Ce arată necropsia celor doi tineri găsiți morți într-o mașină în Harghita

Potrivit necropsiei autorităților, cei doi tineri din Bacău, găsiți împușcați într-o mașină în Harghita, au decedat cu două zile înainte de a fi descoperiți.

Cei doi, un băiat de 20 de ani și o fată de 19 ani, au fost găsiți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită, lângă Lacul Frumoasa din județul Harghita. Descoperirea a fost făcută de un trecător care a observat mașina oprită într-un loc izolat și a alertat autoritățile.

„În urma concluziilor preliminare rezultate după efectuarea necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, anunţă, vineri, Poliţia judeţeană Harghita.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, scrie News.ro.

Anchetatorii au suspiciunea că rănile au fost autoprovocate.

„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit prim procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, Dan Gîlcescu, în interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare.

Deși nu este o armă de foc propriu-zis, dispozitivul poate provoca răni grave sau chiar mortale dacă este folosit asupra unei persoane.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a declarat Gîlcescu pentru Agerpres.

Potrivit anchetei preliminare, tinerii erau într-o relație de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți fără viață. În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile pentru a se stabili cauzele exacte ale morții.