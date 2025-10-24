La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că fermeca fotbaliștii: „Mă abordau în vestiar/ Antrenorii strigau «te vom omorî»”

Manuela Nicolosi, 45 de ani, a declarat că nu a reușit să ajungă arbitru în Serie A din cauza unor prejudecăți legate de felul în care arată. Potrivit acesteia, i s-ar fi spus că are un aspect prea provocator pentru a arbitra în prima ligă italiană.

Arbitra italo-franceză, cu o experiență de peste 200 de meciuri la nivel internațional, inclusiv finala Cupei Mondiale feminine din 2019 și Supercupa Europei dintre Liverpool și Chelsea, spune că în cariera sa nu întotdeauna performanțele au fost cele apreciate, ci mai degrabă aspectul fizic.

„Mi s-a spus că trebuie să fiu mai puțin vizibilă, că atrag prea multă atenție. Nu m-au lăsat să trec din Serie C în Serie B pentru că, chipurile, eram prea atrăgătoare. Iar eu voiam doar să arbitrez, nu să fiu o decorațiune!", a povestit Manuela conform sportal.blic.rs.

Femeia și-a reamintit de un eveniment neplăcut din cariera sa de arbitraj, unde au fost implicate autoritățile: „M-am închis în vestiar în timp ce antrenorii strigau «te vom omorî» . Poliția m-a scos afară. Nu voi uita niciodată acea zi!”.

→ Imaginea 1/5: Manuela a condus peste 200 de meciuri Foto/Instagram

„Mă abordau și nu acceptam. Poate de aceea nu am avansat!”

Chiar dacă unii bărbați o desconsiderau doar pentru faptul că era „o femeie în lumea bărbaților”, alții au încercat din răsputeri să o seducă.

„Da, s-a întâmplat ca jucătorii să mă abordeze într-un mod nepotrivit la vestiare. Dar nu am acceptat niciodată. Poate de aceea nu am avansat rapid!”, a mai recunoscut arbitra.

Internauții, mirați de vârsta acesteia

Celebră pe rețelele de socializare, Manuela Nicolosi i-a uimit pe internauți atunci când și-a dezvăluit vârsta. La 45 de ani, femeia este adesea „confundată” cu o adolescentă.

Pe Instagram, Manuela Nicolosi este urmărită de aproape 200.000 de internauți.

„Chiar ai 45 de ani? Nu pot să cred!”/ „Pari mult mai tânără”/ „45? Aș fi zis că ai 25!”, au transmis unii dintre utilizatorii Instagram.