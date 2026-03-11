Limita de 100 ml pentru lichide, eliminată pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Cu ce cantitate puteți trece în bagajul de mână

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat miercuri, 11 martie, că pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu pot transporta de acum în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml per recipient. Totuși, măsura nu se aplică pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Începând de miercuri, 11 martie, ora 0.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Modificarea este posibilă datorită investițiilor realizate în scanere performante care generează imagini 3D ale bagajelor, permițând personalului de securitate să verifice lichidele fără ca pasagerii să mai scoată sticlele din bagaj. Drept urmare, călătorii care pleacă de pe Otopeni și Băneasa pot lua în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri într-o cantitate totală de 2 litri, limita de 100 ml fiind eliminată.

„Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a spus Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB.

Relaxarea restricțiilor vizează exclusiv pasagerii care pleacă de la Otopeni sau Băneasa și nu se aplică celor aflați în tranzit sau transfer.

Pentru context, limita de 100 ml pentru lichidele din bagajele de mână a fost introdusă în 2006, ca urmare a descoperirii unui complot terorist care viza detonarea unor explozibili lichizi la bordul unor avioane. Planul teroriștilor prevedea aruncarea în aer a mai multor aeronave care plecau din Londra spre SUA folosind sticle de băuturi umplute cu explozibili.