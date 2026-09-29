Cristi Chivu, printre cei mai respectați antrenori din Italia! Verdict impresionant după primul an la Inter: „E deja considerat mare!”

Interul lui Cristi Chivu a început în forță noul sezon, iar evoluțiile echipei din Serie A au atras atenția și în presa italiană.

Cristi Chivu Foto: EPA

După primele cinci etape, Inter nu a cunoscut încă gustul înfrângerii. Formația pregătită de Chivu a strâns patru victorii, cu Monza, Cagliari, Napoli și Udinese, plus o remiză în deplasarea de la AS Roma.

Startul solid îi oferă lui Chivu motive de optimism, mai ales după primul său sezon la conducerea echipei. Inter a început deja să arate ca o formație capabilă să lupte din nou pentru trofee, iar rezultatele au atras atenția unor oameni importanți din fotbalul italian.

„Chivu nu își pierde niciodată luciditatea intelectuală!”

Printre cei care au analizat parcursul milanezilor se numără Walter Sabatini. Fost fotbalist și conducător în Serie A, acesta a vorbit despre Inter și despre antrenorul român. Sabatini a remarcat în special felul în care Chivu gestionează echipa. Italianul consideră că tehnicianul român are calități importante pentru acest nivel și l-a descris drept un antrenor calm și lucid, capabil să ia decizii fără să se lase influențat de presiunea momentului.

Pentru Inter urmează o nouă partidă de campionat pe 10 octombrie, când echipa lui Chivu va primi vizita celor de la Parma.

„Ei bine, Chivu are o contribuție foarte mare, pentru că tocmai a câștigat un titlu de campion. Acum, Inter întâmpină anumite dificultăți de moment, dar este vorba despre ajustări pe care trebuie să le găsească împreună cu antrenorul și le vor găsi, pentru că lotul lui Inter este complet, competitiv și, ba chiar, să spunem, este cel mai numeros și mai valoros lot din Serie A. Trebuie doar să ajusteze anumite lucruri din punct de vedere strict tactic și o vor face, pentru că acest lucru face parte din codul lor genetic. Chivu este un antrenor bun, foarte bun, pentru că nu își pierde niciodată luciditatea intelectuală. Este întotdeauna foarte calm în raport cu meciul și cu problemele pe care le întâmpină, le analizează și găsește soluții. Poate fi deja considerat un mare antrenor!”, a declarat Walter Sabatini, citat de Tuttosport.