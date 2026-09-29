Un grup de britanici care se autointitulează „patrioți” se filmează în timp ce le cer unor oameni aflați în parcuri să se ridice de pe bănci și să plece.

Potrivit Metro, bărbatul stătea într-un parc din satul britanic Thorton, moment în care este abordat de doi bărbați. Incidentul a avut loc vineri, 25 septembrie. Tânărul nu stătea cu fața către locul de joacă pentru copii, așa cum susțineau cei doi, ci se uita pe telefon.

Însă cameramanul se apropie de el și le spune urmăritorilor săi: „E unul care stă aici”. Atunci când se apropie de tânărul de pe bancă, aceștia îi spun:

„Nu poți să stai aici, unde sunt femeile și copiii, omule. Poți să mergi puțin mai încolo, te rog? Sunt femei și copii în parc. Nu se simt în siguranță în momentul de față, asta-i tot. Nu se simt în siguranță cu bărbați străini care stau acolo și se uită la ele nestingheriți.”

Bărbatul de pe bicicletă întreabă: „Din cauza mea?”

„Nu spunem că din cauza ta, dar au mai fost și alți oameni care au stat acolo și le-au făcut să se simtă inconfortabil. Nu te învinovățim pe tine, ci pe ceilalți oameni.”

Bărbatul de pe bancă spune „bine”, își ridică bicicleta și pleacă.

Ulterior, Blackpool Patriot Platform a susținut, într-o postare, că membrii grupului au patrulat în zone considerate problematice și i-au cerut unui bărbat aflat într-un parc, lângă locul de joacă, să plece.

„Dacă vedeți migranți care stau prin zonele voastre, vă rugăm să trimiteți un mesaj paginii, iar noi vom patrula pașnic în aceste zone.”

Grupul susține că face parte din „Patriot Patrol”, inițiativa activistului de extremă dreapta Daniel Thomas, ai cărei membri au blocat porturi și au încercat să împiedice migranții să intre în Marea Britanie.

Contul grupului pare să prezinte și o altă persoană întinsă, amețită, pe trotuar, după ce ar fi fost acuzată că a urinat pe o biserică.

În videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, membrii grupului sunt prezentați drept „cavaleri din perioada cruciadelor”, îndreptându-se spre Turnul Blackpool din comitatul Lancashire.

Metro a solicitat un punct de vedere din partea Poliției din Lancashire și a Blackpool Patriot Platform.

Daniel Thomas, cunoscut sub numele de Danny Tommo, se prezintă marți, 29 septembrie, în fața instanței, fiind acuzat că ar fi tăiat o barcă gonflabilă în Canalul Mânecii.

„Danny Thomas (stânga) alături de Tommy Robinson, activistul de extremă dreaptă pe care îl susține Foto: Facebook

Bărbatul în vârstă de 37 de ani, care nu are o adresă stabilă, a pledat nevinovat la acuzațiile de distrugere a unui bun și de refuz al furnizării codului PIN al telefonului către poliție, faptă prevăzută de Secțiunea 53 din Regulation of Investigatory Powers Act 2000.

Thomas ar fi tăiat o barcă în Canalul Mânecii în timp ce la bord se afla un membru al serviciilor de intervenție.

El a susținut că poate mobiliza sute de bărbați în doar câteva ore.