 Dan Air, a doua companie aeriană care cere intrarea în insolvență în 2026. Dosarul, înregistrat la Tribunalul Ilfov | adevarul.ro
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Dan Air, a doua companie aeriană care cere intrarea în insolvență în 2026. Dosarul, înregistrat la Tribunalul Ilfov

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Compania aeriană românească Dan Air a cerut oficial intrarea în insolvență joi, 22 octombrie, dosarul fiind înaintat Secției I Civilă a Tribunalului Ilfov.

DAN AIR suplimentează cursele spre Dublin în perioada Sărbătorilor FOTO DAN AIR
Foto: DAN AIR

Potrivit Boarding Pass, insolvența ar asigura companiei aeriene protecție împotriva creditorilor săi și restructurarea datoriei față de aceștia. Site-ul citat scrie că, momentan, nu a fost stabilit un termen de judecată pentru acest dosar.

Dan Air operează zboruri comerciale regulate pe câteva rute aeriene de la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București și aeroportul „George Enescu” din Bacău. Reprezentanții companiei asigură că programul de zbor nu va fi afectat de intrarea în insolvență.

În prezent, sunt active cele două Airbusuri A320 din flota sa, iar Airbusul A319 este parcat la Bacău.

Dan Air a fost prima companie aeriană din UE care a reluat zborurile regulate spre Siria după căderea regimului Bashar al-Assad. Compania operează și zboruri pentru transportatorul sirian Fly Cham, cu baza la Damasc.

În 2025, Dan Air a raportat o cifră de afaceri de 224,2 milioane de lei și un profit de 11,6 milioane de lei, după pierderile din anul precedent.

Compania avea, în medie, 37 de angajați, iar datoriile au crescut de la 90 de milioane de lei în 2024 la 126,3 milioane de lei în 2025.

Dan Air nu figura la finalul lunii iunie 2026 cu datorii față de bugetul de stat, conform datelor oficiale raportate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Tribunalul București a respins cererea AnimaWings de intrare în insolvență

Este a doua companie aeriană care a cerut intrarea în insolvență anul acesta. Pe 30 septembrie, AnimaWings a inițiat procedura de reorganizare judiciară, în încercarea de a-și proteja activitatea, de a-și restructura obligațiile financiare și de a-și stabiliza operațiunile.  

Compania anunța că nu își suspendă activitatea și că va continua să opereze zboruri, însă programul ar putea suferi modificări în perioada următoare.

Presiunile au fost amplificate, susține compania, de contextul economic dificil, scăderea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor cu petrolul, care au majorat cheltuielile de operare din industria aviatică.

În prezent, AnimaWings operează cu două aeronave Airbus A320 disponibile. Compania spune că încearcă să păstreze cât mai multe dintre zborurile și rutele deja programate.

CEO-ul AnimaWings, Marius Pandel, spune că procedura reprezintă o soluție prin care compania încearcă să își protejeze activitatea și să depășească perioada de dificultate financiară.

Pe 14 octombrie, Tribunalul București a respins cererea depusă de compania aeriană AnimaWings privind intrarea în insolvență. Decizia nu este definitivă. În schimb, cererile depuse de creditori vor fi analizate separat, următorul termen fiind stabilit pentru 11 noiembrie 2026, la ora 11:00.

Patru creditori au fost citați să achite o taxă de timbru de 200 de lei, în caz contrar cererile lor putând fi anulate. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

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