 O companie aeriană din România reclamă blocarea a 900.000 de euro. Ce trebuie să știe pasagerii | adevarul.ro
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O companie aeriană din România reclamă blocarea a 900.000 de euro. Ce trebuie să știe pasagerii

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Compania aeriană romanească DAN AIR reclamă că procesatorul de plăți NETOPIA îi reține, din 23 octombrie 2026, toate încasările provenite din vânzarea biletelor de avion. Suma blocată se apropie de 900.000 de euro și reprezintă banii achitați de pasageri pentru călătorii. În ciuda situației financiare, compania susține că a operat toate zborurile programate și anunță că a depus o plângere la Banca Națională a României (BNR).

Compania aeriană DAN AIR
Compania aeriană DAN AIR Foto: arhivă, adevărul

Potrivit DAN AIR, procesatorul care gestionează plățile online cu cardul pentru biletele companiei refuză în continuare să deconteze sumele încasate de la pasageri. Reprezentanții operatorului aerian afirmă că valoarea fondurilor reținute se apropie de 900.000 de euro.

DAN AIR a operat toate zborurile, în ciuda blocării încasărilor

Compania precizează că, în cele zece zile de la blocarea banilor, a reușit să acopere din alte resurse proprii cheltuielile operaționale și să opereze toate cursele programate.

DAN AIR consideră că acest lucru demonstrează viabilitatea operatorului aerian și susține că riscul invocat de NETOPIA pentru justificarea reținerii fondurilor nu există în realitate. Compania prezintă și datele din rapoartele procesatorului de plăți. Potrivit acestora, rata refuzurilor la plată (chargeback) pentru tranzacțiile DAN AIR a fost de 0,18% în septembrie și de 0,04% în octombrie 2026.

De la începutul colaborării dintre cele două companii, în 2023, rata refuzurilor la plată a fost de numai 0,49% din totalul sumelor procesate, susține DAN AIR, mult sub pragul de 5% convenit prin contract.

Compania a depus plângere la BNR și a dat NETOPIA în judecată

DAN AIR a sesizat Banca Națională a României, autoritatea care supraveghează instituțiile de plată, reclamând existența unor clauze contractuale abuzive și reținerea fondurilor care aparțin companiei și pasagerilor săi.

În paralel, operatorul aerian a solicitat Tribunalului București, printr-o ordonanță președințială, să oblige NETOPIA să reia decontările. Cererea a fost înregistrată în dosarul nr. 45772/3/2026.

Totodată, DAN AIR anunță că a somat din nou procesatorul de plăți să elibereze toate sumele reținute.

Reprezentanții companiei consideră că măsura este nelegală și susțin că aceasta contravine și hotărârii Tribunalului Ilfov din 23 octombrie 2026, prin care au fost suspendate executările silite împotriva DAN AIR.

Ce se întâmplă cu biletele și zborurile DAN AIR

În ciuda conflictului cu procesatorul de plăți, compania transmite că biletele cumpărate rămân valabile, iar zborurile sunt operate conform programului.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice dacă datele de contact din rezervări, respectiv adresa de e-mail și numărul de telefon, sunt corecte, astfel încât să poată primi în timp util eventualele informații despre modificări.

De asemenea, DAN AIR avertizează că pe rețelele sociale circulă postări privind anularea unor curse, pe care le cataloghează drept false. Compania susține că acestea ar fi publicate cu rea-credință de unii competitori, cu scopul de a-i destabiliza activitatea și de a afecta încrederea pasagerilor.

„Am operat toate zborurile și vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru ca pasagerii noștri să ajungă la destinație. Este inacceptabil ca un partener care a încasat comisioane din fiecare bilet vândut să refuze orice risc și să pună în pericol activitatea unui operator aerian românesc. Ne vom apăra drepturile în fața instanțelor și a autorităților competente”, a declarat Matt Ian David, administratorul DAN AIR.

Acesta a mai afirmat că operatorul aerian își respectă angajamentele față de pasageri, deși banii achitați de aceștia sunt blocați de procesatorul de plăți, situație asupra căreia compania susține că nu are control și nicio vină.

DAN AIR a mulțumit pasagerilor pentru încredere și partenerilor pentru sprijinul acordat și a anunțat că va continua să informeze publicul cu privire la evoluția situației.

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