search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce arată necropsia celor doi tineri găsiți morți într-o mașină în Harghita

0
0
Publicat:

Potrivit necropsiei autorităților, cei doi tineri din Bacău, găsiți împușcați într-o mașină în Harghita, au decedat cu două zile înainte de a fi descoperiți.

Bianka și Tony FOTO: monitopruldetrotus.ro
Bianka și Tony FOTO: monitopruldetrotus.ro

Cei doi, un băiat de 20 de ani și o fată de 19 ani, au fost găsiți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită, lângă Lacul Frumoasa din județul Harghita. Descoperirea a fost făcută de un trecător care a observat mașina oprită într-un loc izolat și a alertat autoritățile.

În urma concluziilor preliminare rezultate după efectuarea necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, anunţă, vineri, Poliţia judeţeană Harghita.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar, scrie News.ro.

Anchetatorii au suspiciunea că rănile au fost autoprovocate.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit prim procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, Dan Gîlcescu, în interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare.

Deși nu este o armă de foc propriu-zis, dispozitivul poate provoca răni grave sau chiar mortale dacă este folosit asupra unei persoane.

S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a declarat Gîlcescu pentru Agerpres.

Potrivit anchetei preliminare, tinerii erau într-o relație de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți fără viață. În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile pentru a se stabili cauzele exacte ale morții.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
De ce pornește centrala prea des și cum poți remedia problema
playtech.ro
image
Gigi Becali și-a distrus vedeta de la FCSB: „Fotbalist de sală! Ți-am dat eu, ca prostu’, salariu mare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Pensionarii români primesc 170 de lei în plus în luna noiembrie! Cine beneficiază de ajutor direct pe cupon
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci