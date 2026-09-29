 Concediul medical, concediul de creștere a copilului și revenirea la serviciu: ce drepturi și obligații apar? | adevarul.ro
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Concediul medical, concediul de creștere a copilului și revenirea la serviciu: ce drepturi și obligații apar?

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O absență de la serviciu din motive de sănătate și una pentru creșterea copilului au un efect comun: contractul de muncă este suspendat. Nu prestați muncă și nu primiți salariu pentru acea perioadă, însă puteți beneficia de indemnizația corespunzătoare fiecărui concediu, dacă îndepliniți condițiile. Contractul nu încetează doar pentru că sunteți în concediu.

concediu medical freepik jpg
Foto: freepik

Dacă vă îmbolnăviți, concediul medical trebuie justificat prin certificat. Pentru plata indemnizației, prezentați-l angajatorului, de regulă, cel târziu pe 5 ale lunii următoare. Pe durata incapacității de muncă atestate medical, angajatorul nu poate, în principiu, emite o decizie de concediere; există excepții legate de anumite situații juridice ale angajatorului. La expirarea concediului, vă reluați activitatea dacă medicul nu îl prelungește.

În prezent, pentru multe concedii medicale, indemnizația se diminuează cu o zi. Aceasta nu înseamnă că prima zi trebuie lucrată: ea rămâne zi de concediu medical. Există și excepții de la diminuare, inclusiv pentru anumite concedii acordate în cazul spitalizării sau al participării la programe naționale de sănătate.

Concediul pentru creșterea copilului poate fi acordat, în condițiile legii, până când copilul împlinește doi ani sau trei ani dacă are dizabilitate. Dacă ambii părinți sunt eligibili, cel puțin două luni sunt rezervate părintelui care nu a solicitat inițial concediul; celălalt nu le poate prelua. La revenirea la serviciu, anunțați angajatorul în scris cu cel puțin 30 de zile înainte. Dacă reluați obținerea de venituri, verificați și dreptul la stimulentul de inserție, care se acordă la cerere.

După concediul de creștere a copilului, aveți dreptul să reveniți la ultimul loc de muncă sau la unul echivalent, în condiții echivalente, și să beneficiați de îmbunătățirile care vi s-ar fi cuvenit în timpul absenței. Aveți, de asemenea, dreptul la un program de reintegrare profesională de cel puțin cinci zile lucrătoare. Absența pentru îngrijirea copilului nu justifică, prin ea însăși, un tratament mai puțin favorabil.

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