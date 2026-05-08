Video Destinația europeană cu soare garantat în vacanțe, unde plouă cel mai puțin. Surpriza din clasament, peste Grecia și Spania

O țară europeană îndrăgită de români se află în topul destinațiilor cu cea mai bună vreme de vacanță vara, arată cel mai nou ghid TUI, realizat pe baza analizei a peste 150 de locuri din Europa.

În analiza TUI, Turcia obține cel mai mare scor al „vremii ideale”, respectiv 8,70 din 10, fiind considerată destinația europeană cu cele mai stabile condiții de vară pentru familii.

Țara înregistrează o temperatură medie de 27,57°C, vânturi ușoare și precipitații minime, ceea ce o plasează pe primul loc în clasament.

TUI descrie condițiile din Turcia drept „perfecte pentru explorare, sub ceruri constant calde și albastre”, scrie express.

Clasamentul complet al țărilor

Pe locul doi se află Cipru, cu un scor de 8,57/10, urmat de Grecia (7,60/10) și Portugalia (7,42/10). Grecia, deși una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români, este devansată de Turcia și Cipru în ceea ce privește stabilitatea vremii de vară.

În continuare, clasamentul include: Gibraltar (7,21), Bulgaria (6,87), Italia (6,84), Croația (6,30), Spania (6,26) și Malta (6,09).

TUI mai arată că Gibraltar are cea mai mică medie de precipitații din sezonul estival, de doar 0,05 mm, fiind totodată la aproximativ 2,5 ore de zbor din Marea Britanie.

„Turcia se remarcă în mod constant prin soarele său sigur, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru familiile care planifică o vacanță de vară. Pentru mulți părinți, faptul că totul este aproape înseamnă mai puțin stres în căldură, fie că este vorba despre plajă, piscină sau activități pentru copii”, a declarat Natalie Johnson, Global Product Manager al TUI Holiday Villages.

TUI este un grup internațional de turism și călătorii, cu sediul în Germania, considerat unul dintre cei mai mari operatori de vacanțe din lume.