Video Șobolan filmat printre pâinile unei brutării din București. „Era plin de șoareci și gândaci”

Un șobolan a fost surprins în timp ce alerga speriat prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț.

„Poftă bună!”, este mesajul transmis de persoana care a distribuit videoclipul, menționând că brutăria se află pe Bulevardul Basarabia al Capitalei. Cei care au vizionat videoclipul au confirmat în comentarii că e vorba de Brutăria Basarabia, vis-a-vis de Patinoarul Mihai Flamaropol, zonă în care sunt schimbate liniile de tramvai.

Alți utilizatori s-au arătat mai degrabă amuzați de situație, comparând rozătoarea cu Ratatouille, șobolanul bucătar din animația Disney care-i poartă numele.

„Îl pot adopta eu?”, întreabă un internaut.

Altcineva se amuza de faptul că „oamenii încă așteaptă la coadă să cumpere”.

Au comentat și foști angajați ai unor brutării.

„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e nici un AI, asta este realitatea în brutării.”

„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, avea peste tot aparate pentru rozătoare, depinde de organizare și interesul șefului, dar să ajungă șobolan în vitrină este neglijență clară”, scrie o internaută în secțiunea de comentarii.

Deși pot părea inofensivi, șobolanii pot provoca pagube semnificative, iar numărul lor crește în marile orașe. Sunt foarte fertili, reușind să se reproducă la fiecare 25 de zile.

Sunt, de asemenea, mobili și adaptabili, putând supraviețui cu foarte puțină hrană. Strategiile de control includ otrăvirea, capcanele și reducerea surselor de hrană.

Șobolanii pot distruge infrastructura, contamina proviziile de alimente și pot transmite aproximativ 50 de boli și paraziți zoonotici, precum salmonela și leptospiroza. Cercetările arată, de asemenea, că infestările cu șobolani pot avea un impact negativ asupra sănătății mintale a persoanelor afectate.