Fermierii români încep campania de însămânțări de toamnă cu costuri ridicate pentru motorină și îngrășăminte și cu acces dificil la finanțare. Prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru, iar îngrășămintele fosfatice au ajuns în zona de 1.000 de dolari pe tonă. Fermierii consultați de „Adevărul” spun că vor înființa culturile de toamnă, însă avertizează asupra presiunii tot mai mari asupra costurilor și capitalului de lucru.

Călin Cozma, fermier din cadrul Mureș Agrar, spune că însămânțările de toamnă vor fi făcute în ciuda creșterii costurilor.

„Se vor face negreșit însămânțări de toamnă. Cu toate riscurile”, a declarat el pentru „Adevărul”.

În cazul motorinei, Cozma estimează un consum anual de 90-100 de litri pe hectar. O diferență de patru lei pe litru înseamnă, în calculul său, aproximativ 400 de lei în plus la costul fiecărui hectar.

„Pentru motorină, consumul anual este de 90-100 litri/ha. Cu o diferență de preț de 4 lei, vor fi 400 de lei în plus pe fiecare hectar doar de la motorină. Subvenția este 2,40 lei. La o fermă de 1.000 ha, 400.000 de lei în plus vor fi costurile la motorină”, a spus fermierul.

El afirmă că diferența de cost nu este compensată ulterior: „Bani pierduți pe care nu îi dă nimeni”.

Subvențiile ajung târziu, iar finanțarea rămâne o problemă

Călin Cozma indică și sistemul de plată a subvențiilor ca una dintre problemele cu care se confruntă fermierii.

„În plus, sistemul de plăți al subvențiilor este greu. Ele vin târziu. Și plătesc practic doar jumătate dintre fermieri, în general fermierii mici, ceea ce nu încurajează o agricultură sănătoasă”, a declarat acesta.

Potrivit fermierului, o problemă suplimentară este costul finanțării capitalului de lucru.

„Problema și mai mare pe care o au fermierii este costul la finanțare pe capital de lucru. Băncile oferă foarte puține soluții în afara de creditul APIA, care nu-i excelent. Din lipsa finanțării nu va mai fi marja de profit în agricultură. Deloc. Dacă nu cumva toate calculele vor ieși pe minus”, a afirmat Călin Cozma.

El consideră că agricultura ar avea nevoie de produse de finanțare cu costuri mai reduse.

„Cred că trebuie cerut un produs de finanțare pentru agricultură pe un cost de 2-3%. Nu este utopie. Germania, de exemplu, are”, a spus fermierul.

„Vom însămânța. Pe datorie”

În aceste condiții, exploatațiile agricole trebuie să înceapă lucrările pentru culturile de toamnă înainte ca veniturile obținute din recolta anterioară să fi acoperit integral costurile.

„Sigur că vom însămânța. Pe datorie. Cu niște costuri enorme. Și nu știm ce va fi, acesta este adevărul”, a declarat Călin Cozma.

Alexander Degianski, președintele Clubului Fermierilor Români, spune că nivelul actual al prețului motorinei pune presiune pe ferme, dar atrage atenția asupra riscurilor asociate culturilor de primăvară.

„Prețurile la motorină au depășit limita bunului-simț, înțeleg foarte bine presiunea pe care o simte fiecare fermier acum. Dar tocmai de aceea aș spune să nu punem toate ouăle într-un singur coș. Din ultimii șase ani, cinci au fost extraordinar de secetoși, iar culturile de primăvară au suferit cel mai mult. Fiecare are libertatea să aleagă ce e mai bine pentru ferma lui. Eu doar aș îndemna la echilibru și la puțină prudență”, a declarat Degianski pentru „Adevărul”.

Campania de toamnă începe cu costuri ridicate pentru motorină și îngrășăminte

Payam Akbari, directorul general al Agricover Commodities, spune că fermierii intră în campania de însămânțări de toamnă cu un nivel ridicat al costurilor de înființare a culturilor.

Motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru, inclusiv după reducerea accizei, iar îngrășămintele fosfatice au ajuns în zona de 1.000 de dolari pe tonă. În același timp, accesul la finanțare rămâne dificil, după mai mulți ani în care sectorul vegetal s-a confruntat cu seceta și cu prețuri volatile la cereale, a explicat Payam Akbari pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, presiunea asupra fermierilor se reflectă deja în deciziile privind suprafețele cultivate și cantitățile de îngrășăminte utilizate.

Campania de toamnă începe într-un moment în care costurile recoltelor nu au fost încă acoperite integral din vânzări, iar fermierii trebuie să cumpere deja inputurile necesare pentru culturile din campania 2026-2027, a adăugat el.

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Reducerea accizei la motorină a avut un efect limitat

După ce prețul motorinei a trecut de 10 lei pe litru în timpul verii, Guvernul a activat mecanismul de acciză mobilă prevăzut de legislația privind situația de criză de pe piața produselor petroliere, situație redeclarată până la 31 octombrie 2026.

Reducerea temporară cu 20% a accizei, intrată în vigoare la 16 august, a determinat inițial o scădere de aproximativ 62-68 de bani pe litru. În zona Constanța, prețul a coborât până la aproximativ 9,32 lei pe litru.

Prețurile au început însă să crească din nou după două zile, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la motorină și al problemelor de disponibilitate de pe piață. Ulterior, acestea au depășit nivelul înregistrat înainte de 16 august.

În opinia lui Payam Akbari, diferența de preț este importantă pentru fermieri, având în vedere cantitățile de carburant utilizate pentru lucrările agricole din perioada de toamnă.

Îngrășămintele fosfatice au ajuns la aproximativ 1.000 de dolari pe tonă

Un alt capitol important de cost este reprezentat de fertilizanți. Potrivit datelor prezentate de directorul general al Agricover Commodities, tensiunile geopolitice și perturbarea unor fluxuri comerciale au influențat prețurile la uree și îngrășămintele fosfatice.

O parte importantă a comerțului mondial cu uree tranzitează Strâmtoarea Hormuz, iar sulful, utilizat ca materie primă pentru îngrășămintele fosfatice, este la rândul său afectat de perturbările comerciale.

Cotațiile la uree au crescut cu aproximativ 40-50% față de perioada anterioară conflictului și introducerii taxei CBAM, în timp ce fosfatul diamoniacal, DAP, a ajuns să fie ofertat în zona de 1.000 de dolari pe tonă, în creștere cu 40-45% față de anul trecut.

România este expusă acestor evoluții și prin dependența ridicată de importurile de îngrășăminte, după oprirea combinatului Azomureș. La costurile de achiziție se adaugă și cele anticipate prin mecanismul european de ajustare la frontieră pentru emisiile de carbon, CBAM, care se aplică inclusiv amoniacului, ureei și DAP-ului.

„Vorbim de prețuri destul de ridicate la motorină și la îngrășăminte, din cauza problemelor geopolitice. Sunt două inputuri care ajung să reprezinte, în unele cazuri, chiar 50% din costurile de producție ale fermierilor”, a declarat Payam Akbari pentru „Adevărul”.

Fermierii au dificultăți în estimarea costurilor

Potrivit lui Akbari, problema este atât nivelul actual al prețurilor, cât și dificultatea de a anticipa evoluția acestora.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune și evoluțiile geopolitice pot modifica piața într-un interval scurt, ceea ce complică planificarea achizițiilor de către ferme.

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Disponibilitatea îngrășămintelor s-a îmbunătățit față de începutul verii, însă problemele logistice pot întârzia livrările în interiorul țării. Printre acestea se numără și blocajele de pe calea ferată, care afectează în același timp transportul de cereale.

Capitalul de lucru, afectat de anii agricoli dificili

Costurile ridicate ale inputurilor se suprapun peste problemele de lichiditate ale fermelor. Sectorul vegetal vine după mai mulți ani dificili, marcați de secetă, prețuri volatile la cereale și întârzieri ale plăților.

Aceste evoluții au redus capitalul de lucru disponibil pentru campania următoare. În același timp, costul creditării și cerințele privind garanțiile limitează accesul la finanțare, în special pentru exploatațiile mici și mijlocii.

Veniturile fermierilor sunt influențate și de evoluția prețurilor produselor agricole. Atunci când acestea nu țin pasul cu ritmul de creștere a inputurilor, diferența dintre venituri și costuri rămâne în sarcina producătorului.

„Fermierii au nevoie de măsuri imediate, nu de compensări care ajung la ei peste luni de zile”, a declarat Payam Akbari.

Directorul general al Agricover Commodities susține reducerea TVA la 9% pentru motorina utilizată în agricultură și introducerea unui mecanism de scutire sau compensare în timp real a accizei.

Călin Cozma spune că, în lipsa unor condiții mai bune de finanțare și a unui sprijin considerat suficient pentru sector, costurile ridicate vor continua să apese asupra fermelor.

„În lipsa finanțării în agricultură, în lipsa sprijinului real, moare agricultura românească”, a declarat fermierul pentru „Adevărul”.