bijuterii de o valoare inestimabilă. Aceasta a profitat de moment pentru a lansa cu umor o nouă campanie publicitară, relatează BBC.

Firma Böcker, cu sediul în Werne, a publicat săptămâna aceasta o postare pe rețelele de socializare în care apare celebra platformă-elevator cu care autorii jafului au urcat până la balconul Galeriei lui Apollo, unde nu sunt camere.

„Când trebuie să te miști rapid”, scrie pe un banner. „Böcker Agilo transportă comorile tale cu o greutate de până la 400 kg cu 42 m/min - silențios ca o șoaptă.”

O înregistrare video în care presupușii hoți au evadat pe scara mecanică după ce au furat bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro a fost distribuită în presă și pe rețelele de socializare.

Directorul general al companiei, Alexander Böcker, a declarat miercuri agenției de știri AFP că, odată ce a fost clar că nimeni nu a fost rănit în jaf, compania a apelat la „o notă de umor” pentru a face puțină publicitate afacerii de familie.

„Infracțiunea este, firește absolut reprobabilă, nu există nimic echivoc aici”, a declarat Böcker.

„A fost... o oportunitate pentru noi de a folosi cel mai faimos și mai vizitat muzeu din lume pentru a atrage puțin atenția asupra companiei noastre.”

Reacțiile la noua publicitară a firmei din Germania au fost entuziaste, unii utilizatori aplaudând un „marketing de geniu”, iar alții produsul: „excelent, aceasta este calitate germană”.

„Mesajul tău primește coroana”, a glumit un comentator.

Böcker a relatat pentru AFP că a recunoscut platforma companiei sale la știri, precizând că macaraua a fost vândută „acum câțiva ani unui client francez care închiriază acest tip de echipament în Paris și în împrejurimi”.

Presupușii hoți de bijuterii programaseră o demonstrație a modului cum funcționează platforma săptămâna trecută și au sustras-o cu acea ocazie, a spus el.

Hoții au ajuns la Luvru duminică, la scurt timp după ce muzeul și-a deschis porțile.

În circa opt minute, au fugit cu unele dintre cele mai valoroase comori ale Franței, inclusiv unele aparținând foștilor membri ai familiei regale și conducătorilor imperiali.

Printre cele opt bijuterii se numără diademe, coliere, cercei și broșe împodobite cu mii de diamante și alte pietre prețioase.

Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la câteva zile după ceea ce a fost catalogat drept cel mai șocant furt din istoria Franței.

Directorul muzeului a recunoscut miercuri că agenții de securitate nu au reușit să identifice banda suficient de devreme pentru a opri furtul și că sistemele de supraveghere video din jurul perimetrului său erau slabe și „învechite”.

„Am eșuat în a proteja aceste bijuterii”, a spus Laurence des Cars, adăugând că nimeni nu este realmente protejat de „infractori brutali - nici măcar Luvru”.

„Am suferit un eșec teribil la Luvru. Mi-am asumat responsabilitatea pentru asta”, a adăugat ea.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat la postul de radio francez Europe 1 că are „toată încrederea” că hoții vor fi prinși.

Procurorii au declarat că sunt convinși că tâlharii au acționat la comanda unei organizații criminale.