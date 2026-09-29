 Travel Forum 2026. TUI România: Preferințele turiștilor se schimbă. „Turistul caută valoarea și siguranța” | adevarul.ro
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Travel Forum 2026. TUI România: Preferințele turiștilor se schimbă. „Turistul caută valoarea și siguranța”

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Preferințele turiștilor se schimbă, iar prețul nu mai este singurul criteriu care contează în alegerea unei vacanțe, a declarat Adina Serac, Head of Sales TUI România, la Travel Forum 2026.

Peisaj superb din Maldive
Preferințele românilor nu mai țin doar de costurile vacanțelor Foto: freepik

„S-au schimbat preferințele turiștilor. A fost un an dificil. Consider că se vor schimba în continuare preferințele în ceea ce privește alegerea vacanțelor, a destinațiilor”, a spus Adina Serac.

Reprezentanta TUI România consideră că industria turistică se concentrează prea mult pe preț atunci când își construiește oferta, în timp ce turiștii sunt interesați și de ceea ce primesc în schimbul banilor plătiți.

„În primul și în primul rând, cred că, în mintea noastră, și a celor prezenți în sală, și a celor care activează în industrie, foarte mult rămânem blocați în preț: cât costă vacanța, astfel încât să fie produsul meu cât mai competitiv. Indiferent dacă vorbim de o noapte de cazare, de un hotel, cred că foarte mult ne focusăm în direcția prețului.

Dar cred că e un detaliu care doar ne fură ochii, pentru că turistul caută valoarea și siguranța. Siguranța e pe primul loc, din punctul meu de vedere. Cred că de foarte mulți ani traversăm ani dificili. Când discutăm despre valoare, vorbim despre ceea ce vor primi turiștii de banii pe care îi dau”, a adăugat ea.

Schimbările climatice modifică sezonul unor destinații

Adina Serac a indicat și schimbările climatice drept un factor care poate influența, pe termen lung, modul în care sunt alese destinațiile de vacanță și perioadele în care turiștii călătoresc.

„Un alt aspect important sunt schimbările climatice. Poate ne gândim: ce legătură are asta? Mai devreme, antevorbitorii spuneau că ne uităm afară, ne uităm dacă e soare, e foarte frumos - tragem o fugă pe litoral sau în Deltă sau la munte. Dincolo de chestiile astea de bază, ne uităm la schimbările climatice, care afectează pe termen lung destinațiile”, a adăugat ea.

Egiptul este unul dintre exemplele date de reprezentanta TUI România. Potrivit acesteia, destinația, considerată înainte în principal una pentru sezonul rece, poate fi vândută în prezent pe tot parcursul anului.

„Înainte de pandemie, de exemplu, Egiptul era o destinație privită exclusiv ca destinație de iarnă și, iată, în ziua de azi, Egiptul e o destinație operabilă tot anul. Chiar vara, când temperaturile sunt mai ridicate, este o destinație foarte bună”, a spus Serac.

Serac a dat ca exemple și Maldive și Bali, destinații asociate în mod tradițional de turiștii români cu sezonul rece.

„Alt exemplu ar fi Maldive sau Bali – destinații privite ca fiind exclusiv pentru sezonul rece din România”, a spus ea.

„Chiar dacă turiștii se întorc la destinațiile consacrate, încep să le privească din altă perspectivă. Își doresc și caută să existe și alte activități incluse în pachet, să aibă și alte oportunități de a petrece timpul în destinație.

Pachetele all-inclusive sunt o componentă importantă în ceea ce privește outgoing-ul. Dar turiștii nu mai caută pur și simplu pachetele care includ mâncare și băutură, ci și alte experiențe incluse în pachetul de all-inclusive.

Bugetul alocat vacanțelor a scăzut. Contextul economic în care ne aflăm te forțează să faci acest lucru. Dar nu au renunțat la a călători. În schimb, fac alegeri diferite, în sensul că nu mai merg la 5 stele, merg la 4 stele, a afirmat aceasta.

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