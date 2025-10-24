Incident grav într-o gară din Ucraina. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peron: 4 morți și 12 răniți

Un incident grav a avut loc vineri dimineață, 24 octombrie, în gara Ovruci, din regiunea Jîtomîr, în nordul Ucrainei. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peron, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor 12, potrivit poliției ucrainene.

„Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, care a explodat apoi”, se arată în comunicatul autorităților, citat de AFP și News.ro. Presa ucraineană a relatat că ar fi fost vorba despre o grenadă.

Explozia s-a produs în jurul orei locale 10:50. Autorul deflagrației, un bărbat de 23 de ani originar din Harkov, a murit la scurt timp, în ambulanță. Trei femei cu vârste de 29, 58 și 82 de ani, toate din orașul Korosten, au murit în urma rănilor suferite. Printre victime se numără și o polițistă de frontieră.

Alte 12 persoane au fost rănite, printre care doi militari și zece civili, potrivit publicației Ukrainska Pravda.

Autoritățile ucrainene au precizat că incidentul s-a produs când polițiștii de frontieră verificau actele pasagerilor unui tren diesel.

„S-a stabilit preliminar că bărbatul care a detonat explozivul era un locuitor din Harkov şi fusese recent reţinut pentru tentativă de încălcare a frontierei de stat în zona de vest a frontierei”, a declarat Andrii Demcenko, purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră.

Poliția și serviciile de securitate au deschis o anchetă pentru a stabili motivele atacului și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.