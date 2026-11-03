 Agri Next 2026. Un singur drum la APIA pentru fermieri. Instituția pregătește digitalizarea completă a activității | adevarul.ro
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Agri Next 2026. Un singur drum la APIA pentru fermieri. Instituția pregătește digitalizarea completă a activității

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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătește digitalizarea completă a activității, printr-un portal în care fermierii vor putea găsi toate informațiile necesare. Depunerea fizică a cererilor de plată va fi însă menținută, deoarece nu toți agricultorii au acces la tehnologie sau la semnătura electronică, a declarat Paul Kmen, director general adjunct al instituției, la Agri Next 2026.

doi speakeri pe scena Agri Next
Paul Kmen, Ioan Oneț, Irina Petraru (de la stânga la dreapta) Foto: Adevarul

Oficialul a explicat că procesul de acordare a subvențiilor presupune mai multe etape, de la depunerea cererilor și efectuarea controalelor până la autorizarea plăților, acordarea avansurilor și achitarea diferențelor.

Procesul ar trebui să fie foarte simplu. Prima etapă este depunerea cererilor, care pot fi transmise inclusiv online, integral. Vom păstra însă și posibilitatea depunerii fizice, pentru că nu toți fermierii au posibilitatea de a depune cererile online și de a semna electronic”, a afirmat Paul Kmen la Agri Next 2026.

Portal pentru fermieri și mai puțină birocrație

Proiectul de digitalizare, lansat recent, urmărește să reducă volumul documentelor pe hârtie și să le ofere fermierilor acces mai ușor la informațiile de care au nevoie.

Avem în implementare un proiect de amploare, lansat acum câteva zile, prin care ne dorim digitalizarea completă a agenției. În acest portal, fermierii vor găsi toate datele de care au nevoie, iar noi, ca instituție, ne vom digitaliza mult mai mult și vom scăpa de ceea ce ne sufocă: birocrația pe hârtie”, a declarat reprezentantul APIA.

Digitalizarea nu va elimina însă complet deplasările la sediile instituției. Potrivit lui Kmen, obiectivul este ca fermierii să aibă nevoie de o singură vizită, pentru semnarea cererii de plată.

Agri Next 2026, eveniment dedicat viitorului agriculturii românești

Declarațiile au fost făcute la Agri Next 2026, eveniment organizat de „Adevărul”, prin IC Events, marți, 3 noiembrie, la Sheraton Bucharest Hotel. Schimbările climatice, costurile energiei, accesul la finanțare și dezvoltarea procesării alimentelor se numără printre principalele teme ale evenimentului, care aduce în discuție provocările ce vor influența competitivitatea agriculturii românești.

În cadrul evenimentului sunt abordate și problemele legate de finanțarea investițiilor agricole, dezvoltarea sistemelor de irigații și adaptarea fermelor la schimbările economice și tehnologice.

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