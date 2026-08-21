 „Vom însămânța pe datorie”. Fermierii intră în campania de toamnă cu motorina peste 10 lei | adevarul.ro
search
Vineri, 21 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză „Vom însămânța pe datorie”. Fermierii intră în campania de toamnă cu motorina peste 10 lei

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fermierii români încep campania de însămânțări de toamnă cu costuri ridicate pentru motorină și îngrășăminte și cu acces dificil la finanțare. Prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru, iar îngrășămintele fosfatice au ajuns în zona de 1.000 de dolari pe tonă. Fermierii consultați de „Adevărul” spun că vor înființa culturile de toamnă, însă avertizează asupra presiunii tot mai mari asupra costurilor și capitalului de lucru.

Un tractor ară pământul lângă o cultură de porumb
Fermierii intră în campania de toamnă cu motorina peste 10 lei. Foto arhivă

Călin Cozma, fermier din cadrul Mureș Agrar, spune că însămânțările de toamnă vor fi făcute în ciuda creșterii costurilor.

„Se vor face negreșit însămânțări de toamnă. Cu toate riscurile”, a declarat el pentru „Adevărul”.

În cazul motorinei, Cozma estimează un consum anual de 90-100 de litri pe hectar. O diferență de patru lei pe litru înseamnă, în calculul său, aproximativ 400 de lei în plus la costul fiecărui hectar.

„Pentru motorină, consumul anual este de 90-100 litri/ha. Cu o diferență de preț de 4 lei, vor fi 400 de lei în plus pe fiecare hectar doar de la motorină. Subvenția este 2,40 lei. La o fermă de 1.000 ha, 400.000 de lei în plus vor fi costurile la motorină”, a spus fermierul.

El afirmă că diferența de cost nu este compensată ulterior: „Bani pierduți pe care nu îi dă nimeni”.

Subvențiile ajung târziu, iar finanțarea rămâne o problemă

Călin Cozma indică și sistemul de plată a subvențiilor ca una dintre problemele cu care se confruntă fermierii.

„În plus, sistemul de plăți al subvențiilor este greu. Ele vin târziu. Și plătesc practic doar jumătate dintre fermieri, în general fermierii mici, ceea ce nu încurajează o agricultură sănătoasă”, a declarat acesta.

Potrivit fermierului, o problemă suplimentară este costul finanțării capitalului de lucru.

Problema și mai mare pe care o au fermierii este costul la finanțare pe capital de lucru. Băncile oferă foarte puține soluții în afara de creditul APIA, care nu-i excelent. Din lipsa finanțării nu va mai fi marja de profit în agricultură. Deloc. Dacă nu cumva toate calculele vor ieși pe minus”, a afirmat Călin Cozma.

El consideră că agricultura ar avea nevoie de produse de finanțare cu costuri mai reduse.

„Cred că trebuie cerut un produs de finanțare pentru agricultură pe un cost de 2-3%. Nu este utopie. Germania, de exemplu, are”, a spus fermierul.

„Vom însămânța. Pe datorie”

În aceste condiții, exploatațiile agricole trebuie să înceapă lucrările pentru culturile de toamnă înainte ca veniturile obținute din recolta anterioară să fi acoperit integral costurile.

„Sigur că vom însămânța. Pe datorie. Cu niște costuri enorme. Și nu știm ce va fi, acesta este adevărul”, a declarat Călin Cozma.

Alexander Degianski, președintele Clubului Fermierilor Români, spune că nivelul actual al prețului motorinei pune presiune pe ferme, dar atrage atenția asupra riscurilor asociate culturilor de primăvară.

„Prețurile la motorină au depășit limita bunului-simț, înțeleg foarte bine presiunea pe care o simte fiecare fermier acum. Dar tocmai de aceea aș spune să nu punem toate ouăle într-un singur coș. Din ultimii șase ani, cinci au fost extraordinar de secetoși, iar culturile de primăvară au suferit cel mai mult. Fiecare are libertatea să aleagă ce e mai bine pentru ferma lui. Eu doar aș îndemna la echilibru și la puțină prudență”, a declarat Degianski pentru „Adevărul”.

Campania de toamnă începe cu costuri ridicate pentru motorină și îngrășăminte

Payam Akbari, directorul general al Agricover Commodities, spune că fermierii intră în campania de însămânțări de toamnă cu un nivel ridicat al costurilor de înființare a culturilor.

Motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru, inclusiv după reducerea accizei, iar îngrășămintele fosfatice au ajuns în zona de 1.000 de dolari pe tonă. În același timp, accesul la finanțare rămâne dificil, după mai mulți ani în care sectorul vegetal s-a confruntat cu seceta și cu prețuri volatile la cereale, a explicat Payam Akbari pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, presiunea asupra fermierilor se reflectă deja în deciziile privind suprafețele cultivate și cantitățile de îngrășăminte utilizate.

Campania de toamnă începe într-un moment în care costurile recoltelor nu au fost încă acoperite integral din vânzări, iar fermierii trebuie să cumpere deja inputurile necesare pentru culturile din campania 2026-2027, a adăugat el.

Agricultura, prinsă între scumpirea motorinei și criza globală. Prețurile alimentelor vor crește cu cel puțin 15-18%

Reducerea accizei la motorină a avut un efect limitat

După ce prețul motorinei a trecut de 10 lei pe litru în timpul verii, Guvernul a activat mecanismul de acciză mobilă prevăzut de legislația privind situația de criză de pe piața produselor petroliere, situație redeclarată până la 31 octombrie 2026.

Reducerea temporară cu 20% a accizei, intrată în vigoare la 16 august, a determinat inițial o scădere de aproximativ 62-68 de bani pe litru. În zona Constanța, prețul a coborât până la aproximativ 9,32 lei pe litru.

Prețurile au început însă să crească din nou după două zile, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la motorină și al problemelor de disponibilitate de pe piață. Ulterior, acestea au depășit nivelul înregistrat înainte de 16 august.

În opinia lui Payam Akbari, diferența de preț este importantă pentru fermieri, având în vedere cantitățile de carburant utilizate pentru lucrările agricole din perioada de toamnă.

Îngrășămintele fosfatice au ajuns la aproximativ 1.000 de dolari pe tonă

Un alt capitol important de cost este reprezentat de fertilizanți. Potrivit datelor prezentate de directorul general al Agricover Commodities, tensiunile geopolitice și perturbarea unor fluxuri comerciale au influențat prețurile la uree și îngrășămintele fosfatice.

O parte importantă a comerțului mondial cu uree tranzitează Strâmtoarea Hormuz, iar sulful, utilizat ca materie primă pentru îngrășămintele fosfatice, este la rândul său afectat de perturbările comerciale.

Cotațiile la uree au crescut cu aproximativ 40-50% față de perioada anterioară conflictului și introducerii taxei CBAM, în timp ce fosfatul diamoniacal, DAP, a ajuns să fie ofertat în zona de 1.000 de dolari pe tonă, în creștere cu 40-45% față de anul trecut.

România este expusă acestor evoluții și prin dependența ridicată de importurile de îngrășăminte, după oprirea combinatului Azomureș. La costurile de achiziție se adaugă și cele anticipate prin mecanismul european de ajustare la frontieră pentru emisiile de carbon, CBAM, care se aplică inclusiv amoniacului, ureei și DAP-ului.

Vorbim de prețuri destul de ridicate la motorină și la îngrășăminte, din cauza problemelor geopolitice. Sunt două inputuri care ajung să reprezinte, în unele cazuri, chiar 50% din costurile de producție ale fermierilor”, a declarat Payam Akbari pentru „Adevărul”.

Fermierii au dificultăți în estimarea costurilor

Potrivit lui Akbari, problema este atât nivelul actual al prețurilor, cât și dificultatea de a anticipa evoluția acestora.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și evoluțiile geopolitice pot modifica piața într-un interval scurt, ceea ce complică planificarea achizițiilor de către ferme.

Agricultura, victimă colaterală: disputele din Coaliție blochează banii fermierilor pentru motorină și irigații

Disponibilitatea îngrășămintelor s-a îmbunătățit față de începutul verii, însă problemele logistice pot întârzia livrările în interiorul țării. Printre acestea se numără și blocajele de pe calea ferată, care afectează în același timp transportul de cereale.

Capitalul de lucru, afectat de anii agricoli dificili

Costurile ridicate ale inputurilor se suprapun peste problemele de lichiditate ale fermelor. Sectorul vegetal vine după mai mulți ani dificili, marcați de secetă, prețuri volatile la cereale și întârzieri ale plăților.

Aceste evoluții au redus capitalul de lucru disponibil pentru campania următoare. În același timp, costul creditării și cerințele privind garanțiile limitează accesul la finanțare, în special pentru exploatațiile mici și mijlocii.

Veniturile fermierilor sunt influențate și de evoluția prețurilor produselor agricole. Atunci când acestea nu țin pasul cu ritmul de creștere a inputurilor, diferența dintre venituri și costuri rămâne în sarcina producătorului.

„Fermierii au nevoie de măsuri imediate, nu de compensări care ajung la ei peste luni de zile”, a declarat Payam Akbari.

Directorul general al Agricover Commodities susține reducerea TVA la 9% pentru motorina utilizată în agricultură și introducerea unui mecanism de scutire sau compensare în timp real a accizei.

Călin Cozma spune că, în lipsa unor condiții mai bune de finanțare și a unui sprijin considerat suficient pentru sector, costurile ridicate vor continua să apese asupra fermelor.

„În lipsa finanțării în agricultură, în lipsa sprijinului real, moare agricultura românească, a declarat fermierul pentru „Adevărul”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
digi24.ro
image
Doi alpiniști dispăruți în urmă cu 34 de ani, găsiți în Alpi după topirea unui ghețar. Cum au fost identificați
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin. Un om, un lider, un exemplu: Ilie Bolojan. O fraudă totală
gandul.ro
image
Scandalul dronei de lângă Neptun Deep: Miruță explică haosul și ERORILE de comunicare
mediafax.ro
image
Marius Mitran pune degetul pe rană: Universitatea Craiova, Baiaram, Coelho și “oboseala psihică de dimensiuni colosale”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu vede o capcană în decizia lui Nicușor Dan privind salariile. „Le-a dat exact ce voiau să audă”
libertatea.ro
image
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
digisport.ro
image
Adio buruieni! Trucul ingenios al unui grădinar care îți poate transforma curtea
click.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
40 de apartamente, construite în plus ilegal la Dynamic Residence. Clienţii au plătit, dar nu sunt proprietari
observatornews.ro
image
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
cancan.ro
image
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
newsweek.ro
image
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
prosport.ro
image
Românii ar putea primi bani dacă opresc marii consumatori din casă la anumite ore. Ce pregătește ANRE
playtech.ro
image
Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el! Avem bulevarde în apărare”
fanatik.ro
image
Tot mai mulți părinți ajung să plătească între 4.000 și 20.000 de euro pentru un an de studiu la o școală privată. ”Statul asigură doar 3 sau 4 ore de școală, după care trebuie să plătești”
ziare.com
image
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
digisport.ro
image
Trucul simplu care te scapă de urmele de grăsime de pe dulapurile din bucătărie. Ce trebuie să faci când gătești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat DECRETUL târziu în noapte
romaniatv.net
image
Traian Băsescu l-a urecheat pe Nicușor Dan: Degeaba a chemat partidele. Le-a dat exact ce voiau să audă
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari”
click.ro
image
Prima reacție a soției lui Marian Godină, după demisia lui din Poliție. Cum a primit Georgiana vestea
click.ro
image
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ben Affleck este de nerecunoscut după divorțul de Jennifer Lopez. Cum a fost surprins actorul
image
Ioana Tufaru, de urgență pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns în sala de operație: „Aveam dureri mari”

OK! Magazine

image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă