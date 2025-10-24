search
2 din 10 români nu vor cumpăra nimic de Black Friday

0
0
Publicat:

Deși Black Friday este de obicei un moment așteptat de consumatori pentru cumpărături la reducere, instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți în acest an.

O femeie introduce datele cardului pe laptop pentru achitarea cumpărăturilor online
2 din 10 români nu vor cumpăra nimic de Black Friday

Astfel, 22% spun că nu vor cumpăra nimic de Black Friday în 2025 și doar 15% dintre români vor cheltui mai mult comparativ cu anul trecut, potrivit unui sondaj realizat în octombrie la inițiativa tbi bank la nivel național, pe un eșantion de 1.011 respondenți. La polul opus, 41% reduc bugetul, în multe cazuri chiar mai mult de jumătate, iar aproape 44% încearcă să-l mențină la același nivel ca anul trecut, sperând să profite de reduceri la produsele de care au nevoie.

În ansamblu, 4 din 10 respondenți au în plan să cheltuie cel mult 700 de lei, iar alți 2 din 10 cred că vor aloca până la 1.500 de lei pentru produsele pe care așteaptă să le cumpere la reducere de Black Friday 2025, în timp ce doar 11% cred că vor cheltui mai mult de 2.000 de lei. Peste 56% dintre respondenți vor folosi bani din economiile personale pentru aceste cumpărături de Black Friday, alți 26% vor utiliza doar banii din salariul lunii octombrie, iar 12% se bazează pe o soluție de finanțare pentru a acoperi costurile.

Comportamentul consumatorilor din acest an reflectă o schimbare clară de atitudine față de cheltuielile impulsive și o orientare tot mai puternică spre responsabilitate financiară. Vedem că românii își calibrează bugetele în funcție de contextul economic și social, aleg să cumpere doar ce au cu adevărat nevoie și se bazează în principal pe economii, nu pe credit. Această tendință de planificare și autocontrol indică o maturizare a publicului, sub presiunea unui mediu imprevizibil, chiar dacă Black Friday rămâne un moment important pentru retail. În locul freneziei de altădată, observăm o analiză foarte atentă a ofertelor și o preferință pentru achiziții sustenabile. Pentru noi, ca instituție financiară, acest comportament este un semnal pozitiv: arată că educația financiară începe să dea roade, iar deciziile de cumpărare devin parte a unui management responsabil al banilor, nu o reacție de moment, ghidată doar de tentația reducerilor”, spune Teodora Șaguna, Head of In App Shopping, tbi.

Plata în 4 rate fără dobândă reprezintă cea mai atractivă variantă pentru 47% dintre cei care ar vrea să cumpere ceva, dar nu au toți banii, în timp ce 37% spun că vor face achiziții doar dacă au toată suma necesară. Peste 44% dintre respondenți spun că sunt interesați în special de electrocasnice, peste 40% vor urmări și reducerile de la electronice, iar 29,4% au în vizor și gama de produse IT. Aproape 72% susțin că vor să cumpere produse de care au nevoie personal sau în casă, în timp ce 32,3% ar vrea să cumpere și cadouri de Crăciun.

Peste 53% cred că reducerile din acest an vor fi mai mici decât în ediția de anul trecut, mai ales în contextul creșterii TVA, în timp ce 32,2% spun că acestea vor fi la fel. În ceea ce privește modul în care sunt alese produsele, aproape 41% spun că se uită la cel mai mic preț pentru produsele de care au nevoie, 30% cumpără doar dacă prețul este la nivelul dorit, iar 22,2% fac achiziția doar dacă reducerea este una substanțială.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de Black Friday și Crăciun și a fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.011 utilizatori de internet din România. Peste 53% dintre participanți sunt de sex masculin, iar peste 30% dintre respondenți lucrează în sectorul de stat.

